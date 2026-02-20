Las 11 horas del expríncipe Andrés en el calabozo como "un delincuente común": muestra de saliva y celda con cama y retrete

La detención de Andrés Mountbatten-Winsor (66 años) sigue copando titulares de la prensa internacional. Este pasado jueves, 19 de febrero, el hermano del rey Carlos III (77) fue arrestado en su casa de Wood Farm, en el complejo Sandringham.

Tal y como desliza el diario británico The Sun, durante las 11 horas que permaneció bajo custodia policial fue tratado como un "sospechoso de un delito común". Esto incluye diligencias tan comunes como la lectura de sus derechos, la toma de sus huellas dactilares o la realización de una fotografía en comisaría.

Ahora, todo el mundo se pregunta: ¿Cómo fueron aquellas angustiosas horas del que fuera hijo favorito de la reina Isabel de Inglaterra en un lugar tan inhóspito como un cuartel?

El expríncipe Andrés, acorralado por la Policía: seis coches y ocho agentes llegan a su casa de Wood Farm en Sandringham

No fue esposado

La policía se presentó en torno a las 8:00 de la mañana en su actual domicilio. Allí, varios agentes armados le comunicaron que estaba siendo arrestado bajo sospecha de "mala conducta en un cargo público". También se le explicó que contaban con una orden de registro firmada por un juez.

Dicho documento ha permitido a las autoridades entrar, inspeccionar y registrar su residencia, así como confiscar pruebas relacionadas con la investigación, que permanece abierta.

Se le acusa de haber revelado información confidencial a Jeffrey Epstein relacionada con su labor como enviado especial de comercio internacional del Reino Unido, cuando ejercía como representante comercial británico entre 2001 y 2011.

Minutos después de que los agentes tocaran la puerta de su residencia, estos le permitieron prepararse "mientras uno de los oficiales que lo arrestaron lo seguía" en el interior de la vivienda.

Sus dos guardaespaldas privados, ex oficiales de la Policía Metropolitana, permanecieron a su lado mientras el equipo de búsqueda revisaba armarios y cajones.

En torno a las 8.54 de la mañana, el expríncipe fue trasladado a la comisaría de policía de Aylsham, a 55 minutos de distancia de la propiedad a la que se mudó en plena noche a comienzos del presente mes de febrero. Una vez dentro de las instalaciones fue interrogado.

La prensa británica desliza que fue trasladado como cualquier otro sospechoso, en la parte trasera de un Volvo XC90 policial sin distintivos. Todo ello con un Range Rover de la policía de Norfolk delante y otro que transportaba a sus guardaespaldas en la parte trasera.

Un detalle que llama poderosamente la atención es que Andrés no fue esposado. Un gesto que bien podría interpretarse como un trato de favor, dada su condición de miembro de la Familia Real británica. Eso sí, al llegar a comisaría fue examinado para determinar si estaba mental y físicamente apto para ser detenido y entrevistado.

El expríncipe Andrés, expulsado de Royal Lodge en plena noche tras salir a la luz su foto a cuatro patas sobre una joven

Muestra de saliva con ADN

Un sargento de custodia fue el responsable de garantizar que los oficiales que realizaron el arresto siguieran el protocolo y los procedimientos de la manera adecuada.

Fueron parte de dichos procedimientos algunas pruebas convencionales: le tomaron una muestra de saliva con ADN junto con sus huellas dactilares y una fotografía.

Aunque la foto policial no se ha difundido aún, sí ha causado verdadera conmoción la instantánea tomada a la salida de la comisaría.

La imagen de Andrés reclinado en la parte trasera de un todo terreno con gesto impactado, casi fuera de sí, refleja de manera muy precisa cómo ha vivido Andrés su breve periodo entre rejas. "Parecía un hombre destrozado cuando se lo llevaron", indica The Sun.

Y es que Andrés Mountbatten-Windsor, que no sabía nada de la redada policial de antemano, ha afrontado las horas más amargas de su existencia en el interior de una celda.

En ese sentido, cabe recordar las declaraciones que realizó Danny Shaw, un comentarista especializado en información policial. Este aseguró a BBC News que el expríncipe bien podría haber sido retenido en "una celda en una zona de detención" con sólo "una cama y un retrete". Y que no se le habría dado ningún "trato especial" por ser de sangre real.

Al exduque de York se le habría permitido una llamada, casi con seguridad a un abogado de su equipo legal para que pudiera acompañarlo durante el interrogatorio. Finalmente, fue liberado alrededor de las 19 horas.

Aún hay muchas interrogantes sobre su detención, como por ejemplo el lugar en el que habrían aguardado los dos escoltas de Andrés dentro de comisaría.

En ese sentido, el inspector jefe detective retirado Mick Neville ha comentado al citado medio que "si las facilidades lo permitían, lo sensato hubiera sido dejarlo con su guardaespaldas en una habitación privada hasta que llegara su abogado".

"No hemos visto nada igual desde que Carlos I fue decapitado en 1649", ha declarado Neville.

Los expertos sostienen que ahora examinarán todos los dispositivos que han sido confiscados, como teléfonos y ordenadores portátiles.

En relación a los registros, exjefe detective de la Metropolitan Police Service, la Policía Metropolitana de Londres (MET)-, Met, Barry Phillips, ha destacado que "la policía de Thames Valley ha hecho un trabajo a la antigua usanza y ha actuado con sigilo, rapidez y sorpresa. Se han asegurado de que ninguna prueba pudiera perderse ni extraviarse".