Corinna Larsen malvende la pulsera de la polémica que le regaló Juan Carlos I: de dos millones a 177.000 euros

Corinna Larsen (62 años) ha acabado con lo poco que quedaba entre ella y el rey emérito Juan Carlos I (88). La empresaria alemana ha decidido desprenderse de las joyas que el monarca le habría regalado durante su relación, cerrando así un capítulo de su vida para siempre.

Aunque su historia de amor terminó hace más de una década no ha sido hasta ahora que la exprincesa ha tomado esta drástica decisión. Fue el pasado jueves, 11 de junio, cuando se produjo la venta en la prestigiosa casa de subastas inglesa Bonhams.

En total, y según publica La Razón, Corinna ha vendido siete lotes de joyas: cinco son regalos del padre de Felipe VI (58) y los otros dos, del Sultán de Omán, al que por cierto, conoció por mediación de Juan Carlos I.

Juan Carlos I y Corinna en 2006. Getty

Una de las piezas que más ha llamado la atención es la pulsera de diamantes, conocida por muchos como la pulsera de la discordia. Se trata de una joya de diez diamantes talla esmeralda montados en platino, con la que la examante del emérito posó en la portada de la revista ¡HOLA!.

En este reportaje Corinna se mostraba por primera vez ante el mundo después de que su nombre y su relación con el monarca hubieran salido a la luz. Fue justo unos meses después de la famosa caída de Juan Carlos en Botsuana.

En la cabecera de la revista, la empresaria salía totalmente de negro cediendo todo el protagonismo a esta espectacular pulsera de la joyería madrileña Aldao. De aquí la polémica.

En su día, los expertos valoraron esta pieza en dos millones de euros. Ahora la ha vendido por 177.000 euros junto a dos pendientes a juego por 147.320 euros.

Sorprendente es también la venta del supuesto anillo de pedida que Juan Carlos le regaló cuando estaban juntos. Es un diamante de más de ocho quilates y medio que ha alcanzado en subasta el importe de 118.000 euros.

Corinna Larsen con la pulsera de la polémica.

Sin embargo, la pieza que ha alcanzado el valor más alto en la subasta ha sido una sortija de zafiro de Birmania, que se ha vendido por 279.000 euros.

Por último, entre los regalos del Emérito que se han subastado, está también una sortija de esmeralda y diamante, que ha alcanzado los 89.000 euros.

Sultán de Omán

Los dos últimos lotes que Corinna ha vendido contienen joyas que el Sultán de Omán le dio como presente. El primero incluye un collar, una pulsera, unos pendientes y un anillo a juego. Su precio de salida ha sido de entre 70.000 y 90.000 euros y todavía no lo ha comprado nadie.

Es un lote complicado de lucir porque las joyas simulan el plumaje de un pavo real, por lo que no es apto para las mujeres más discretas.

Otro de los regalos del Sultán que han salido subastados ha sido un conjunto de collar y pendientes de diamantes pavé, que ha sido vendido por 7.400 euros.

Anillo de pedida de Juan Carlos I a Corinna. Project Brazen

La relación entre Corinna Larsen y Juan Carlos I, que salió a la luz pública hace más de 10 años, fue uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de la monarquía española. Desde entonces, el nombre de la empresaria ha estado vinculado a investigaciones, grabaciones filtradas y declaraciones que pusieron en jaque la imagen institucional del emérito.

Las piezas, descritas como exclusivas y de gran valor patrimonial, no solo representaban un lujo tangible, sino también el recuerdo de una relación que tuvo consecuencias políticas y personales de gran alcance. Su venta marca, para muchos, el punto final de una historia que durante años ocupó titulares en España y fuera de nuestras fronteras.

Corinna Larsen se ha embolsado con la venta de estas joyas 800.000 euros, una suma más que considerable para dar carpetazo a su historia de amor.