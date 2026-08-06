Pablo Urdangarin sorprende con un cambio de look en un día muy importante para su carrera en el balonmano

Pablo Urdangarin, en la presentación de la nueva temporada del Granollers. Gtres

Este pasado miércoles, 5 de agosto, ha sido un día muy importante en la vida profesional de Pablo Urdangarin (25 años), pues el joven ha acudido a la presentación de la nueva temporada del Fraikin BM Granollers, su equipo de balonmano, tras haber renovado hasta 2028.

Qué duda cabe de que el hijo de la infanta Cristina (61) e Iñaki Urdangarin (58) atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera.

No en vano, ha culminado la temporada 2025/2026 de forma sobresaliente, anotando 118 goles en 29 partidos, cifras que lo han convertido en un jugador indispensable dentro de la Liga Asobal.

Pablo Urdangarin, este pasado miércoles. Gtres

Su renovación hasta 2028 confirma la confianza del club en su progresión y en su papel dentro del equipo. "Noto que estoy pegando un salto increíble", ha afirmado durante el acto, visiblemente satisfecho con su evolución.

Pero más allá de su rendimiento deportivo, Pablo ha acaparado miradas por un cambio de imagen que simboliza una nueva etapa personal. El joven deportista ha sorprendido con un corte de pelo más corto y pulido, alejado de la melena desenfadada que había lucido en los últimos meses.

"Me sigo sintiendo joven", ha matizado entre risas, consciente del impacto que su imagen genera en el público y en los medios.

El cambio, discreto pero significativo, recuerda al estilo clásico de su padre, de quien no solo ha heredado la pasión por el balonmano, sino también ciertos rasgos estéticos que refuerzan la conexión entre ambos.

El hijo de Iñaki y Cristina durante el partido. Gtres

La admiración hacia Iñaki Urdangarin de parte de su hijo ha quedado patente cuando Pablo ha sido preguntado por sus referentes. "Yo soy su fan", ha respondido sin dudar, dejando claro el vínculo afectivo que los une.

Con el paso del tiempo, esa admiración se ha vuelto recíproca, y el apoyo entre padre e hijo ha sido constante, especialmente en un periodo en el que la familia Urdangarin-Borbón ha atravesado numerosos cambios.

En los últimos meses, Iñaki publicó sus memorias, Todo lo vivido, mientras la infanta Cristina cerraba una etapa profesional en Ginebra.

Estos movimientos han marcado un año de transformaciones para todos, pero especialmente para Pablo, quien ha emergido como el miembro más destacado de la familia en términos de proyección pública.

El joven deportista ha sabido gestionar esta exposición con naturalidad y discreción, dos cualidades que han caracterizado siempre a la familia.

Su presencia en los partidos más importantes de la temporada pasada estuvo acompañada por su madre, sus hermanos y también por su pareja, Johanna Zott, con quien mantiene una relación desde hace años.

Aunque ambos han optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático, sus gestos de complicidad tras los encuentros han dejado imágenes que reflejan una relación sólida y afectuosa.

Pablo ha hablado en alguna ocasión de su felicidad junto a Johanna, siempre desde la prudencia y el respeto por su intimidad.

En paralelo, su vida familiar también atraviesa un momento de estabilidad. La infanta Cristina ha estado presente en varios de sus partidos, mostrando un apoyo constante.