El rey Harald de Noruega recibe el alta tras su ingreso a causa de una infección cutánea y seguirá de vacaciones en Tenerife

El rey Harald de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, y que lleva ingresado desde el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife (España) por una infección, ha sido dado de alta este jueves, 26 de febrero, tal y como ha informado la Casa Real de este país nórdico.

"Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha curado. Será dado de alta del hospital hoy", se ha señalado desde la Institución en un comunicado, al filo del mediodía.

La Casa Real ha informado, además, que el monarca noruego y su esposa, la reina Sonia (88), continuarán con sus vacaciones en Tenerife, adonde habían llegado hace unos días.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del regreso. El médico personal del rey se quedará unos días en Tenerife para seguir su evolución", se agrega desde Casa Real.

El rey Harald en una fotografía tomada en Oslo, en 2022. Gtres

El próximo lunes se facilitará más información sobre la evolución del monarca, a no ser que haya cambios antes.

El médico del monarca, Bjørn Bendz, había volado este pasado miércoles, día 25, a Tenerife para examinarlo.

"El estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento. La infección proviene de una infección cutánea en una de sus piernas. El rey permanecerá ingresado en el hospital unos días más bajo observación y para recibir más tratamiento", había apuntado la víspera Bendz en un comunicado oficial.

Harald V es jefe de Estado de Noruega desde 1991, año en que sucedió a su padre, el rey Olaf V, tras su fallecimiento. En los últimos años, el soberano nórdico ha encadenado varios problemas de salud, con distintas hospitalizaciones por infecciones de diversa índole.

Harald y Sonia, en un acto institucional. Gtres

En febrero de 2024, durante un viaje a Malasia, tuvo que ser ingresado en un centro médico de las islas Langkawi después de caer enfermo por una infección mientras estaba de vacaciones con la reina Sonia. Allí se le implantó un marcapasos temporal a la espera de su regreso a Noruega.

Dos días después fue trasladado en un avión medicalizado desde Malasia hasta su país, y la Casa Real anunció que, una vez superada la infección, se le colocaría un marcapasos permanente debido a su bajo ritmo cardiaco.

Con 87 años, el monarca superó con éxito esa intervención, practicada en el Hospital del Reino de Oslo, donde permaneció ingresado unos días para recuperarse.

Antes de este episodio ya había estado de baja unos días a finales de enero por una infección respiratoria.

Su historial médico reciente incluye además una operación de ligamento de rodilla en 2021 y la sustitución, en 2020, de la válvula cardiaca que se le había implantado en 2005, dos años después de que le fuera extirpado un tumor en la vejiga.