El príncipe Dipangkorn y otros cuatro hijos repudiados: quién será el sucesor en Tailandia tras la muerte de la 'princesa Bha'

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha, anunciada este viernes, 12 de junio, por la Casa Real y quien era vista como la posible sucesora, pone de relieve el complicado relevo monárquico del país, donde la Corona vive un periodo de impopularidad desde la ascensión al trono en 2016 del rey Vajiralongkorn, de 73 años.

Bajrakitiyabha, de 47 años y primogénita del actual monarca, falleció en la tarde del jueves tras permanecer hospitalizada casi 42 meses por un súbito problema cardíaco que la dejó inconsciente desde diciembre de 2022.

Tras su deceso, la línea directa de sucesión recae en el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39 años. En la lista no se encuentran otros cuatro hijos repudiados por el monarca cuando eran adolescentes.

El príncipe Dipangkorn de pequeño junto a su padre, el rey de Tailandia. Getty Images

Enfermedad

Durante la enfermedad de la Princesa, conocida de manera afectiva como 'Bha', la Casa Real trató con gran secretismo su estado de salud y publicó escasos comunicados para informar sobre su condición.

El 15 de diciembre de 2022, Bajrakitiyabha fue ingresada de urgencia en un hospital de Bangkok tras perder el conocimiento un día antes mientras entrenaba a sus perros para una competición en Nakhon Ratchasima, urbe al noreste de Bangkok.

Días después, la Casa Real explicó que la princesa perdió súbitamente el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la "inflamación del corazón", antes de imponer un silencio que solo se rompió en agosto de 2025 y el pasado mayo, cuando se reveló que padecía "una infección abdominal".

"A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció", precisa el comunicado emitido este viernes por la Casa Real.

Aunque la Princesa no era oficialmente la heredera, desde la ascensión al trono de su padre en octubre de 2016 -tras el fallecimiento del reverenciado Bhumibol- tomó un papel más prominente en las ceremonias y actos reales, lo que se interpretó como un guiño hacia su posible sucesión.

Princesa Bajrakitiyabha. Getty Images

Bajrakitiyabha tenía una imagen de mujer moderna y preparada, algo que hacía parecer más posible recuperar parte de la popularidad perdida de la monarquía tras la muerte de su abuelo, quien reinó durante 70 años.

Además, a diferencia del resto de sus hermanos, era la única cuya madre -la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca, de quien el rey se divorció en 1991- era miembro de una monarquía antes de casarse con Vajiralonkorn.

El primer sucesor y la diseñadora

Después de esta relación, el actual monarca se casó y divorció en dos ocasiones con mujeres sin relación con la monarquía: Sujarinee Vivacharawongse, entre 1994 y 1996, con quien tuvo cinco hijos, y Srirasmi Suwadee, entre 2001 y 2014, con un descendiente.

En 2019 contrajo nupcias con la reina Suthida, antigua azafata de vuelo, y después nombró concubina real a una guardaespaldas, conocida como Koi.

El príncipe Dipangkorn, el hijo más joven del monarca, se sitúa como el primero en la línea de sucesión. Según círculos cercanos a la monarquía, el joven padecería problemas cognitivos, algo no confirmado por la Casa Real.

La princesa Bajrakitiyabha junto a sus padres. Getty Images

Por su parte, la princesa Sirivannavari, única hija que reside en Tailandia del segundo matrimonio, ha mostrado interés por la alta costura y es menos asidua a los compromisos oficiales.

Hijos desterrados

Sirivannavari tiene otros cuatro hermanos, nacidos durante la relación previa al matrimonio con la segunda esposa y que han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos tras ser desterrados por su padre en 1996, al divorciarse de su madre.

De manera inesperada y unos ocho meses después de la hospitalización de Bajrakitiyabha, regresó al país Vacharaesorn Vivacharawongse -tercer hijo del monarca- lo que desató las especulaciones sobre la sucesión al participar éste en varios actos.

A la llegada de Vacharaesorn siguieron las visitas de sus otros tres hermanos: Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee.

En 2025, sin embargo, los hermanos denunciaron en una carta que las autoridades de Inmigración les habían impedido entrar a Tailandia. Vacharaesorn abandonó el reino en junio de ese año tras, según sus hermanos, ser presionado para ello.

De izquierda a derecha, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, las princesas Sirivannavari Nariratana, Bajrakitiyabha Manidol, Ubolratana, Maha Chakri Sirindhorn ya la reina Suthida. Getty Images

No está claro si Vacharaesorn y sus hermanos, quienes no aparecen en las actuales fotografías en la web de la Casa Real, conservan el estatus real otorgado cuando eran niños.

Una remota posibilidad es que la Corona fuera asumida por alguna de las hermanas del rey. La princesa Sirindhorn, de 71 años, no tiene hijos, y Chulabhorn, de 68, tiene un estado frágil de salud.

Por su parte, Ubolratana, de 75 años, perdió sus títulos nobiliarios al casarse con un estadounidense.

Otra posible vía es el cambio de linaje o la elección de un familiar indirecto, procedimiento utilizado en Tailandia en 1935 cuando abdicó el rey Prajadhipok.