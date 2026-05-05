Nicolás, el príncipe destronado de Rumanía: su abuelo lo echó de la Casa Real y hoy presionan a la heredera para indultarlo

La Casa Real de Rumanía -así se la considera de facto, aunque en realidad es una república parlamentaria desde 1947 cuando el rey Miguel I fue obligado a abdicar tras la llegada del régimen comunista- atraviesa uno de los momentos más delicados.

Una carta abierta, dirigida a la princesa Margarita (77 años), actual jefa de la Casa Real, y firmada por el Movimiento por el Reino y la Corona y el Club de Monárquicos de Bistrița, ha reavivado un conflicto que lleva más de una década fracturando a la familia.

Una suerte de guerra familiar que encuentra su razón de ser en la ruptura entre la princesa Margarita y su sobrino desterrado, marginado y algo díscolo, el expríncipe Nicolás (41).

El documento que ha avivado las rencillas, difundido públicamente, insta a la heredera dinástica a reconciliarse con el joven, a quien muchos rumanos siguen viendo como la gran esperanza frustrada de la monarquía.

Nicolás de Rumanía y su esposa, Alina-Maria. Gtres

Los firmantes apelan a un tono casi espiritual. Aseguran que el país vive una "crisis moral" y que la Familia Real debe ofrecer un ejemplo de perdón cristiano para evitar lo que describen como una "bancarrota espiritual" de la nación.

La figura de Nicolás, nieto del rey Miguel I, continúa despertando simpatía entre sectores monárquicos que nunca aceptaron su expulsión de la línea sucesoria en 2015.

Para ellos, el conflicto entre tía y sobrino no es sólo un asunto familiar, sino un obstáculo para la continuidad histórica de la dinastía.

La historia de Nicolás de Rumanía es la de un ascenso fulgurante seguido de una caída abrupta. Nacido en 1985 y criado en el extranjero, regresó a Rumanía en su juventud para integrarse en la vida pública del país.

Aprendió el idioma, se instaló en Bucarest y comenzó a participar en actos oficiales junto a su abuelo, el rey Miguel, quien lo veía como el futuro de la monarquía.

Miguel I, último rey de Rumanía antes de la instauración del régimen comunista, había pasado décadas en el exilio.

La princesa Margarita en una fotografía de archivo. Gtres

Para él, la figura de Nicolás representaba la posibilidad de que la dinastía recuperara un papel -aunque simbólico- en la vida nacional. La princesa Margarita, su hija mayor y actual jefa de la Casa Real, no tiene descendencia, por lo que el joven era considerado el heredero natural.

Su popularidad crecía, especialmente entre los jóvenes, que lo veían como un príncipe moderno, cercano y preparado.

Pero todo cambió en 2015. Ese año, el rey Miguel anunció que despojaba a su nieto de su título y de sus derechos sucesorios.

La decisión, inesperada y drástica, conmocionó a la opinión pública. Según la versión oficial, el monarca actuó tras enterarse de que Nicolás había dejado embarazada a una de sus asesoras.

Para la Casa Real, aquello constituía una "humillación" incompatible con los valores de la Institución.

Nicolás y Alina-Maria en un acto público. RRSS

La situación se agravó cuando, según diversas fuentes, Nicolás intentó visitar a su abuelo enfermo en circunstancias tensas, llegando a enfrentarse con miembros del personal de la residencia real.

Su madre, la princesa Elena, se vio obligada a pedir disculpas públicas. El daño estaba hecho: el joven pasó de ser el futuro de la monarquía a convertirse en un paria dentro de su propia familia.

Una dinastía y decisiones implacables

La dureza de la medida no sorprendió a quienes conocían el carácter del rey Miguel. El monarca, respetado por su integridad, había demostrado en otras ocasiones que no dudaba en tomar decisiones severas para proteger la imagen de la Casa Real.

Años antes, había despojado de sus derechos sucesorios a su hija Irina tras su implicación en un caso judicial en Estados Unidos.

En el caso de Nicolás, el comunicado oficial fue contundente. Miguel afirmó que Rumanía necesitaba un dirigente con "principios morales", una frase que muchos interpretaron como una sentencia definitiva sobre el futuro del joven.

