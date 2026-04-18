El rey Felipe VI, viaje exprés: invitado sorpresa a la confirmación de Vincent y Josephine de Dinamarca

El rey Felipe VI se ha trasladado a Dinamarca para asistir a la confirmación de Vincent y Josephine, hijos de los reyes Federico y Mary de Dinamarca. GTRES

La agenda de la Casa Real ha dado un giro inesperado este fin de semana. El rey Felipe VI (58 años) ha viajado de forma privada a Dinamarca para asistir a la confirmación de los príncipes Vincent (15) y Josephine (15), hijos de los reyes Federico X (57) y Mary de Dinamarca (54).

Se trata de un desplazamiento que no figuraba en las previsiones oficiales. Un viaje sorpresa que subraya los estrechos lazos de parentesco familiar y la profunda amistad que une a la Familia Real Española con la Casa de Glücksburg, reforzados tras la llegada al trono de Federico X, el 14 de enero de 2024.

El acto religioso ha tenido lugar en el castillo de Fredensborg, el mismo escenario que ha acogido los grandes hitos de la familia real danesa.

Aunque la confirmación se ha celebrado en la más estricta intimidad familiar, la presencia del monarca español ha acaparado todas las miradas.

Los mellizos Vincent y Josephine de Dinamarca, en su confirmación. GTRES.

Un viaje exprés, sin Letizia y sus hijas

Felipe VI, que mantiene una relación especialmente cercana con Federico X, a quien considera un "primo" y un compañero de generación, ha querido estar presente en este paso a la vida adulta de los mellizos.

Cabe recordar que el Rey es, además, el padrino de bautismo del príncipe Vincent, lo que otorga a su asistencia un carácter casi obligatorio en el ámbito personal. Más aún si se tiene en cuenta que Felipe VI no pudo asistir, en 2011, al bautizo de su ahijado y de su hermana.

Aunque fue nombrado uno de los padrinos del joven, le fue imposible estar en la ceremonia debido a que se encontraba de viaje oficial en Oriente Próximo.

El rey Felipe, con Mary de Dinamarca, en el castillo de Fredesborg. GTRES

Felipe VI, atento con Mary de Dinamarca

Fiel a su estilo, Don Felipe ha llegado a la ceremonia vistiendo un impecable traje oscuro, mostrando una actitud relajada y afectuosa con sus anfitriones.

La ausencia de la reina Letizia (53) y de sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18), confirma el carácter estrictamente privado y personal de este desplazamiento.

En la cita se ha visto al Rey especialmente cariñoso con la reina Mary, quien hace apenas unos días ha afrontado la muerte de su padre, John Donaldson, a los 84 años de edad.

El príncipe Vincent de Dinamarca, en su confirmación, este sábado, 18 de abril, en el castillo de Fredensborg. GTRES

La mueca del príncipe Vincent

Entre los otros padrinos del príncipe Vincent se encuentran su tío materno John Stuart Donaldson; el príncipe Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, primo hermano de su padre; el conde danés Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille; la baronesa Helle Reedtz-Thott, y Caroline Hering.

Por su parte, la princesa Josephine cuenta entre sus padrinos con su tía materna, Patricia Donaldson; su tía paterna, la princesa Marie; el conde Bendt Wedell; Birgitt Handewek, mujer de Jeppe Handewek; el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro; y Josephine Rechner, amiga de la reina Mary.

Entre los asistentes a la liturgia no ha faltado Ana María de Grecia (79), quien acompañó a la reina Margarita en su 86 cumpleaños, el pasado jueves, 16 de abril.

Cabe recordar que la esposa del fallecido rey Constantino II de Grecia es tía abuela de los homenajeados. Al ser cuñada de la reina Sofía (87), también es tía política de Felipe VI.

Una de las anécdotas de la jornada ha tenido lugar cuando el joven Vincent ha realizado una divertida mueca, mordiéndose la lengua, mientras se giraba ante las cámaras de la prensa gráfica.

El rey Felipe, en la confirmación de los mellizos Vincent y Josephine de Dinamarca. GTRES

El castillo de Fredensborg, donde se ha celebrado la ceremonia -siguiendo los preceptos de la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca-, ha sido el escenario habitual de numerosas confirmaciones reales a lo largo de los años.

Ubicado en la isla de Selandia, en la localidad de Fredensborg, el castillo se encuentra a unos 38 kilómetros al norte de Copenhague.

La confirmación de los mellizos Josephine y Vincent de Dinamarca se ha celebrado en el castillo de Fredensborg. GTRES

Aquí, a orillas del lago Esrum, también recibieron este sacramento tanto la reina Margarita, en 1955, como el actual rey Federico X, en 1981.

En 2021, el príncipe heredero Christian, y en 2022, su hermana, la princesa Isabella, también recibieron el sacramento aquí.

Ha sido en este entorno natural, y más rural y tranquilo que el de los palacios urbanos de Amalienborg (residencia de invierno) y Christiansborg (sede del Parlamento), donde los miembros de la Familia Real danesa han posado junto al Rey.

La reina Margarita de Dinamarca, con su nieta Josephine. GTRES

La última visita oficial (y de Estado) de Felipe VI a Dinamarca tuvo lugar entre el 6 y el 8 de noviembre de 2023. Aquel viaje, que realizó junto a la reina Letizia, fue especialmente significativo por varios motivos.

En primer lugar, fue la primera visita de Estado de su reinado. Aunque había estado en Dinamarca anteriormente para eventos familiares o de menor rango, ese fue su primer viaje con los máximos honores de Estado desde su proclamación, en 2014.

La visita coincidió, además, con el 20º aniversario del anuncio del compromiso de Felipe y Letizia, lo que dio un matiz emocional a la cena de gala ofrecida en el Palacio de Christiansborg.

Asimismo, dicho traslado supuso la última visita de Estado que recibió la reina Margarita II (86) antes de anunciar su abdicación meses después. Los Reyes se alojaron precisamente en el Castillo de Fredensborg.

Los reyes de Dinamarca, Mary y Federico, con sus cuatro hijos: el príncipe heredero Christian, la princesa Isabella, y los mellizos, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. GTRES

Los reyes de Dinamarca, Mary y Federico, han vivido una jornada especialmente emotiva junto a sus cuatro hijos: el príncipe heredero Christian (20), la princesa Isabella (18), y los mellizos, los príncipes Vincent y Josephine.

Ambos jóvenes han sido los verdaderos protagonistas de una jornada cargada de simbolismo, y que queda señalada en la vida de los 'benjamines' de la Corte Real danesa.

Cabe destacar que fue el pasado viernes, 18 de abril, cuando don Felipe emprendió su vuelo desde España hasta Copenhague a bordo de un avión de la flota del Gobierno.

El viaje exprés del rey Felipe VI supone una verdadera contrarreloj en su agenda de compromisos. Y es que este mismo sábado, 18 de abril, el Jefe de Estado regresará a España para asistir a la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar en Sevilla a partir de las 21:00 horas.