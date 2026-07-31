Casa Real desvela la fecha de la recepción a la sociedad balear de los Reyes en Palma y el viaje relámpago de Felipe a Colombia

La agenda estival de la Familia Real en Palma ya tiene señalada una de sus fechas principales. Casa Real ha anunciado formalmente que los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (53) ofrecerán la tradicional recepción a las principales autoridades y a una amplia representación de la sociedad balear el próximo martes 4 de agosto, a partir de las 21 horas.

El evento volverá a tener como escenario los jardines del Palacio de Marivent, consolidando así el cambio de ubicación emprendido en los últimos veranos para acoger esta gran cita de la temporada balear.

Durante años, este encuentro con la sociedad balear tuvo lugar en el Palacio Real de la Almudaina. Sin embargo, la decisión tomada por Sus Majestades de trasladar el acto al recinto de Marivent ha transformado la velada en un encuentro más dinámico y al aire libre, aprovechando el entorno de los jardines de la residencia real palmesana.

Recepción en Marivent. Gtres

El cambio supuso un punto de inflexión organizativo que ha permitido ampliar el aforo de invitados -superando habitualmente los 500 y 600 asistentes entre personalidades políticas, culturales, empresariales y del tercer sector- y ofrecer una propuesta gastronómica con marcado acento y producto de proximidad balear.

En la agenda real solo aparecen los Reyes como anfitriones del acto. No aparecen ni la emérita Sofía (87), que suele acompañarles a este acto, ni sus hijas, la princesa Leonor (20) ni la infanta Sofía (19). Queda por ver si finalmente estarán presentes.

Agenda intensa

Antes de esta tradicional cita, la reina Letizia presidirá la clausura de la 16 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, programada para el 2 de agosto. El certamen tiene como objetivo dar a conocer al público las mejores películas internacionales que no encontraban lugar en las salas.

Tras la recepción a las autoridades baleares, Felipe VI hará un viaje relámpago a Colombia. Será el 7 de agosto con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella (47).

Un día después regresará a Baleares para presidir esa misma noche la entrega de trofeos de la Copa del Rey Mapfre de Vela.

Tras concluir su estancia estival en Mallorca, el destino exacto de los Reyes junto a sus hijas pasará a ser un secreto de Estado.

Comenzarán sus vacaciones privadas de las cuales solo tiene constancia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54). Suelen elegir destinos europeos como Grecia o Croacia.