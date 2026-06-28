Sarah Ferguson visitó a Epstein cuando cumplía condena por un delito sexual: sus citas en la tapadera secreta del magnate

Sarah Ferguson visitó a Epstein en dos ocasiones en su oficina, que pertenecía a una empresa ficticia que él mismo creó mientras cumplía condena en semilibertad por un delito sexual contra menores. GTRES

Las nuevas informaciones sobre la amistad de la exduquesa de York con Jeffrey Epstein sacuden, una vez más, a la Corona británica.

Según revelan correos electrónicos y agendas oficiales del financiero, Sarah Ferguson (66 años) no solo mantuvo contacto con el magnate pederasta tras su condena por delitos sexuales con menores -hace 18 años-, sino que lo visitó personalmente hasta dos ocasiones mientras cumplía su sentencia de cárcel.

Tal y como recoge el diario británico The Telegraph, los encuentros tuvieron lugar en Palm Beach (Florida) en una oficina que pertenecía a una empresa ficticia que el estadounidense creó mientras cumplía condena en semilibertad por un delito sexual contra menores.

Y es que, tras haber sido encarcelado en junio de 2008 por prostituir a una menor, al estadounidense se le concedió un programa de reinserción laboral que le permitía salir de su celda hasta 12 horas al día.

La visita de Sarah Ferguson a la 'tapadera' de Epstein

Así, los encuentros de la que fuera nuera favorita de la reina Isabel II y el depredador sexual se produjeron en un marco de preocupante realidad: el millonario utilizó aquel beneficio penitenciario de reinserción laboral para montar una sociedad falsa: la Fundación Científica de Florida.

Lo cierto es que detrás de esta fachada corporativa, ubicada en el 250 de South Australian Avenue, Epstein no se estaba rehabilitando, en absoluto. Todo lo contrario: se aprovechaba de esta empresa pantalla para poder dar continuidad a sus delitos: las agresiones sexuales y el tráfico de menores.

Según denuncias recientes de sus víctimas ante el Congreso de Estados Unidos, Epstein siguió perpetrando abusos sexuales en esa misma oficina mientras teóricamente cumplía condena.

Fue precisamente en este tétrico escenario donde la exesposa del príncipe Andrés fue recibida. Ferguson visitó formalmente a Jeffrey Epstein en dos ocasiones en aquella oficina fantasma.

Sarah Ferguson, en una imagen de archivo. GTRES

Confianza desmedida: "Con cariño, Sarah la pelirroja"

Los detalles de la correspondencia entre Sarah Ferguson y el pedófilo convicto exudan una familiaridad pasmosa que contrasta con la gravedad de la situación judicial de Epstein.

Según los correos a los que ha tenido acceso el diario británico, la exduquesa visitó a Epstein en el local dos veces.

El primer encuentro se produjo, en abril de 2009, nueve meses después de que el financiero ingresara en prisión. El 4 de abril de ese año, Ferguson le envió un mensaje a Epstein para preguntarle si podía pasar a tomar "una taza de té rápida" aprovechando una escala aérea en Florida.

El mail venía firmado con un jovial: “Con cariño, Sarah la pelirroja”. Un nivel de confianza elevado, por no decir total.

La pleitesía de la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor (66) alcanzó su punto álgido días después, cuando envió un correo en términos sumamente elogiosos.

“Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey. Eres una leyenda y estoy muy orgullosa de ti. Gracias por cuidarme tan bien”, le dijo en uno de sus correos.

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Una agenda surrealista

El trasfondo de las reuniones roza tanto el absurdo como la contradicción moral.

Sarah Ferguson acudía a la oficina falsa de Epstein para "intercambiar ideas" y buscar financiación para su nueva iniciativa benéfica, irónicamente bautizada como "Ejército de Madres" (Mother's Army), una red destinada a proteger y conectar a mujeres vulnerables y necesitadas.

La minuciosidad con la que se planificaban estos encuentros dejó al descubierto la surrealista rutina que llevaba el delincuente sexual.

