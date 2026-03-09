La Abadía de Westminster se ha vestido de gala en la tarde de este lunes, 9 de marzo, con motivo de la celebración del Día de la Commonwealth.

La Commonwealth, cabe apuntar, es una asociación voluntaria de 53 países que comparten lazos históricos y culturales, y en muchos de ellos el inglés es lengua oficial.

Como manda la tradición, el segundo lunes de marzo tiene lugar este marcado acto en la Familia Real británica. Un evento de renombre en el seno de los Windsor que este 2026 viene precedido por la polémica situación del expríncipe Andrés (66 años) tras ver la luz su vínculo con Jeffrey Epstein.

Al filo de las 16:00 horas de la tarde, los reyes Carlos III (77) y Camila (78) han llegado a la Abadía. El monarca ha optado por un traje azul marino con raya diplomática, mientras que su esposa se ha decantado por un llamativo atuendo rojo.

Previo a la llegada de Sus Majestades, los allí presentes han sido testigos de la llegada de los príncipes Guillermo (43) y Kate Middleton (44), quienes han lucido looks a juego.

El heredero al trono ha vestido un traje en azul marino, el mismo color que ha escogido su mujer.

La princesa de Gales se ha dejado fotografiar ataviada con un elegante vestido azul tipo abrigo con detalles en los laterales. Una pieza que ha acompañado de una vistosa pamela.

También se han dejado ver en las inmediaciones de la Abadía de Westminster otros miembros de la Familia Real británica. La princesa Ana (75), enfundada en un abrigo ajustado en color verde, ha acudido junto a su marido, Timothy Laurence (71).

Además de los Windsor, numerosos rostros reconocidos del mundo de la realeza y fuera de ella han festejado este marcado día. Entre ellos se encuentran Alberto de Mónaco (67) o Brígida de Gloucester (79).

Además, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer (63), la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch (46), la cantante Geri Halliwell (53) y el piloto Christian Horner (52).