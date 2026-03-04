Felipe VI y Letizia expresan sus condolencias por la muerte de Fernando Ónega: "Nos regaló su mirada afilada de la realidad"

Los Reyes junto a Fernando Ónega en una entrega de galardones el pasado mayo. Gtres

La muerte de Fernando Ónega ha conmovido a propios y extraños. Son muchos los que han lamentado su partida, recordando, sobre todo, su gran labor en el mundo de la comunicación.

A los mensajes de despedida y homenaje se han sumado los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (53). A las 21:30 de este pasado martes, 3 de marzo, dos horas después de conocerse la triste noticia, Sus Majestades han enviado un mensaje a través de las redes sociales de Casa Real.

"Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado”, comienza el texto.

Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado,… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 3, 2026

Sobre Ónega solo tienen palabras de admiración: "Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa".

Felipe VI y Letizia también han enviado un mensaje de condolencias al entorno del comunicador. Cabe recordar que la Reina tiene una relación de amistad con una de las hijas del fallecido periodista, Sonsoles Ónega (48). Se conocieron hace más de 25 años en la redacción de CNN+ y su vínculo sigue intacto.

"Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia", expresan al final del escrito Felipe VI y Letizia.

La última vez que los Reyes coincidieron con el célebre periodista, al menos públicamente, fue en mayo de 2025, cuando Fernando Ónega recibió el premio de honor de la Asociación de la Prensa.

Los Reyes entregando un premio a Fernando Ónega el pasado mayo. Gtres

Un encuentro en emotivo en el que no faltaron los gestos de cariño ni las palabras de admiración. El comunicador, de hecho, hizo un guiño a la Reina, con quien compartía profesión, en su discurso.

Meses antes, Letizia, lo recibió en la Zarzuela como presidente del diario 65ymás, con el fin de destacar la relevancia de este periódico que da voz a las personas mayores. Ha sido este medio, precisamente, el que ha comunicado la noticia del fallecimiento.

Fernando Ónega junto a la reina Letizia en la Zarzuela. Gtres

Fernando Ónega perdió la vida este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años. Sus restos serán velados en una capilla ardiente que estará abierta este miércoles, día 4, desde las 10:00 hasta las 21:00 en la Casa de Galicia de Madrid.

Hasta ahora, no han trascendido las causas de su muerte. Sin embargo, cierto es que Fernando Ónega había hecho frente a diversos problemas de salud en los últimos años.