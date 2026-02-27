Guillermo y Kate refuerzan aún más su equipo de comunicación en plena crisis: buscan creador de contenido por 28.000 euros

¿Te imaginas gestionar las redes sociales de los futuros Reyes de Inglaterra? El príncipe Guillermo (43 años) y Kate Middleton (42) quieren reforzar su presencia digital y buscan un creador de contenido digital capaz de contar su trabajo diario con profesionalidad, criterio periodístico y mucha discreción.

La vacante, que se publicó el pasado 17 de febrero, indica que el futuro responsable se incorporará a un grupo reducido, descrito como dinámico y creativo, que diseña y ejecuta la estrategia digital de los Príncipes de Gales. Desde las redes sociales hasta la web institucional.

El objetivo es claro: reforzar la relación de William y Kate como miembros centrales de la monarquía, en un contexto en el que cada gesto público se analiza al detalle y se comparte en cuestión de segundos en todo el mundo. Por eso buscan un perfil capaz de combinar agilidad en redes con una profunda comprensión del papel de la Casa Real y de la sensibilidad que exige representar a una institución histórica.

El anuncio del puesto, que ya estaría en fase de entrevistas, subraya la necesidad de crear storytelling eficaz para las plataformas digitales de Guillermo y Kate, lo que implica detectar, dar forma y difundir historias que conecten con públicos muy diversos.

Trabajará de la mano con la jefatura de Digital y Redes Sociales y con otros creadores sénior para producir contenido que refleja el día a día de William y Kate, sus viajes oficiales, causas humanitarias y el backstage de su trabajo institucional. Participará en la planificación de campañas, analizará qué formatos funcionan mejor y detectará temas que puedan generar interés o polémica.

El puesto exige experiencia previa en creación de contenido y manejo de redes, conocimiento del panorama digital y capacidad para interpretar datos y métricas con el fin de ajustar la estrategia según la respuesta de la audiencia.

La persona seleccionada deberá ser proactiva, flexible, con criterio editorial propio y, sobre todo, capaz de tomar decisiones rápidas sin comprometer la imagen de la Corona.

Más allá del talento creativo, la descripción del perfil insiste en la importancia de manejar información sensible "con tacto y discreción" en todo momento, una cualidad que ya se ha convertido en requisito estándar en las vacantes de comunicación de la Casa Real.

El puesto exige familiaridad con audiencias del Reino Unido, la Commonwealth y otros países, consciente de que cada publicación se consume en contextos culturales distintos. También implica viajar cuando sea necesario para acompañar a los Príncipes en actos y giras, asegurando que cada visita oficial tenga su reflejo inmediato y cuidado en redes.

Esta nueva contratación se suma a la renovación paulatina del entorno de los Príncipes de Gales, que en los últimos meses han reforzado su estructura y, sobre todo, equipo de comunicación, con perfiles de alto nivel, incluida la llegada de una nueva CEO a The Royal Foundation.

El fichaje de ejecutivos con una larga trayectoria en medios y comunicación corporativa muestra la intención de profesionalizar al máximo la maquinaria que sostiene la imagen pública de la pareja, tanto en su vertiente institucional como en la benéfica.

Al mismo tiempo, el equipo ha incorporado especialistas en gestión de crisis y comunicación diaria con la prensa, en plena tormenta mediática por el polémico caso del expríncipe Andrés.