La agenda de Epstein revela que el 20 de abril de 2009 -día en el que Ferguson canceló un almuerzo a última hora al grito epistolar de “¡Aaaaghhh... No puedo tomar los vuelos!”- el magnate tenía programada en la misma oficina, y de manera consecutiva, una cita con su terapeuta especializado en adicción al sexo.

Finalmente, la duquesa logró concretar una segunda visita en mayo de 2009. En aquella ocasión, llegó al lugar en un coche conducido por el chófer privado de Epstein y acompañada de su entonces jefe de gabinete, Martin Huberty.

Montaje donde aparece el príncipe Andrés encima de una joven inerme, entre los millones de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein. Departamento de Justicia de Estados Unidos

El "Despacho Oval" de la trama británica

Ferguson no era la única alta personalidad en el radar del recluso. The Telegraph revela que Lord Mandelson, por entonces secretario de Comercio del Gobierno británico, realizaba llamadas telefónicas y videoconferencias por Skype a la oficina fraudulenta de Palm Beach.

Los documentos muestran que Mandelson llegó a alojarse en la mansión de Epstein en Nueva York mientras este estaba en prisión, y que la asistente del financiero preparaba las conexiones telefónicas refiriéndose al sistema como el "Despacho Oval para el Sr. Mandelson".

La polémica persigue con fuerza a la exduquesa de York, ya que los correos interceptados sugieren que los contactos con Epstein no cesaron ahí.

Tras ser excarcelado bajo arresto domiciliario en julio de 2009, Epstein le presumió a su mano derecha, Ghislaine Maxwell (que actualmente cumple 20 años de prisión): “Vinieron Ferg y las dos chicas”, implicando que Ferguson habría llevado a sus hijas adolescentes, las princesas Beatriz y Eugenia, -que entonces ya eran mayores de edad-, respectivamente, a visitar al delincuente.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. Europa Press.

La burla final del magnate

Años más tarde, cuando el escándalo global estalló y Sarah Ferguson intentó distanciarse públicamente y condenar al pedófilo, el propio Jeffrey Epstein se mofó de ella en privado.

En correos dirigidos a sus socios en 2011, calificó de "absurdas" las declaraciones de distanciamiento de la duquesa, recordando con frialdad la impunidad de la que gozó: "Había agentes de la ley en mi oficina cuando yo estaba en libertad condicional laboral que la dejaron entrar".

Ante el peso de aquellas revelaciones, un portavoz de la duquesa de York declaró en la BBC: “La duquesa expresó su arrepentimiento por su relación con Epstein hace muchos años. Y, como siempre ha sido, sus primeros pensamientos están con sus víctimas".

Incluso llegó a victimizar la figura de Ferguson, presentándola como alguien que fue embaucada por Epstein: "Como muchas personas, ella se dejó engañar por sus mentiras".

"Tan pronto como supo la gravedad de las acusaciones, no solo cortó todo contacto con él, sino que lo condenó públicamente, hasta el punto de que él la amenazó con demandarla por difamación por vincularlo con la pedofilia", aseguró este portavoz.

No obstante, la publicación de estos nuevos archivos demuestra que, mientras el mundo creía que Epstein pagaba por sus crímenes tras las rejas, la élite británica seguía tomando el té en su despacho.

La foto del paseo del expríncipe Andrés y Epstein por

La impunidad de Epstein

Cabe recordar que la impunidad de Jeffrey Epstein sufrió un vuelco definitivo en julio de 2019, cuando la Fiscalía Federal de Nueva York reabrió el caso y lo arrestó bajo graves cargos de conspiración y tráfico sexual de menores, acusándolo de tejer una red para reclutar y abusar de decenas de niñas en sus mansiones.

Sin embargo, el magnate nunca llegó a enfrentarse al juicio, programado para 2020, ni a la pena de hasta 45 años de cárcel a la que se exponía.

Apenas un mes después de su detención y sin derecho a fianza, se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano el 10 de agosto de 2019, provocando el cierre formal de la causa penal y dejando a sus víctimas sin una sentencia definitiva en los tribunales.