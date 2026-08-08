Gran boda real en Malasia: la princesa Ilyana de Pahang se casa con el piloto Chris Froggatt, excampeón de Ferrari

El cruce de caminos entre los miembros de las casas reales y las figuras del deporte profesional cuenta con una larga e ilustre tradición en la crónica social global.

Si en España la Familia Real fue testigo hace cerca de tres décadas de la sonada boda de la infanta Cristina (61 años) con el entonces jugador olímpico de balonmano Iñaki Urdangarin (58), o en el Reino Unido la hija de la princesa Ana (75) y sobrina del rey Carlos III (77), Zara Phillips (44), lleva más de 15 años casada con el exjugador de rugby Mike Tindall (47), ahora la historia se repite en el sudeste asiático con una fascinante alianza entre la realeza y el motor.

La realeza de Pahang se ha vestido de gala para celebrar el enlace matrimonial entre la princesa Ilyana de Pahang (28) y el piloto británico de carreras Christopher Lionel Froggatt (32).

La princesa Ilyana de Pahang ha contraído matrimonio con el piloto Chris Froggatt. Redes sociales.

Un 'Akad Nikah' en Kuala Lumpur

El imponente hotel Shangri-La de Kuala Lumpur ha sido el escenario elegido para acoger la ceremonia del Akad Nikah, la solemne e íntima unión matrimonial musulmana.

Tal y como ha adelantado el portal especializado The Royal Watcher, el sultán Abdullah de Pahang (66) fue el encargado de presidir la ceremonia nupcial de su hija, la princesa Ilyana Alia, en una jornada donde la tradición islámica y el protocolo real se han fusionado a la perfección.

Junto al monarca estuvo presente el príncipe heredero de Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah (30), acompañado por sus hermanos menores y una nutrida representación de familiares.

El emotivo acto fue oficiado por el Sahibus Samahah Mufti de Pahang, el máximo responsable de la autoridad religiosa islámica de Malasia, Haji Asmadi bin Mohamed Naim, quien actuó como maestro de ceremonias durante el rito.

Un diseño nupcial en encaje

Tras la solemne recitación de los votos matrimoniales, el novio realizó una oración previa al inicio de la procesión hacia el salón nupcial. Allí se procedió a dos ritos tradicionales: el intercambio de los anillos y la entrega formal de la dote.

A continuación se procedió a un rezo colectivo que dio paso a la ceremonia de aspersión, un gesto ritual de bendición para desear prosperidad y bienestar a los recién casados.

La jornada concluyó con la tradicional foto de familia junto a los invitados de honor.

Ilyana de Pahang de Malasia, en su 'sí, quiero' con el piloto Chris Froggatt. Redes sociales.

Desde el Sultanato de Pahang, tal y como reza la prensa del país, "se han elevado las más altas oraciones para que la pareja sea bendecida con felicidad, gracia y una prosperidad duradera en esta nueva etapa vital, construyendo así un hogar basado en la paz, el amor y la misericordia" (sakinah, mawaddah wa rahmah).

Para la ocasión, la princesa deslumbró con un espectacular vestido de alta costura firmado por el diseñador Datuk Radzuan Radziwill (61).

El creador confeccionó una pieza de delicada silueta con un escote en V magistralmente bordado en encaje, apostando por líneas clásicas y detalles románticos que han recordado al diseño que lució Kate Middleton (44) en su boda con el príncipe Guillermo (44).

La princesa Ilyana de Pahang y el piloto de carreras británico Chris Froggatt han contraído matrimonio en Kuala Lumpur. Redes sociales.

Quién es Chris Froggatt

El novio, Chris Froggatt, es un piloto de carreras británico con un destacado recorrido en el automovilismo internacional de gran turismo (GT). Su trayectoria está íntimamente ligada a Ferrari, marca que sirvió como catalizador y pilar de su carrera.

El británico nunca fue un piloto oficial del equipo de fábrica de Maranello en la F1, pero compitió y triunfó en categorías de GT/Resistencia al volante de modelos Ferrari.

Su vocación despertó de forma tardía, a los 24 años y sin pasar por el karting tradicional, tras asistir a un evento de conducción en el legendario circuito de pruebas de la firma italiana en Fiorano.

Tras ese punto de inflexión, el piloto británico debutó en la competición en 2017 y un año más tarde se proclamó campeón de Europa de la Ferrari Challenge Europe (categoría Trofeo Pirelli Pro-Am) a los mandos de un Ferrari 488 Challenge.

Chris Froggatt. Ferrari.

Posteriormente, dio el salto a los campeonatos internacionales de resistencia al frente de su propio equipo, Tempesta Racing. Al volante de un Ferrari 488 GT3 y respaldado por la estructura oficial AF Corse, Froggatt consolidó su éxito en el motor al coronarse Campeón de Europa Pro-Am en la GT World Challenge Europe.

A lo largo de su carrera deportiva ha competido en certámenes de prestigio mundial como el International GT Open.

Su dedicación al motor le ha consolidado como un perfil respetado dentro del paddock internacional antes de emparentarse con la realeza asiática.

La princesa Ilyana de Pahang se ha casado con el piloto de carreras británico Chris Froggatt en Kuala Lumpur. Redes sociales.

Ilyana de Pahang, hija del sultán

Por su parte, Tengku Puteri Ilyana Alia, más conocida como la princesa Ilyana de Pahang, es miembro de pleno derecho de la familia real de este relevante estado de Malasia.

Es hija del sultán Abdullah de Pahang, el 16º rey de Malasia (Yang di-Pertuan Agong) y de su segunda esposa, Che Puan Julia Rais (55), recordada exactriz y modelo malaya.

Ilyana tiene dos hermanas directas, Tengku Puteri Iman Afzan (33) y Tengku Puteri Ilisha Ameera (32), así como varios hermanos por parte de su padre y la primera esposa de este, la sultana Tunku Azizah (65).

Y, atención al dato, su título oficial completo en el país contiene un total de 16 palabras: es Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilyana Alia binti Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

El actual sultán de Malasia es Ibrahim Ismail ibni Almarhum Sultan Iskandar. GTRES

La Casa Real de Malasia: una monarquía electiva única

La monarquía de Malasia destaca por ser un sistema político único en el mundo. El país cuenta con una monarquía electiva y rotatoria entre los 9 sultanes hereditarios de los estados malayos, quienes eligen cada cinco años al Yang di-Pertuan Agong (Rey de Malasia).

El monarca actual es el sultán Ibrahim Ismail de Johor (67) (su nombre completo de nacimiento es Ibrahim Ismail ibni Almarhum Sultan Iskandar), quien accedió al trono a principios de 2024 junto a su esposa, la reina Raja Zarith Sofiah (66).

Los reyes de Malasia residen oficialmente en el majestuoso palacio Istana Negara, ubicado en Kuala Lumpur, un complejo palaciego de más de 90 hectáreas.

La Casa Real malaya, y de forma muy destacada la familia real de Johor que ostenta la corona actualmente, cuenta con un patrimonio multimillonario estimado en varios miles de millones de dólares.

Este incluye vastas extensiones de terrenos, inversiones inmobiliarias, participaciones en telecomunicaciones y minería, además de una impresionante colección privada de vehículos de lujo y aeronaves.