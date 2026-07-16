La histórica casa de campo de la princesa Margarita, que fue refugio de la alta sociedad británica, sale a la venta

The Old House, la antigua casa de campo de la princesa Margarita y Lord Snowdon en West Sussex (Inglaterra), acaba de salir al mercado inmobiliario de lujo por 5 millones de dólares.

Sin embargo, su valor va mucho más allá de esta cifra. La exclusiva propiedad está estrechamente ligada a una de las historias de amor más deslumbrantes de la monarquía británica del siglo XX: la relación entre Margarita, hermana menor de la reina Isabel II, y Antony Armstrong-Jones, el fotógrafo que después sería conocido como Lord Snowdon.

Hoy completamente restaurada, la vivienda conserva el aire señorial que la convirtió en uno de los escenarios más discretos pero también más emblemáticos de la vida social de la élite británica en los años sesenta.

Aquel fue un tiempo en el que The Old House no funcionaba solo como una residencia campestre, sino como un refugio de reuniones privadas, encuentros artísticos y veladas en las que coincidían aristócratas, creativos, fotógrafos y figuras destacadas del ambiente más exclusivo de la época.

La historia de la casa no puede separarse de la de la princesa Margarita, una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la Familia Real británica. Conocida por su carácter libre, su estilo refinado y su gusto por romper con ciertas normas no escritas de la Corona, Margarita representó durante años una mezcla muy singular de deber, glamour y rebeldía.

En ese contexto apareció Antony Armstrong-Jones, un fotógrafo de enorme talento, con una sensibilidad artística que lo distinguía en los círculos sociales y culturales de Londres. Su encuentro marcó el inicio de una relación que despertó una enorme atención desde el principio.

El romance entre Margarita y Snowdon fue, en muchos sentidos, una historia adelantada a su tiempo. Ella era una princesa acostumbrada a la rigidez del protocolo; él, un profesional del mundo creativo, habituado a moverse entre celebridades, intelectuales y la alta sociedad.

Amor moderno

Margarita y Antony coincidieron por primera vez en una cena formal en 1958. Sin embargo, la chispa no surgió en ese primer momento. Meses más tarde, Antony fue el encargado de realizar una sesión de fotos a la princesa. Ahí nació una fuerte atracción entre ellos.

Casa de campo d ela princesa Margarita. Geety Images

Su noviazgo se mantuvo como un secreto absoluto durante meses. Margarita salía a escondidas para visitarlo en su taller y, aunque a veces coincidían en las mismas fiestas británicas, nadie de la prensa sospechaba de Tony -así es como le llamaba su círculo más cercano-.

La pareja se casó el 6 de mayo de 1960 en la histórica Abadía de Westminster en Londres. Margarita aceptó la propuesta de matrimonio tras una carta del capitán Peter Townsend anunciándole que se iba a casar con una mujer más joven.

Años antes, la Casa Real y el Gobierno le habían impedido casarse con su gran amor, Townsend. Así que herida en su orgullo decidió dar el 'sí, quiero' al fotógrafo.

Cuando finalmente se casaron, el vínculo fue visto como una señal de modernidad dentro de la monarquía, aunque con el paso del tiempo también dejó al descubierto las tensiones de una relación compleja y expuesta a una presión constante.

Además, la boda fue un gran acontecimiento histórico. Fue la primera boda real británica en ser retransmitida por televisión, acumulando una audiencia de más de 20 millones de espectadores en todo el mundo.

La princesa Margarita el día de su boda con Antony Armstrong-Jones. Geety Images

Y Antony Armstrong-Jones se convirtió en el primer plebeyo en casarse con la hija de un rey británico en más de 400 años. Para otorgarle un estatus nobiliario acorde, la reina Isabel II le concedió el título de Conde de Snowdon un año después de la boda.

The Old House fue precisamente un regalo para la princesa Margarita por su casamiento. La propiedad combina arquitectura Tudor y georgiana rodeada de extensos jardines.

El matrimonio tuvo dos hijos: David Armstrong-Jones (nacido el 3 de noviembre de 1961), quien heredó el título de II conde de Snowdon tras el fallecimiento de su padre; y Lady Sarah Chatto (nacida el 1 de mayo de 1964), artista y pintora.

La reina Isabel II y la princesa Margarita. Geety Images

Aunque al principio eran vistos como la pareja más moderna y atractiva de la escena londinense (mezclando la realeza con el mundo del cine, la moda y el arte), el matrimonio no tardó en fracturarse.

Las infidelidades mutuas, los choques de fuerte carácter y el desgaste de la vida pública hicieron que se distanciaran a finales de los años 60. Finalmente, se divorciaron en 1978.

Este divorcio marcó otro hito histórico, ya que fue el primer divorcio de un miembro de alto rango de la Familia Real británica desde la época de Enrique VIII.