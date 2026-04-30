El divorcio de Haakon y Mette-Marit, el cordón sanitario urgente para que los escándalos no destruyan la Corona

Los noruegos han acogido la vinculación, hasta ahora oculta, de Haakon de Noruega (52 años) con Jeffrey Epstein con una mezcla de malestar y desconfianza hacia la monarquía.

El nombre del hijo del rey Harald (89) ha aparecido en los archivos desclasificados del caso, que investiga el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo ha hecho junto al de un "amigo en común" que presentó al pedófilo al matrimonio, según ha publicado el diario noruego Se og Hør.

Si bien es cierto que el heredero al trono reconoció conocer al pederasta en su histórica entrevista televisada del 19 de marzo, ni él ni su esposa, Mette-Marit (52), quisieron desvelar el nombre de la persona que hizo de nexo de unión. Tan sólo se explicó que era "un buen amigo de la princesa".

Los príncipes herederos en uno de sus últimos actos públicos. Getty

Lo novedoso es que esa relación salpica ahora al matrimonio real. No solo a ella. Boris Nikolic, el hombre que enlaza directamente a Epstein con Noruega, también era íntimo de Haakon.

Aunque las revelaciones no sitúan al heredero como protagonista principal de la trama Epstein, sí lo colocan en el centro de la presión sobre la Casa Real noruega.

No solo tuvo que salir hace unos meses a dar explicaciones para proteger la intimidad y la imagen de su esposa, sino que ahora la aparición de su nombre en los documentos desmiente la idea de una distancia total con ese entorno.

¿Sobrevivirá la monarquía?

La parte más delicada del escándalo sigue siendo la relación de Mette-Marit con Epstein. Por eso, aunque el respaldo a la monarquía noruega haya descendido en el último año, la institución está herida, pero no tocada de muerte.

Según las encuestas publicadas por medios noruegos, casi la mitad de los ciudadanos no quieren que Mette-Marit sea su Reina, pero siguen apoyando a Haakon.

Así lo ve también Ana Polo, experta en Casa Real: "Las informaciones que están saliendo, evidentemente, lo que echan es más sal a la herida, pero yo no creo que Haakon salga excesivamente mal parado, básicamente porque él ya había reconocido que había conocido a Epstein, había reconocido que lo había conocido a través de amigos en común".

"Esta información ha puesto nombre y apellido, cara y rostro a la persona que realmente hizo de enlace entre Epstein y los royals noruegos, con lo cual viene a confirmar ciertas sospechas y viene a añadir pues más información y más contexto".

Así que mientras la princesa heredera continúa en una situación difícil, Haakon se percibe solamente como un daño colateral. Los analistas coinciden en que la monarquía sobrevivirá al escándalo, pero los más drásticos creen que la solución a todo este asunto pasará por el divorcio de la pareja real.

"Creo que todo acabará básicamente con un divorcio entre ellos porque la crisis ya es de unos niveles absolutamente descomunales".

Harald y Sonia de Noruega. Getty

"Además todos los intentos por contener la crisis han fracasado, incluso yo creo que se les ha girado un poco en contra porque esa negativa taxativa a reconocer cierta información desde el principio, a ser transparentes, ha venido a generar más desconfianza en un tema que ya escocía bastante en la opinión pública".

Epstein no es el único problema de Mette-Marit. Su hijo Marius Borg (29), en prisión preventiva a la espera de que salga el juicio por 40 delitos, añade más leña al fuego.

"Están tardando bastante en tomar una decisión bastante drástica con esta chica y aparte con todo lo que representa ella, con todo lo del hijo... es que ya no es solamente Epstein, que yo creo que es el caso más grave obviamente, pero también todo el tema del hijo".

"Son demasiados escándalos y creo que la Casa Real noruega ha intentado hacer una política de contención pero no les está saliendo bien, y esto acabará con un divorcio tarde o temprano, y borrón y cuenta nueva y cordón sanitario para que no salpique".

La idea es proteger a Haakon de Noruega y sobre todo, a su hija, Ingrid Alexandra, que representa a las jóvenes generaciones de royals europeas. "La princesa ya está estudiando en el extranjero, en Australia, lo más lejos que puedan para intentar protegerla", asevera Ana Polo.

¿Quién es Boris Nikolic?

Mette-Marit de Noruega, con su amigo Boris Nikolic, quien le presentó a Jeffery Epstein. Getty

Todos los esfuerzos de Mette-Marit por no desvelar la identidad de la persona que le presentó a Epstein han sido en vano. "Epstein era muy amigo de un buen amigo mío. Así que me lo presentaron a través de conocidos en común; de hecho, a través de varios. Todos ellos trabajaban en el ámbito de la salud global y la organización. Eran personas en las que confiaba y cuyo criterio me inspiraba confianza", aseguró en su famosa entrevista.

Este hombre no es otro que otro Boris Nikolic, antiguo asesor de Bill Gates (70) y uno de los mayores inversores en empresas de ingeniería genética. En un correo electrónico escrito en febrero de 2018, Nikolic escribió a Epstein para comunicarle que le presentaría en Nueva York a un "miembro atípico de la realeza".

"En nuestro archivo encontramos una foto de ambos juntos -de Nikolic con Haakon- en un ambiente distendido en París; una foto que fue tomada mientras Mette-Marit se encontraba en su casa en Noruega", revela el medio escandinavo que ha destapado el vínculo.

De momento, la Casa Real no se ha pronunciado al respecto, ni se espera que lo haga. La familia continúa con su agenda de compromisos prevista. Se espera que el príncipe Sverre Magnus esté presente en la inauguración del 250 aniversario de Blaafarveværket, el sábado 9 de mayo en el municipio de Modu.

El hijo menor de Mette-Marit y Haakon de Noruega está adquiriendo gran protagonismo en las últimas semanas, y está acompañando a su padre en los actos oficiales en sustitución de su madre.