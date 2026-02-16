Harry y Meghan derrochan complicidad en el Juego de las Estrellas de la NBA tras su tierna imagen de San Valentín

Harry y Meghan en el Juego de las Estrellas de la NBA. NBA Gtres

Con permiso de los profesionales del baloncesto, los protagonistas del Juego de las Estrellas de la NBA, celebrado este pasado domingo, 15 de febrero, en Los Ángeles, han sido los duques de Sussex.

El príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (44) han disfrutado del partido desde la primera fila del Intuit Dome de Inglewood, acaparando el foco mediático.

Una cita en pleno fin de semana de San Valentín que ha dejado cariñosas imágenes de los duques de Sussex. Durante el partido, se les ha visto especialmente sonrientes, con sus brazos entrelazados, intercambiando palabras y muy pendientes el uno del otro.

Meghan y Harry, cómplices y cariñosos en el Juego de las Estrellas de la NBA. Gtres

La protagonista de Suits tampoco ha dudado en inmortalizar algunos instantes del partido. Con su iPhone ha grabado varias jugadas de LeBron James (41) y Luka Doncic (26).

Para la ocasión, han elegido estilismos similares y acordes con la cita. Meghan Markle se ha decantado por un outfit total blue, en su tono más oscuro y compuesto por unos pantalones y jersey de punto. Lo ha completado con unas botas negras de tacón medio y delicadas joyas.

El hijo del rey Carlos III (77), por su parte, ha optado por unos vaqueros, camisa azul marino, zapatillas en color verde y gorra gris.

El príncipe Harry y su mujer han elegido una de las zonas más codiciadas del recinto. Allí han compartido espacio con la rapera Queen Latifah (55), sentada junto a Meghan Markle, su pareja, Eboni Nichols, y el hijo de ambos.

En la fila de las celebrities también ha estado el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (64), junto a su mujer, Michelle (62).

Cabe puntualizar que la presencia de Harry y Meghan en este tipo de citas es cada vez más frecuente.

Meghan y Harry sentados en primera fila junto a Queen Latifah. Gtres

Del partido de los Lakers contra los Memphis Grizzlies en 2023 a su aparición en la World Series de béisbol en 2025, en los últimos tiempos los duques de Sussex se han dejado ver en recintos de máximo impacto mediático.

Cada salida deportiva se ha convertido en un escaparate donde pueden mostrarse como pareja unida y celebridades integradas en la vida cultural de California, mientras la Casa Real británica continúa librando una crisis de imagen. En los últimos tiempos, marcada por los escándalos del príncipe Andrés (65) y su vínculo con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Mensaje de San Valentín

El príncipe Harry y Meghan Markle han disfrutado de esta cita un día después de la celebración de San Valentín, fecha que la actriz aprovechó para publicar una tierna escena familiar.

El pasado sábado, 14 de febrero, Meghan compartió en su perfil de Instagram una cariñosa imagen de Harry y su hija, Lilibet Diana (4). En la instantánea aparece el Príncipe sonriente y cargando en brazos a la pequeña, que a su vez sostiene unos globos rojos.

Aunque en la foto no aparece su primogénito, la actriz no se olvidó de él. "Estos dos y Archie, mis Valentines por siempre", escribió en la descripción de la publicación.

Una escena cercana y cariñosa que ha sido reforzada con su aparición en el Juego de las Estrellas de la NBA. Los Sussex, lejos de las polémicas de la monarquía británica, insisten en mostrar una imagen de familia unida y amor sólido.