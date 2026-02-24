Eugenia de York reaparece en Londres, muy sonriente y de incógnito, tras la detención de su padre, el expríncipe Andrés

La princesa Eugenia (35 años) ha reaparecido en público en plena tormenta por la detención de su padre, el expríncipe Andrés (66), por su vinculación con el caso Epstein.

La hija menor de los exduques de York ha sido fotografiada, este martes 24 de febrero, en las calles de la capital británica, en una estampa cotidiana que contrasta con el terremoto mediático y judicial que sacude a su familia.

Eugenia ha sido vista en el exclusivo barrio de Notting Hill, en el oeste de Londres, donde reside con su marido, Jack Brooksbank (39), y sus dos hijos, August (5) y Ernest (2).

En las imágenes, tomadas a plena luz del día, se puede ver a la princesa caminando junto a Jack mientras sostiene un vaso de café para llevar en su mano.

Princess Eugenie goes incognito as she joins husband for a coffee run in first sighting since her father's arrest... amid growing mystery over mother Fergie's whereabouts

Para esta primera salida tras el arresto de su padre, ha optado por un estilismo totalmente informal: mallas oscuras, zapatillas deportivas Nike y una gorra de béisbol de la marca The North Face. Un look pensado para pasar desapercibida.

Andrés fue detenido a primera hora de la mañana del pasado 19 de febrero en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, en su 66 cumpleaños.

El hijo preferido de la reina Isabel II fue arrestado como sospechoso de "mala conducta en un cargo público" por supuestamente compartir información confidencial con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado especial para el comercio exterior del Reino Unido.

Tras pasar unas once horas bajo custodia, y someterse a un amplio interrogatorio, fue puesto en libertad bajo investigación, mientras continúan los registros en sus propiedades de Norfolk y Berkshire.

En los días posteriores a la detención, tanto Eugenia como su hermana mayor, la princesa Beatriz, se habían mantenido alejadas del foco, sin actos oficiales ni comentarios públicos sobre la situación de su padre.

Informaciones publicadas en la prensa británica describen a las dos hermanas como "desconsoladas", "en estado de shock" e "inquietas" ante el nuevo capítulo del caso Epstein y sus consecuencias para la familia.

Sin embargo, la imagen captada este martes de la princesa Eugenia muestra una realidad completamente diferente. En la mayoría de las fotografías que han visto la luz, la hija de Sarah Ferguson aparece en una actitud muy relajada y sonriente.

Princess Eugenie grins in first public outing since Andrew's shock arrest

De hecho, los medios británicos han destacado en sus titulares la sonrisa de Eugenia, dando a entender que no están tan preocupadas. 'What drama?', se pregunta The Sun, que explica que la joven se ríe mientras ignora el impactante arresto de su padre.

Las fotografías, que muestran a una Eugenia de perfil bajo mientras conversa con Jack, que aparece hablando por teléfono, transmiten cierta normalidad: una pareja joven, en ropa cómoda, haciendo un recado en su barrio, sin escoltas visibles ni grandes despliegues de seguridad.

Según expertos en realeza, esta aparición forma parte de una táctica para proyectar una imagen de normalidad y continuidad, sin alimentar el morbo pero sin esconderse completamente.

La elección de un entorno cotidiano, un look básico y la compañía de su marido refuerzan la idea de que Eugenia quiere ser vista ante todo como madre trabajadora y mujer joven, más que como la hija del hombre en el centro del escándalo.

Es necesario recordar que de las dos hijas de Andrés, justo es Eugenia quien más alejada se mantiene de su padre tras el estallido del caso Epstein.

Como comentó la experta en Casa Real, Ana Polo, a este periódico hace unas semanas: "Sabemos que ha tomado medidas para ello. Ha tomado distancia y está bastante dolida".

Por su parte, Beatriz -de quien aún no hay imágenes tras la detención de Andrés- está más unida a su padre y es la que siempre le ha intentado aconsejar.