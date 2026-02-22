El gobierno británico propone eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión tras su arresto: la reacción de Carlos III

El gobierno británico podría tomar medidas para eliminar al expríncipe Andrés (66 años) de la línea de sucesión al trono tras su arresto. Una medida con la que se le impediría cualquier opción de convertirse en rey.

Según ha informado la BBC el sábado, 21 de febrero, dos días después del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, las autoridades del país valoran seriamente presentar una legislación una vez que concluya la investigación policial en torno al que fuera duque de York.

Lo cierto es que la crisis institucional que han provocado los escándalos del hermano del rey Carlos III siguen planteando muchas incógnitas. Desde la muerte de Diana de Gales, en 1997, y la crisis de la abdicación de 1936, el país no había vivido una hecatombe similar. Esta vez, la posible continuidad dinástica de Andrés podría socavar la propia institución.

Cabe recordar que Andrés permanece actualmente en la línea de sucesión a pesar de haber perdido ya todos sus títulos reales y honores en 2025.

Como segundo hijo de la reina Isabel II, Andrés fue segundo en la línea de sucesión al nacer, justo detrás de su hermano mayor, el rey Carlos. A medida que la familia de este iba aumentando con hijos y nietos, el expríncipe ha sido relegado en el orden sucesorio.

A día de hoy ocupa el octavo lugar, por detrás de los dos hijos pequeños del príncipe Harry (41), el príncipe Archie (6) y la princesa Lilibet (4).

Andrés está bajo sospecha de haber revelado información confidencial al magnate pederasta Jeffrey Epstein mientras ejercía como enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

El exduque de York fue detenido el pasado 19 de febrero en su domicilio actual en la finca de Sandringham. El arresto se produce como consecuencia de la investigación abierta de la policía de Thames Valley.

Esta, a través de un comunicado, ha explicado que el hijo de Isabel II se encuentra "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk".

Se cree que compartió documentos confidenciales con Epstein cuando ocupaba el cargo que asumió después de retirarse de la Marina Real.

La relación de Andrés con Epstein impulsó su retirada de la vida pública en noviembre de 2019. Él siempre ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con el difunto financiero, que se suicidó en prisión en 2019, cuando se disponía a enfrentar cargos federales de tráfico sexual.

El gobierno británico no descarta eliminar al expríncipe Andrés de la línea sucesoria. GTRES

Colaboración con Buckingham

Según la BBC, eliminar a Andrés de la línea de sucesión requeriría una ley del Parlamento, así como el consentimiento de los 14 reinos de la Commonwealth donde el rey Carlos es monarca.

El ministro de Defensa, Luke Pollard, ha asegurado al programa Any Questions, de la BBC, que la medida, que impediría que Andrés se convirtiera en rey, era "lo correcto", independientemente de las conclusiones a las que llegue la investigación policial.

Pollard ha confirmado que el gobierno ha estado "absolutamente" trabajando con el Palacio de Buckingham en los planes para evitar que el expríncipe "esté potencialmente a un paso del trono".

Unas palabras que muchos han interpretado ya como un posible visto bueno desde la Casa Real británica a la idea de dejar a Andrés apartado por completo de la línea sucesoria.

Lo cierto es que hasta la fecha Buckingham no se ha pronunciado públicamente sobre los planes del gobierno respecto a Andrés.

Por su parte, el secretario jefe del Tesoro, James Murray, ha explicado a la citada cadena que "cualquier pregunta en ese ámbito sería bastante complicada", añadiendo que la investigación policial necesita "continuar".

Downing Street había declarado previamente que no tenía previsto introducir una ley para cambiar la línea de sucesión, según el medio.

Carlos III, en la Fashion Week de Londres este jueves, 19 de febrero. Gtres

Carlos III: "La ley debe seguir su curso"

El día del arresto de su hermano, el rey Carlos III emitió un comunicado en el que prometía que el palacio cooperaría con la policía en la investigación.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público", decía en su escrito.

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", subrayaba. Y recalcaba su apoyo firme a las autoridades: "La ley debe seguir su curso".

Horas después del arresto de su hermano, Carlos III siguió con su agenda de compromisos y asistió a la inauguración de la Fashion Week de Londres. Allí vio, desde primera fila, la colección Otoño-Invierno 2026 del diseñador británico-nigeriano Tolu Coker.

Por su parte, la princesa Ana visitaba la prisión de Leeds el mismo día en que su hermano estaba bajo custodia policial.

Otros royals 'borrados' de la línea sucesoria

Si bien es poco común, no es inédito que un miembro de la realeza pierda su lugar en la línea de sucesión. Esto ya sucedió cuando el rey Eduardo VIII, -apodado David por sus familiares-, perdió su lugar en la línea de sucesión al abdicar al trono en 1936 y convertirse en duque de Windsor.

El príncipe Miguel de Kent también fue eliminado de la línea de sucesión al casarse con una mujer católica en 1978, de conformidad con la Ley de Establecimiento de 1701. Años después, fue restituido con la Ley de Sucesión a la Corona de 2013.

El pasado sábado, 21 de febrero, se han vuelto a ver varios coches policiales sin distintivos entrando en Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones en Windsor donde Andrés ha vivido desde el año 2008.

Un día antes, el pasado viernes, más de 20 vehículos aparcaron en las inmediaciones del inmueble, aunque no se ha confirmado aún si todos estaban relacionados con la investigación y los registros.

Se espera que la policía de Thames Valley, encargada del arresto, siga buscando en Royal Lodge hasta el próximo lunes.

El expríncipe pasó un total de 11 horas siendo interrogado por detectives en la comisaría de Aylesham. Cuando lo dejaron en libertad y fue trasladado de vuelta a Wood Farm fue fotografiado con el semblante fuera de sí. La mirada perdida. Y aún en estado de shock.

Las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, siguen generando conmoción a nivel internacional. Pero el impacto es aún más profundo dentro del territorio británico.

La situación plantea ahora una considerable merma de popularidad en la institución monárquica en el Reino Unido. En ese sentido, los últimos sondeos no dejan lugar a dudas: la ciudadanía británica está que trina con la sucesión de escándalos de Andrés. La confianza en la Familia Real británica ha caído en picado.

Las estadísticas que ofrecen las empresas especializadas en demoscopia ofrecen números rojos. Una inequívoca señal de alarma.

Según la firma Ipsos, un 25% cree que sería mejor abolir la monarquía. Sobre la cuestión de si la monarquía sobrevivirá en el futuro, el 50% de los encuestados cree que esta dejará de existir en 50 años.