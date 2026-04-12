Muere John Donaldson, el padre de Mary de Dinamarca, a los 84 años: "Mi corazón está pesado y mis pensamientos son grises"

Día triste para la Familia Real de Dinamarca. La Casa Real del país ha anunciado la muerte del padre de la Reina, Mary de Dinamarca (54), quien ha perdido la vida a los 84 años de edad.

La institución ha comunicado la noticia de su deceso a través de las redes sociales, donde han publicado una emotiva misiva de despedida, con un mensaje personal de la monarca incluido.

"El Padre de la Reina ha fallecido", comienza diciendo el escrito. "Con gran tristeza, Su Majestad la Reina anuncia que su padre, el profesor John Dalgleish Donaldson, ha muerto en Hobart, Tasmania".

"Los recuerdos alegrarán mi día", destaca la Reina

La propia Mary de Dinamarca ha querido incluir en el comunicado "una declaración" que refleja el dolor que atraviesa en estos momentos, así como lo unida que estaba a su progenitor.

"Mi corazón está pesado, y mis pensamientos son grises. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos alegrarán mi día, y lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó. ”

En el escrito enviado a través de las redes de la Casa Real danesa han explicado que la evolución del padre de Mary de Dinamarca había empeorado: "La salud del profesor John Donaldson ha estado disminuyendo en los últimos años".

John Donaldson, vestido de escocés, en la boda de su hija Mary con Federico de Dinamarca en la Catedral de Copenhague, el 14 de mayo de 2004. GTRES

La reina Mary visitó a su padre en marzo

Asimismo, han recordado que "la reina visitó por última vez a su padre a finales de marzo, donde compartieron buenos momentos juntos".

En efecto, la soberana visitó por última vez a su padre hace apenas unas semanas. Padre e hija se reencontraron durante el viaje oficial a Australia que realizó la Reina junto a su marido, el rey Federico de Dinamarca (57), entre los días 14 al 19 de marzo.

Cabe resaltar que la instantánea que ha compartido la Casa Real danesa para informar del deceso de John Donaldson fue tomada por la propia reina Mary el pasado 24 de marzo en Hobart, coincidiendo con su histórico viaje a su país natal.

Los reyes de Dinamarca, el día de su boda, en 2004. GTRES

Profesor universitario de Matemáticas

Nacido en Escocia el 5 de septiembre de 1941, John Donaldson fue profesor de matemáticas aplicadas. Emigró a Australia, donde se doctoró en la Universidad de Tasmania en 1967.

Allí se convirtió en decano de su Facultad de Ciencias hasta 2003. Especializado en análisis numérico, también fue profesor invitado en Aarhus y Copenhague.

Además, recibió la Orden de Dannebrog, la principal orden de caballería de Dinamarca. Esta condecoración de alto rango, creada en 1671 por el rey Cristián V, honra servicios meritorios civiles o militares, contribuciones a artes, ciencias o intereses daneses.

Con seis clases (desde Gran Cruz con Diamantes hasta Cruz de Honor), esta distinción es otorgada por el soberano y simboliza la bandera nacional (Dannebrog).

En su caso, John Donaldson la recibió con motivo de la boda de su hija Mary con el entonces príncipe heredero Federico, en reconocimiento a su apoyo familiar.

El honor incluía un escudo de armas familiar exhibido en el Castillo de Frederiksborg, siguiendo las tradiciones de las órdenes reales danesas.

John Donaldson, padre de Mary de Dinamarca, con su segunda esposa, Susan Moody. GTRES

La Reina perdió a su madre a los 25 años

John Donaldson enviudó tras la muerte de su primera esposa, Henrietta Clark Donaldson, en 1997 y contrajo matrimonio en 2001 con la escritora británica Susan Moody. La pareja residía en Hobart, Tasmania.

La madre de Mary de Dinamarca murió el 20 de noviembre de 1997 por las complicaciones derivadas de una operación de corazón.

Esto sucedió cuando ella tenía 25 años, un año antes de conocer al príncipe Federico en los Juegos Olímpicos de Sídney (1998) y cuatro años antes de su boda, celebrada el 14 de mayo de 2004.

Tan dolorosa pérdida marcó profundamente su juventud y la impulsó, a partir de ese momento, a apoyar públicamente diversas causas relacionadas con enfermedades cardiovasculares.

El día de la boda de su hija en la Catedral de Copenhague, John Donaldson, -quien asistió al enlace con su segunda esposa-, acompañó a Mary al altar.

John Donaldson, padre de Mary de Dinamarca, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Susan Moody en 2001.. GTRES

Funeral privado

Tal y como ha señalado la Casa Real del país, "la familia celebrará un funeral privado" en una fecha que aún no ha sido especificada.

Además, han subrayado que quien desee "enviar mensajes de condolencias" puede hacerlo a través de la web de la institución, Kongehuset.dk.