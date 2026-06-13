Las lágrimas del rey Rama X de Tailandia en el multitudinario adiós a su hija, la princesa Bha, fallecida a los 47 años

El rey Maha Vajiralongkorn (Rama X) de Tailandia y su cuarta esposa, la princesa Suthida, en el adiós a la princesa Bha. @thetairoyalfamily

Tailandia, que se encuentra en un período de luto nacional tras el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha Narendradebyavati a los 47 años, ha iniciado este sábado, 13 de junio, los ritos fúnebres por el fallecimiento de la primogénita del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia (73).

El soberano del país, más conocido como Rama X, ha ordenado que los preparativos del funeral se lleven a cabo con los más altos honores reales, de acuerdo con la tradición real.

Sus restos mortales han sido depositados en el Salón Sahathai Samakhom del Gran Palacio de Bangkok. Así, el público que lo desee podrá mostrar sus respetos y participar en los ritos de baño reales ante un retrato de la princesa.

El recorrido de la procesión fúnebre de la princesa Bajrakitiyabha ha arrancado a primera hora de la mañana con la presencia de los Reyes Vajiralongkorn y su cuarta mujer, la reina consorte Suthida (48), al Hospital Chulalongkorn, Sociedad de la Cruz Roja Tailandesa.

Desde allí, el cuerpo de la princesa ha sido escoltado al Salón del Trono Phiman Rattaya, en el Gran Palacio de Bangkok, donde se ha celebrado la ceremonia fúnebre real.

Asimismo, se ha abierto un salón, el Sahathai Samakhom, para que los tailandeses muestren sus respetos ante una fotografía de la difunta princesa.

Durante la mañana de este sábado, el Rey y su esposa han invitado a los tailandeses a participar en el ritual de verter agua sobre los restos reales. Por este motivo, cientos de ciudadanos tailandeses se han trasladado al palacio para darle su último adiós a la hija mayor del Rey.

Los reyes de Tailandia, en el último adiós a la princesa Bha. @thairoyalfamily

Según el comunicado emitido por la Casa Real de Tailandia, el soberano ha dado autorización real "para que el público en general pueda presentar sus respetos, ofrecer agua a la difunta y expresar sus condolencias según el calendario anunciado".

Además, se ha abierto un plazo extraordinario para "rendir homenaje ante la estatua diariamente a partir del próximo 14 de junio". Las visitas podrán realizarse diariamente entre las 08:30 y las 16:00 horas a partir del domingo.

A partir del próximo domingo, el público podrá firmar un libro de condolencias para que los ciudadanos puedan expresar su pésame.

La princesa Bha murió tras 3 años en coma

La Oficina de la Casa Real anunció el pasado jueves, 11 de junio, que la princesa Bha falleció en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, después de más de tres años de tratamiento médico.

La princesa Bha había estado recibiendo atención desde el 15 de diciembre de 2022, tras caer en coma debido a una afección cardíaca. Un día antes, se había desmayado mientras paseaba a sus perros en el distrito de Pak Chong, en Nakhon Ratchasima.

Según la oficina, su estado empeoró el pasado 21 de mayo a raíz de una infección abdominal causada por la inflamación del intestino grueso, lo que le provocó hipotensión, arritmias cardíacas y problemas de coagulación sanguínea.

A pesar del tratamiento continuo y la estrecha vigilancia por parte de los equipos médicos, su salud se deterioró progresivamente.

El Rey de Tailandia ha presidido la Ceremonia Real de Cánticos para el funeral de la princesa Bha en el Gran Palacio de Bangkok. @thairoyalfamily

100 días de ritos reales

Tras los 15 días de ceremonias funerarias tradicionales tailandeses, a partir del 27 de junio el público también podrá presentar sus respetos a los restos reales en el Salón del Trono del Gran Palacio.

El Rey de Tailandia ha concedido permiso a los miembros de la familia real, el Consejo Privado, el gabinete, los organismos gubernamentales, las organizaciones privadas y el público para celebrar ceremonias de cánticos fúnebres tras los primeros 100 días de los ritos reales.

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Un vacío en la Corona de Tailandia

El fallecimiento de la princesa Bha deja un importante vacío en el seno de la monarquía tailandesa.

Considerada durante años una de las figuras más destacadas y valoradas de la familia real del país, la princesa había logrado consolidar una imagen de preparación, cercanía y compromiso institucional que la situó entre las personalidades más apreciadas de la Casa Real tailandesa.

Nacida el 7 de diciembre de 1978, era la primogénita del rey Vajiralongkorn y de la princesa Soamsawali, la primera de las cuatro esposas que ha tenido el rey de Tailandia hasta la fecha, y con la que contrajo matrimonio en 1977 y se divorció a principios de los años 90.

Desde temprana edad destacó por una trayectoria académica sobresaliente.

Su formación incluyó estudios de Relaciones Internacionales y culminó con un doctorado en Derecho por la Universidad de Chicago, uno de los centros universitarios de mayor prestigio a nivel mundial, un perfil que la distinguió dentro de la nueva generación de miembros de la realeza tailandesa.

El rey Rama X de Tailandia y su esposa, la reina consorte Suthifda, en el cortejo fúnebre de la princesa Bha. @thairoyalfamily

El dilema de la sucesión

Las fotografías de los reyes, visiblemente afligidos -y, en el caso del soberano, con lágrimas en los ojos, muestra el dolor por esta pérdida que reabre el debate sobre la sucesión en Tailandia.

Y es que la cuestión de la sucesión a la Corona de Tailandia es actualmente un tema complejo y envuelto en cierta incertidumbre.

Hasta la fecha, el rey Maha Vajiralongkorn no ha nombrado oficialmente a un Heredero de la Corona.