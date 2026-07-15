El Palacio Real de La Almudaina reabre sus puertas coincidiendo con la llegada de los Reyes a Palma de Mallorca

Patrimonio Nacional reabrirá al público el próximo 29 de julio el renovado Palacio Real de La Almudaina, en Palma, tras culminar un ambicioso proyecto de rehabilitación integral.

La intervención, que ha contado con un presupuesto total de 2.573.000 euros -financiados en su mayor parte a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, ha transformado por completo la experiencia del visitante mediante la renovación de su recorrido, su museografía y su iluminación monumental.

El palacio cerró temporalmente sus puertas el 12 de enero de 2026 para poder acometer esta fase final de las obras y ahora volverá a abrir sus puertas coincidiendo con la llegada de Felipe VI (58 años) a la isla balear.

Vista frontal del Palacio de la Almudaina. Gtres

La Familia Real al completo, incluida la reina Sofía (87), viajará como de costumbre a Mallorca para disfrutar de unos días de vacaciones. Aún no se conocen las fechas exactas, pero se espera que sea a finales de julio, principios de agosto, teniendo en cuenta que este año la Copa del Rey Mapfre se disputa del 1 al 8 de agosto.

El domingo 2, si Letizia no falta a su gran cita cultural del verano, la Reina asistirá a la clausura del festival de cine Atlàntida.

En el Palacio de la Almudaina se hacía tradicionalmente la recepción a las autoridades baleares hasta el año 2022 cuando el acto se trasladó al Palacio de Marivent para dotarlo de un carácter más íntimo. Quizás con su reapertura pueda volver a acoger este evento que marca la estancia de los Reyes en la isla.

Estancias nunca vistas

El palacio de La Almudaina recibió en 2025 un total de 249.056 visitantes. El nuevo itinerario de la visita se ha estructurado bajo un riguroso orden cronológico que invita a viajar por la historia de La Almudaina.

El recorrido arranca en sus orígenes romanos y la etapa musulmana de Madina Mayurqa, avanza por el Reino de Mallorca, su incorporación a la Corona de Aragón y la posterior etapa borbónica, para culminar en el Salón del Trono, ambientado en la época de Alfonso XIII.

La gran novedad de esta reapertura es la incorporación de estancias que hasta ahora habían permanecido cerradas al público.

Destaca entre ellas el Palacio de la Reina, ubicado en la planta alta, cuyas salas se han dedicado a las visitas de los Borbones durante el siglo XIX y, de manera muy especial, al histórico viaje de Isabel II a las Baleares en 1860.

Recepción de los Reyes en el Palacio de la Almudaina. Geety Images

Entre las obras maestras que alberga el nuevo recorrido sobresale el león de mármol blanco del siglo X, considerado una de las piezas más singulares de la colección artística de La Almudaina.

Esta escultura zoomorfa, que originalmente funcionaba como surtidor de agua en las albercas del Huerto de la Reina, se exhibe ahora en el interior del palacio -en una sala dedicada al periodo islámico mallorquín- para garantizar su conservación tras haber sido sometida a una restauración integral.

Los visitantes también podrán admirar otras piezas excepcionales, como un grifo de bronce del siglo XII con una detallada cabeza de león y el tímpano de la Coronación de la Virgen (transición del siglo XIII al XIV), creado para la portada original de la Capilla de Santa Ana y de claras reminiscencias románicas catalanas.

Reforma estructural

La reforma no solo ha sido artística, sino también estructural y funcional. En la planta baja se ha creado un nuevo Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Con acceso por el Portal Mayor a través del Patio de Armas.

Este espacio es plenamente accesible y unifica los servicios de vestíbulo, venta de entradas, consigna y tienda para optimizar la acogida.

La reina emérita Sofía y los Reyes, Felipe y Letizia. Geety Images

Asimismo, se ha renovado la iluminación monumental, tanto interior como exterior, con una inversión de 435.600 euros. Las nuevas luminarias, adaptadas al carácter histórico del edificio, permitirán a Patrimonio Nacional reducir el consumo eléctrico del palacio en más de un 30 %, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Para celebrar la inauguración de este renovado espacio histórico, la entrada al palacio será completamente gratuita durante sus tres primeros días de apertura: el 29, 30 y 31 de julio.