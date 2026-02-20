La Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor tras su puesta en libertad

El expríncipe Andrés en un fotomontaje con su casa en Windsor. Gtres

La Policía británica continúa este viernes, 20 de febrero, con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten‑Windsor (66 años), hermano de Carlos III (77), en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación.

La Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto del exduque de York, ha informado este día 20 que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace poco.

Andrés, cuyo hermano le ha despojado de todos los títulos nobiliarios y honores, ha sido detenido este pasado jueves, 19 de febrero, durante varias horas.

En paralelo, las fuerzas del orden investigan una denuncia contenida en los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000.

El expríncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Esta pesquisa está a cargo de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, donde está Royal Lodge, la gran residencia por la que Andrés apenas pagaba renta.

El hermano del Rey se ha convertido este pasado jueves en el primer miembro de la realeza en la historia moderna en ser arrestado.

Ha estado retenido en una comisaría de Norfolk durante un periodo de 11 horas antes de ser liberado mientras continúa la investigación.

A la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, en un vehículo todo terreno, ha sido fotografiado reclinado, con aspecto de gran cansancio, en la parte trasera del coche.

El expríncipe, arrestado el día que cumplió 66 años, ha sido llevado después a la casa de campo de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente.

La Policía de Thames Valley había indicado esta semana que estaba revisando las acusaciones contenidas en unos correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El expríncipe, caminando por Sandringham. Gtres

Un material que, al parecer, mostraría que Andrés compartió informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur con el financiero pederasta.

Andrés ha negado cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.

Según los medios británicos, el Rey no fue informado antes del arresto, pero al parecer el Ministro del Interior fue alertado antes de que Andrés fuera detenido en Norfolk.

El Rey continuó con sus funciones tras el arresto de Andrés y asistió a un evento en el centro de Londres sobre la Semana de la Moda.

Varias fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

En concreto, investigan aterrizajes y despegues del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del país, a fin de establecer si utilizó vuelos para trasladar chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

"Nada igual desde Carlos I"

El tercer hijo de Isabel II, octavo en la línea de sucesión, ha sido detenido este pasado jueves. Los agentes de la Policía del Valle del Támesis llegaron hacia las 08.00 GMT a su domicilio para proceder a su arresto y leerle sus derechos.

La Policía trasladó después a Andrés, quien no fue esposado, a la comisaria de la localidad de Aylsham, donde se le efectuaron exámenes físicos y psíquicos para determinar si podía permanecer detenido e interrogado, en un proceso que se prolongó hasta las 19.00 GMT aproximadamente.

"No hemos visto nada igual desde que Carlos I fue decapitado en 1649", ha declarado a The Sun el detective retirado Mick Neville.

El expríncipe Andrés a su salida de la comisaría tras ser detenido.

"Dudo -agregó- que la policía le haya servido té en una taza de porcelana fina, y la comida recalentada en microondas en los centros de detención es prácticamente incomible. Es una caída en desgracia extraordinaria".

Este tabloide también acapara la atención de una sociedad británica conmocionada por este suceso con el titular de su portada, en la que resalta que Andrés 'Ahora sí está sudando'.

Hacía referencia así a las explicaciones que ofreció el expríncipe en una entrevista con la BBC para rechazar las acusaciones de Virginia Giuffre de que había sido abusada sexualmente por Andrés cuando era menor, mientras estaba atrapada en la red de tráfico de Epstein.

La víctima, quien se suicidó el pasado año, recordó detalles de un encuentro en Londres con el entonces Príncipe, como que sudaba abundantemente mientras bailaban en una discoteca, si bien Andrés sostuvo que no sudaba debido a una condición postraumática.