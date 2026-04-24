Sverre Magnus gana peso en la Casa Real noruega y suple las ausencias de su madre Mette-Marit, muy delicada de salud

Un miembro de la Familia Real de Noruega está adquiriendo gran protagonismo en las últimas semanas y no es Mette-Marit (52 años) con sus problemas de salud y sus líos con el pedófilo Jeffrey Epstein; ni su hijo, Marius Borg (29), en prisión preventiva y a espera de la resolución de su juicio por 40 delitos.

El foco mediático está puesto estos días en Sverre Magnus (20), el hijo menor de los príncipes herederos, quien ha incrementado su presencia en los actos oficiales de la Casa Real de Noruega, un cambio que refuerza su papel público.

El joven ha pasado de un perfil bajo y estar prácticamente 'desaparecido' en la agenda real a aparecer con frecuencia en los actos oficiales. Este sábado, 25 de abril, sin ir más lejos, acompañará a su padre Haakon de Noruega (52) a una visita al Sagastad Viking Center de Nordfjordeid, localidad del suroeste del país.

Será su tercera exhibición pública en cuestión de días. El viernes de la semana pasada, estuvo presente, junto con su hermana mayor Ingrid Alexandra (22) y sus padres, en un homenaje a los atletas paralímpicos noruegos en el Palacio.

Ese fue el primer día, además de que su madre Mette-Marit aparecía en un acto público con la bombona de oxígeno que ahora la acompaña habitualmente.

Y antes, estuvo acompañando también a su progenitor, en otro acto programado en una empresa tecnológica, donde además le ofrecieron hacer unas prácticas.

Sverre Magnus es el tercero en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de la princesa Ingrid Alexandra, y de su padre, el príncipe heredero Haakon.

Su futuro aún no está del todo claro porque como dijo su propio padre tiene que ser capaz de encontrar su camino, ya que el trono está claro que recaerá sobre su hermana.

Sverre Magnus junto a sus padre Haakon y su madre Mette-Marit, con bombona de oxígeno. Getty

Sverre se graduó en 2024 en tecnología de la información y producción de medios. De momento, parece que al joven príncipe le gusta mucho el cine. El año pasado fundó su propia productora Magnus Productions, como informaron los medios noruegos.

Entre sus hobbies destacan actividades como el esquí, el ciclismo y los deportes acuáticos, especialmente el surf -ha sido visto practicándolo en lugares como las islas Lofoten o Formentera-.

A pesar de su juventud, el hijo de los príncipes herederos ya ha sufrido su primer desamor. Mantuvo una relación sentimental de poco más de un año con Amalie Giæver Macleod (20).

La relación se desveló en agosto de 2024, cuando Amalie acompañó a Sverre a la boda de la princesa Marta Luisa (54) y Durek Verrett (51).

Ambos residían en Milán, donde él se había trasladado para acompañarla mientras ella estudiaba en la Universidad Bocconi, pero nunca llegaron a convivir; él vivía en un piso en el centro y Amalie en el campus universitario. Su ruptura, como su historia de amor, fue discreta.

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Getty

Fibrosis pulmonar

Si bien es cierto que la presencia de Sverre Magnus es cada vez mayor en los actos oficiales, el plan, a priori, no es que tenga un cargo a tiempo completo.

El aumento de su participación se debe a una cuestión de reparto de papeles en un contexto en el que las apariciones de su madre son cada vez menores debido a la fibrosis pulmonar que padece.

Mette-Marit de Noruega padece esta enfermedad crónica desde 2018 y ha ido afectando progresivamente su capacidad para cumplir con su agenda oficial.

Según la información publicada, la evolución de su estado de salud ha obligado en varias ocasiones a suspender o modificar compromisos públicos, y en los últimos meses la Casa Real noruega ha admitido un empeoramiento con síntomas diarios.

Su equipo médico está intentando frenar la progresión de la enfermedad pero de no ser así podría tener que someterse a un trasplante de pulmón.

Mette-Marit padece fibrosis pulmonar. Getty

De hecho, debido al empeoramiento de su estado de salud, Mette-Marit ha obtenido el certificado de discapacidad. Aunque este reconocimiento no implica que tenga que abandonar sus funciones reales, sí pone de manifiesto el impacto de la fibrosis en su vida diaria.

Estos días se está hablando mucho sobre si la esposa de Haakon asistirá a la celebración del 80 cumpleaños del rey Gustavo de Suecia, el próximo 30 de abril en Estocolmo. Parece que no es la idea y que la princesa se quedará en Palacio descansando.

Las últimas imágenes de Mette-Marit corresponden a este pasado jueves, 24 de abril, como anfitriona en una recepción en el Palacio Real en Oslo, donde tuvo que pronunciar su discurso sentada en una silla.