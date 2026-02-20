Nora, presunta víctima de Marius Borg, en el juicio: "Me empujó al sofá y me rodeó el cuello con ambas manos"

Nora, presunta víctima de Marius Borg, en una imagen de sus redes sociales.

El expríncipe Andrés (66 años) se ha convertido en el miembro de la realeza europea más buscado de la semana. Su detención y posterior puesta en libertad ha copado el foco en las últimas horas.

Sin embargo, hay otro royal que también atraviesa uno de los momentos más convulsos de su vida. Se trata de Marius Borg (27), hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (52), quien permanece acusado de 38 delitos.

El pasado 3 de febrero, comenzó el juicio contra el hijastro del príncipe Haakon (52). Desde entonces, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse.

Marius Borg, retratado en uno de los días del juicio. Gtres

Marius, cabe recordar, se enfrenta a varios cargos de violación y maltrato a sus exparejas. Entre ellas se encuentra Nora Haukland, quien ha testificado por primera vez este viernes, 20 de febrero, en el Tribunal de Oslo.

La influencer ha comenzado explicando cómo conoció a Høiby. Según ella, una amiga le comentó que la consideraba "muy guapa". "Pensó que hacíamos buena pareja y que él era muy gracioso", ha relatado Haukland.

De acuerdo al testimonio de la nórdica, Marius la recogió en coche el primer día que se conocieron. "Esa noche no pasó nada y tomé un taxi para volver a casa, pero todavía recuerdo lo rápido que me enamoré de él y lo cautivada que estaba", ha proseguido Nora, recordando el inicio de su relación con el royal.

Los problemas, eso sí, no tardaron en aparecer, tal y como ella misma ha contado en el juicio.

Marius Borg.

"Él se enojaba a menudo, pero aprendí a compensarlo un poco. Uno se tapa los oídos porque se cansa de oírlo. Así que hay muchas cosas que tampoco recuerdo, porque a menudo me distanciaba. Me perdí un poco en mí misma", ha confesado la influencer este día 20 ante el Tribunal de Oslo.

Los presuntos abusos, según el relato de Haukland, se extendieron desde el verano de 2022 hasta el otoño de 2023.

Tras varios rumores de infidelidad durante ese período, la joven decidió confrontar a Høiby. Según ella, él inmediatamente se volvió agresivo.

"Me gritó en la cara y me recalcó 'te odio'. Me dijo que le estaba arruinando la vida. Después me empujó al sofá y me rodeó el cuello con ambas manos. Luego, directamente en sus brazos", ha expuesto Nora.

La nórdica, así, ha descrito que le agarró con fuerza alrededor del cuello, llegando a estar a punto de perder el conocimiento.

"Solo veía odio en sus ojos. Y entonces me abofeteó y me desperté. Empezó a romper cosas a su alrededor. Fue a la cocina y tomó algo que no recuerdo exactamente, aunque sé que me tiró varios cubiertos. Estaba muy enfadado", ha añadido.

Una vez arrojados por el aire todos estos objetos, Nora Haukland ha recordado en su primera declaración ante el juez que había marcas visibles en la casa.

"Recuerdo que había algo en esa puerta, porque cuando Marius cumplió años, le organicé un desayuno y su familia vino al apartamento. La puerta estaba dañada y su madre me miró mal, como si yo lo hubiera hecho", prosigue el desgarrador relato de Marius Borg.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha tenido lugar cuando la joven se ha sincerado sobre su visión actual del nórdico.

"No sé si alguna vez me amó. Yo lo amaba mucho, pero fui perdiendo la esperanza cada vez más", ha apostillado, entre lágrimas, Haukland.

Fue el pasado 3 de febrero cuando el juicio contra Marius Borg dio comienzo. El relato del joven, eso sí, no llegó hasta el día 4.

La Casa Real de Noruega junto a Marius Borg. Gtres

El primogénito de la princesa Mette-Marit se abrió en canal como nunca: "Me han acosado y atormentado".

Borg, cabe recordar, se declaró no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admite haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero.