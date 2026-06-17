La princesa Mette-Marit de Noruega ya ha sido sometida a un trasplante de pulmón: "La operación ha sido un éxito"

La Casa Real de Noruega ha anunciado este miércoles, 17 de junio, a primera hora de la mañana, que la princesa Mette-Marit (52 años) ha sido sometida a un trasplante de pulmón, una intervención que se ha llevado a cabo con éxito en el Hospital Nacional de Oslo.

La intervención la ha revelado la Casa Real de Noruega a través de un comunicado que dice así: "Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón".

"El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento", ha afirmado Arnt Fiane, profesor de Medicina de la Universidad de Oslo, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos los miembros del equipo que participaron tanto en la planificación como en la ejecución del procedimiento", ha agregado el médico.

La princesa, en una imagen reciente. Gtres

"Nos complace que todo haya evolucionado favorablemente hasta el momento. De acuerdo con el protocolo habitual para todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente, Su Alteza permanecerá ingresada en el hospital durante las próximas semanas", se apostilla.

"Se trata de un procedimiento rutinario para ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación, declaró Are Holm, catedrático de Medicina de la Universidad de Oslo y consultor sénior y especialista en neumología del Hospital", se hace constar.

En el escrito, se destaca la figura del heredero al trono, Haakon de Noruega (52), y su papel clave en este difícil trance de la Princesa: "Su Alteza Real el Príncipe Heredero Haakon adaptará su agenda oficial para brindar apoyo a la Princesa Heredera durante este período".

En la misiva, además, se aclara que "la próxima actualización sobre la salud de Su Alteza Real se publicará una vez que reciba el alta del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet".

Para terminar, Mette-Marit y Haakon "expresan su sincero agradecimiento por los numerosos mensajes de cariño y afecto que han recibido. Esto significa mucho para ellos en estos momentos difíciles".

Conviene recordar que el estado de salud de Mette-Marit había generado preocupación en los últimos meses, marcados por repetidas ausencias en su agenda oficial. Además, se había vuelto habitual verla utilizar oxígeno durante sus compromisos públicos.

Mette-Marit. Gtres

En actos recientes, como la celebración del Día Nacional de Noruega el pasado mes de mayo, la princesa apareció visiblemente fatigada y con una tos persistente, mostrando una imagen especialmente frágil.

Todo lo relativo a la salud de la Princesa se ha tratado de gestionar desde la mayor de las discreciones.

De hecho, el 5 de junio, cuando se anunció que Mette-Marit había sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, el Palacio declaró que no proporcionaría ninguna novedad sobre ella hasta después del trasplante.

"Cuando reciba el alta del Rikshospital et, tendrá que someterse a un período más prolongado de rehabilitación y formación. En ese proceso, inicialmente no habrá actualizaciones por parte del Palacio", informa el medio VG.

Antes de la intervención, cuando se anunció que la Princesa estaba incluida en la lista para someterse al trasplante, sus médicos deslizaron: "La gente suele recuperar su forma física después de seis a doce meses".

"La paciente debe estar tan grave que tenemos motivos para creer que solo le queda un año de vida", aseguró Are Holm, y añadió que la enfermedad de la princesa heredera había empeorado significativamente en los últimos seis meses.

Holm, consultor y especialista en neumología, agregó entonces que "entre los pacientes que se encuentran bien, muchos llevan una buena vida". Según Holm, un buen seguimiento después de un trasplante de pulmón es vital.

Mette-Marit, en una imagen reciente, junto a Haakon. Gtres

"Al recibir un trasplante, pasas de ser un paciente enfermo a ser un paciente trasplantado. El paciente debe seguir un régimen estricto y tomar medicamentos inmunosupresores durante el resto de su vida".

"Se realizarán análisis de sangre frecuentes para detectar infecciones y otras afecciones. Las complicaciones pueden manifestarse en forma de hemorragias, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar e infecciones".

Fue en 2018 cuando Mette-Marit anunció que le habían diagnosticado fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca que el tejido pulmonar sano sea reemplazado gradualmente por tejido cicatricial.

Preocupación de madre

En paralelo a su maltrecha salud, Mette-Marit lidia con un hondo dolor como madre tras la condena de cárcel a la que se enfrenta su hijo mayor, Marius Borg (29). Aunque la Familia Real ha mantenido la discreción, en su entorno se describe a la Princesa visiblemente afectada.

Intenta, cuentan las crónicas, sostenerse y mantenerse fuerte mientras acompaña a su hijo en este proceso.

La defensa de Marius ya ha presentado una apelación con la esperanza de revertir o reducir la sentencia, un gesto que mantiene viva cierta expectativa, pero que no alivia por completo la angustia de Mette-Marit.