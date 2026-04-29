Sale a la luz el vínculo oculto de Haakon de Noruega y Jeffrey Epstein: el amigo que presentó a Mette-Marit al pedófilo

La verdad más incómoda para Haakon de Noruega (52 años) y Mette-Marit (52 años) ha salido a la luz. Cuatro meses después de que se destapara la amistad de la princesa con Jeffrey Epstein se ha podido conocer que ella no era la única que tenía vínculos con el magnate pederasta: también su marido.

Según adelanta el diario noruego Se og Hør, el hijo del rey Harald (89) aparece en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y varias veces, además.

Su nombre figura en dichos documentos vinculado al misterioso "amigo en común" del que Mette-Marit se había negado a hablar, y mucho menos mencionar su nombre, en la entrevista que concedió a la cadena de televisión NRK, el pasado 19 de marzo.

Mette-Marit de Noruega, con su amigo Boris Nikolic, quien le presentó a Jeffery Epstein. GETTY.

El amigo 'secreto' del matrimonio

El amigo en cuestión, ese que conectó a la princesa con el magnate y al que esta ha intentado encubrir a toda costa, no es otro que Boris Nikolic.

Este hombre, que trabajó como asesor de Bill Gates (70) (cuyo nombre también está vinculado al caso Epstein), fue quien estableció la primera toma de contacto entre la mujer de Haakon y el multimillonario estadounidense.

En un correo electrónico escrito en febrero de 2018, tal y como destapa el citado diario, Nikolic escribió a Epstein para comunicarle que le presentaría en Nueva York a un "miembro atípico de la realeza".

Nikolic, quien desde el año 2014 es uno de los mayores inversores en empresas de ingeniería genética, no solo era una persona de confianza de Mette-Marit. En realidad, era una persona que formaba parte del círculo íntimo del matrimonio.

"En nuestro archivo encontramos una foto de ambos juntos en un ambiente distendido en París; una foto que fue tomada mientras Mette-Marit se encontraba en su casa en Noruega", revela el medio escandinavo.

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Haakon reconoció conocer a Epstein

Cabe recordar que a Mette-Marit se le preguntó de manera directa por este amigo en su entrevista ante las cámaras.

"Epstein era muy amigo de un buen amigo mío. Así que me lo presentaron a través de conocidos en común; de hecho, a través de varios. Todos ellos trabajaban en el ámbito de la salud global y la organización. Eran personas en las que confiaba y cuyo criterio me inspiraba confianza", contestó.

Y añadió, sin revelar nombres: "Para mí es importante mantener mi integridad en este asunto. Por lo tanto, no revelaré otros nombres ni intentaré culpar a nadie más. Es mi responsabilidad no haber investigado lo suficiente".

En aquella entrevista, por cierto, el propio Haakon reconoció públicamente, y por primera vez, que conocía a Jeffrey Epstein.

Haciendo alusión a las veces que su mujer se había encontrado con el empresario, explicó: "Sí, sabía que se conocían, que se habían visto en Estados Unidos. Y él estuvo aquí; la princesa heredera le enseñó el parque Frogner".

Incluso relató cómo había sido su primer encuentro con Epstein. "Yo mismo lo conocí una vez durante unas vacaciones familiares en San Bartolomé. Nos lo encontramos en la calle, un encuentro breve. Y también sabía que la princesa heredera vivía en la casa de Palm Beach", subrayó.

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La correspondencia que delata a Haakon

La correspondencia filtrada revela detalles inéditos sobre la cercanía del entorno de Epstein con la pareja heredera.

Se og Hør ha encontrado, entre otros detalles, una fotografía de una reunión privada en París, donde Haakon aparece junto a varias personas relacionadas con el círculo de Epstein.

En enero de 2012, tras una cena durante el evento Jóvenes Líderes Mundiales en el foro de Davos, Boris Nikolic escribió al financiero lamentando su ausencia y detallando una velada que se prolongó hasta la madrugada junto a Mette-Marit y Haakon.

En dichos mensajes, Nikolic no solo subraya su buena sintonía con el príncipe, sino que llega a mencionar encuentros casuales con celebridades como el cantante Mick Jagger (83).

"¡Ojalá hubieras estado allí! Después, Mette, Haakon y yo salimos, y se hizo muy tarde. De hecho, ¡Haakon me cae muy bien! Conocí a Mick Jagger", reza el mail.

La implicación de Haakon vuelve a aparecer en noviembre de 2013, coincidiendo con la cirugía de la princesa por un prolapso cervical. Nikolic mantuvo a Epstein al tanto de la evolución médica y aseguraba que mantenía un contacto fluido con el príncipe para monitorizar la intervención.

Entonces, Nikolic llegó a enviarle a Epstein un enlace de una noticia de HELLO! en la que se contaban detalles de la intervención

"Os mantendré informados. Hablo con Haakon constantemente y él estará con ella durante la operación", destacaba.

Por otro lado, durante los días que Mette-Marit pasó en la casa de Epstein de Florida, constan correos entre Nikolic y Epstein para desayunar juntos en esa residencia y un mail de Mette-Marit organizando algunas de las actividades.

Ante este goteo de informaciones, la Casa Real noruega ha optado, de momento, por guardar silencio. Este hecho se interpreta en el país como opacidad y falta de transparencia.

También es cuestionado por expertos en realeza como Caroline Vagle, quien advierte que la falta de una versión oficial solo alimenta las especulaciones sobre el verdadero grado de conocimiento del heredero.

Boris Nikolic -con el que la princesa fue fotografiada en público en alguna ocasión- aparece más de 15.000 veces en los archivos de Epstein.