Desde entonces, la línea sucesoria pasó a estar encabezada por la princesa Elena, madre de Nicolás, seguida por su hija Karina, quien vive en Londres y se mantiene alejada de los asuntos de la Corona.

El matrimonio junto a sus dos hijos.

Si la expulsión de la línea sucesoria abrió una brecha, la boda de Nicolás en 2018 la convirtió en un abismo.

El enlace con Alina-Maria Binder fue celebrado en Sinaia ante miles de ciudadanos que salieron a las calles para vitorear a la pareja.

Sin embargo, ningún miembro de la Familia Real asistió. La ausencia de la princesa Margarita y del resto de los Windsor rumanos fue interpretada como un gesto de rechazo absoluto.

La única presencia familiar fue la de su hermana Karina. Para muchos monárquicos, aquella imagen -un príncipe sin familia en el día más importante de su vida- materializó la ruptura total entre Nicolás y la institución que un día estaba destinado a liderar.

A pesar de ello, el joven continuó construyendo su vida en Rumanía. Junto a su esposa ha formado una familia con dos hijos: María Alexandra y Miguel, este último bautizado en honor a su bisabuelo.

El gesto fue bien recibido por la opinión pública, que lo interpretó como una muestra de respeto hacia el último rey.

La carta

Margarita junto al príncipe Radu de Rumanía. Gtres

La reciente carta abierta dirigida a la princesa Margarita ha reactivado un debate que nunca llegó a cerrarse.

Los firmantes apelan directamente a la jefa de la Casa Real, recordándole que "la sangre no hace agua"y que el perdón es un deber moral y cristiano.

Subrayan que la institución carece de herederos directos y que la reconciliación con Nicolás garantizaría la continuidad de la sexta y séptima generación de la dinastía.

El texto insiste en que el expríncipe y su esposa representan "la familia cristiana que el rey Miguel soñó para su nieto".

También advierte a Margarita de la responsabilidad histórica que recae sobre ella: "Usted es la única sobre cuyos hombros recae el peso de aceptar o rechazar esta oportunidad para todo un pueblo".

La misiva concluye invocando el lema de la Familia Real, Nihil sine Deo (“Nada sin Dios”), y pide a la princesa que permita que la "Divina Providencia" guíe su decisión.

El conflicto entre Margarita y Nicolás no es solo un asunto privado. Para muchos rumanos, la Casa Real sigue siendo un símbolo de estabilidad y continuidad histórica, incluso sin un papel político formal.

La figura del rey Miguel, fallecido en 2017, continúa siendo profundamente respetada, y su legado pesa sobre las decisiones actuales.

La falta de descendencia de la princesa Margarita y del príncipe Radu ha generado inquietud sobre el futuro de la institución.

Aunque la monarquía no tiene un rol constitucional, su presencia simbólica ha sido importante en momentos de crisis política. La ausencia de un heredero claro alimenta la sensación de vacío.

¿Reconciliación posible?

Hasta ahora, la princesa Margarita ha mantenido silencio ante la carta. Su postura ha sido firme desde 2015: la decisión de su padre es irrevocable.

Alina-Maria y Nicolás de Rumanía. RRSS

Sin embargo, la presión pública y el creciente debate sobre la continuidad de la Casa Real podrían obligarla a reconsiderar su posición.

Para los monárquicos que han impulsado la misiva, la reconciliación no implica necesariamente restaurar los derechos sucesorios de Nicolás, sino reconocer su papel dentro de la familia y permitir que la institución recupere cohesión.

Para otros, cualquier acercamiento sería insuficiente si no se revierte la decisión de 2015.

Lo cierto es que la Casa Real se encuentra en una encrucijada. La figura de Nicolás sigue siendo popular, especialmente entre quienes ven en él una oportunidad perdida.

Margarita, por su parte, representa la continuidad del legado de Miguel y la defensa estricta de los valores que él encarnaba.

Entre ambos se abre un conflicto que no sólo define el futuro de la familia, sino también el lugar que la monarquía ocupará en la Rumanía del siglo XXI.