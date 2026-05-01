Jonas, el autoproclamado rey de Suiza que convirtió terrenos huérfanos en un suculento patrimonio inmobiliario

Esta es la historia de un 'rey' sin reino. La de un hombre, Jonas Lauwiner, que un día decidió autoproclamarse soberano de Suiza en un país que jamás ha tenido Corona.

Quizás para otros sea también la historia de un loco, pero este técnico suizo, de 31 años, ha resultado estar muy cuerdo. Gracias a su pantomima ha logrado levantar un peculiar imperio de 117.000 metros cuadrados. Y lo mejor de todo, lo ha hecho gratis.

Su increíble relato comienza en 2019, cuando "se hizo coronar Rey en la iglesia de Nydegg en la ciudad de Berna, en una ceremonia simbólica con la que se definió como el protagonista soberano de sus propios proyectos", como él mismo explica en su web.

En una entrevista concedida recientemente a The Times, ha asegurado que los medios suizos fueron los primeros que le empezaron a poner el apodo de rey cuando fue adquiriendo tierras y que él simplemente siguió la broma. "Sé que soy un rey simbólico", afirma.

Jonas Lauwiner no solo se construyó una identidad ficticia, sino que recreó a su alrededor todos los elementos necesarios para hacer de algún modo más creíble la mentira. Tiene uniforme, vehículo blindado y hasta su propia moneda.

Su web es otro ejemplo de ello, que está diseñada a imagen y semejanza de las páginas oficiales de otras casas reales de verdad.

Desde su diseño hasta su contenido, el que se hace llamar Rey de Suiza presenta en Internet una biografía detallada, árbol genealógico, retratos oficiales y mapas de hasta dónde se extienden sus dominios.

Unos terrenos que, por cierto, fue adquiriendo poco a poco y que ahora forman un patrimonio inmobiliario de 151 parcelas con más de 117.000 metros cuadrados. Incluyen solares edificables y carreteras.

La gran pregunta es: ¿Cómo lo consiguió? Aquí es donde llega su genialidad. Jonas se aprovechó de un vacío legal en Suiza, que muy poca gente conoce, y que permite adueñarse de terrenos que figuran sin propietario.

Tan solo hay que formular una solicitud al Ayuntamiento correspondiente. Así se establece en el artículo 658 del Código Civil suizo permite la expropiación legal y transparente de terrenos huérfanos o sin dueño.

Jonas Lauwiner. Web oficial

Una vez los consigue, obtiene ganancias vendiendo derechos de paso por esas carreteras o cobrando a las personas que quieren utilizar las tierras. "Soy justo. No cierro las carreteras y no cobro mucho por ellas", dice a The Times.

Además de las tarifas de mantenimiento, explica, gana dinero "vendiendo el derecho a construir cerca de mi calle".

El negocio de Lauwiner, por tanto, está dentro del marco legal. Según sus propias palabras, "su historia ilustra cómo un joven, mediante la curiosidad, el coraje y el pensamiento estratégico, puede descubrir nichos de mercado, en este caso dentro del sistema de propiedad de un país rico". Simplemente vio lo que nadie supo ver.

Su primera tierra

Jonas Lauwiner nació el 15 de septiembre de 1994 en el cantón de Berna. Su padre es del cantón de Valais (Ried-Brig y Termen) y su madre es marroquí; él posee la doble nacionalidad suiza y marroquí.

Tras completar la educación obligatoria, estudió técnico en automatización, lo que le introdujo en el mundo de la maquinaria y la tecnología. Paralelamente, continuó sus estudios en administración de empresas y posteriormente obtuvo la licencia de piloto de avión.

De 2014 a 2018, según la biografía que él mismo redacta en su web, sirvió en el ejército.

Jonas tiene 31 años y es técnico informático. Web oficial

En su vigésimo cumpleaños, recibió de su padre su primera parcela de tierra: un pequeño prado agrícola en Leuk, algo que anhelaba desde hacía tiempo.

Este fue el punto de partida de su posterior misión. "Su entusiasmo por la historia, la propiedad y los espacios abiertos se transformó en un interés concreto por identificar y adquirir terrenos sin propietario", dice.

Actualmente reside en Burgdorf, donde, por cierto, fue elegido miembro del Concejo Municipal el 24 de noviembre de 2024. "Su voto significa mucho para mí y soy plenamente consciente de la responsabilidad que me han confiado. Me dedicaré por completo a representar los intereses de nuestra ciudad y sus habitantes. Mi objetivo es contribuir de manera constructiva, transparente y con un firme compromiso al desarrollo continuo de Burgdorf", dijo en su discurso.

Ahora, Jonas está empezando a irritar a las autoridades y algunos cantones han empezado a regularizar ese vacío legal para que ni el llamado Rey suizo, ni otros que como él están empezando a seguir su ejemplo, puedan seguir 'conquistando tierras'.

Pero Jonas Lauwiner se ha hecho ya tan famoso en Suiza que algunas personas se han ofrecido a regalarle las suyas.