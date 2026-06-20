Pablo Urdangarin sorprende al compartir una gran noticia en las redes sociales: la reacción de Victoria Federica y María Zurita

Pablo Urdangarin (25 años) tiene grandes motivos para celebrar. El hijo de la infanta Cristina (61) e Iñaki Urdangarin (58) seguirá vinculado al Fraikin Granollers hasta el año 2028, después de que el club catalán haya apostado firmemente por prolongar su contrato.

Esta decisión confirma la excelente progresión que el jugador de balonmano ha experimentado en las últimas temporadas, así como el papel cada vez más relevante que ha empezado a desempeñar dentro de la plantilla.

Lo que ha resultado verdaderamente sorprendente en esta ocasión ha sido el canal elegido para difundir la buena nueva.

Y es que el anuncio de la renovación no solo se ha hecho público a través de la cuenta oficial del equipo: también se ha compartido a través del perfil personal del sobrino del rey Felipe VI (58), una cuenta que mantiene estrictamente privada y en la que apenas le siguen 1.145 personas.

Un logro aplaudido por su familia

La noticia no ha pasado desapercibida en las redes sociales y se han llenado rápidamente de mensajes de felicitación y muestras de cariño.

Entre estos gestos han destacado especialmente las reacciones de dos miembros de la familia Borbón muy cercanas a Pablo. Su prima Victoria Federica (25) ha celebrado la renovación por todo lo alto y ha reaccionado a la publicación compartiendo varios corazones y emoticonos de fuego.

Asimismo, su novio, Jorge Navalpotro (25), también se ha sumado a los mensajes de enhorabuena y ha dejado constancia de su alegría con varios emoticonos de aplausos.

Por su parte, María Zurita (50) ha querido expresar públicamente el profundo orgullo que siente por el joven deportista y le ha transmitido una cariñosa frase: "Muy orgullosos de ti", ha escrito a través de Instagram.

Este cruce de mensajes pone de manifiesto, una vez más, el firme respaldo que el jugador ha recibido siempre de su círculo familiar.

Estrella del balonmano

No cabe duda de que el deportista atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Lo que en su día comenzó como una prometedora trayectoria, siendo tan solo una joven promesa, ha terminado por convertirse en una rotunda realidad dentro del balonmano nacional. Ya es una estrella del balonmano.

Y lo es por méritos propios. Su evolución sobre la pista, la confianza que se ha ganado dentro del vestuario y su creciente protagonismo en los esquemas del equipo lo han terminado por consolidar como uno de los grandes referentes del conjunto vallesano.

Este crecimiento constante le ha permitido, incluso, haber vestido ya la camiseta de la selección española.

Como se sabe, el seleccionador Jordi Ribera lo convocó por primera vez en octubre de 2025 para disputar un doble encuentro amistoso contra Suecia.

Su estreno oficial en la pista se produjo el 30 de octubre del pasado año en la ciudad sueca de Linköping. Un partido en el que, además, consiguió marcar su primer gol con la camiseta de la selección absoluta en la victoria de España.

La ampliación de este contrato llega en un momento clave, en el que Pablo ha conseguido hacerse un nombre propio en una disciplina en la que las comparaciones con su padre han sido inevitables desde el primer día.

Como hijo de Iñaki Urdangarin), uno de los grandes referentes históricos del balonmano español, Pablo Urdangarin ha sabido abrirse camino sin recurrir al peso de su apellido.

"Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que me comparen, pero entiendo que se haga", confesó en una entrevista reciente a EFE.

La infanta Cristina ha vuelto a verse las caras con su exmarido en un partido del Fraikin BM Granollers. GTRES

El apoyo de su círculo

En todo este recorrido, el apoyo de su familia ha sido constante. La infanta Cristina ha seguido siempre muy de cerca la carrera de su hijo y han sido numerosas las ocasiones en las que ha resultado fotografiada en las gradas animándolo durante los partidos.

Ha dado igual que el encuentro se haya disputado en España o en el extranjero. Siempre que sus compromisos se lo han permitido, la infanta ha intentado acompañarle, hasta el punto de que el propio Pablo ha reconocido en alguna ocasión que su madre se ha convertido en su seguidora más fiel: "Es mi mayor fan".

Pese al interés mediático que genera todo lo relacionado con su familia, el jugador ha optado siempre por mantener un perfil bajo y prefiere centrar toda la atención en su rendimiento deportivo, así como en su -también discretísimo noviazgo con Johanna Zott (24), cuya relación comenzó a principios de 2023.