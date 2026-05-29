El regreso de Felipe VI a las Ventas en la Corrida de la Prensa: una gran ovación y el encuentro con la infanta Elena

Con el cartel de 'No hay billetes', el rey Felipe VI (58 años) ha vuelto a la plaza de toros de Las Ventas para una de las tardes más esperadas de la Feria de San Isidro.

El monarca ha presidido, desde el tendido 9, la tradicional Corrida de la Prensa y lo ha hecho junto a la periodista María Rey (59) y el ganadero Victorino Martín.

Aunque no es habitual verle entre los asistentes a los toros, en esta ocasión el Jefe del Estado volvió a mostrar su apoyo a la Fiesta Nacional en una tarde con un cartel de lujo con los toreros Diego Urdiales (50), Roca Rey (29) y Bruno Aloi (25).

Coincidiendo en la Plaza con su hermana, la infanta Elena (62), ambos disfrutaron de la jornada desde lugares diferentes. La hija mayor del rey Juan Carlos (88) sí que ha heredado la afición taurina de su padre y de su abuela, María de las Mercedes de Borbón.

A Felipe VI, en cambio, no es habitual verle en la plaza. En sus 12 años de reino, el monarca solo ha estado en ocasiones contadas en una corrida de toros. Su estreno fue el 8 de mayo de 2015 en Las Ventas (primera corrida de San Isidro), luego acudió a la Corrida de la Beneficencia en junio de 2017, a la Corrida de la Prensa de Madrid en junio de 2018, nuevamente a la Beneficencia de San Isidro en junio de 2019, y más recientemente el 18 de marzo de 2025 a la plaza de toros de Valencia en un homenaje a las víctimas de la DANA,

Recibido con una fuerte ovación por parte de los aficionados, Felipe lució la mejor de las sonrisas durante toda la tarde en la que estuvo sentado al lado de la periodista María Rey con la que demostró compartir una muy buena amistad.

Por su parte, Roca Rey protagonizó una de las tardes más importantes para él en la Feria de San Isidro tras la grave cogida que sufrió el pasado 23 de abril en La Maestranza de Sevilla por la que acabó en la UCI.

Comprometido con su profesión, el diestro peruano ha querido estar a punto para su cita con Las Ventas donde volvió a demostrar su maestría una vez más con el apoyo de su pareja, Tana Rivera, que intentó pasar desapercibida entre el gran público dejándole todo el protagonismo a su chico.