Pablo de Grecia, sobre su infancia en el exilio: "Mi padre no me crio como su sucesor para convertirme en Rey"

Pablo de Grecia y Dinamarca (58 años) ha concedido una entrevista en la televisión de su país, donde ha repasado momentos de su infancia y juventud, así como su papel actual como jefe de una Casa Real que ya no existe.

Una extensa charla con la cadena helena ANTI retransmitida en la noche de este pasado jueves, 12 de febrero, y que lo ha llevado a sentarse por primera vez en un plató. Se trata de su segunda entrevista desde que murió su padre, Constantino de Grecia, quien perdió la vida en enero de 2023.

Pablo nació en Atenas el 20 de mayo de 1967, en una Grecia convulsa. En diciembre de ese mismo año, sus padres, Constantino II y la reina Ana María, fueron empujados al exilio. No obstante, la monarquía fue oficialmente abolida en 1973 y ratificada por referéndum en 1974

Esa circunstancia marcó por completo la infancia del entonces príncipe heredero, quien creció como hijo de un Rey destronado.

Constantino de Grecia, no obstante, siempre quiso que sus hijos conservaran el idioma y la cultura del país que habían tenido que abandonar.

Pablo de Grecia en una imagen de 2024. Gtres

"Hasta 1974, cuando no sabíamos qué pasaría, teníamos la sensación de que la Junta [los militares que tomaron el poder] caería y regresaríamos a nuestro país. ¿Qué hicieron mis padres? Nos trajeron un profesor que nos enseñó griego como si estuviéramos en Grecia para que estuviéramos listos para el regreso".

Respecto a su rol de heredero, Pablo de Grecia también ha recordado las enseñanzas de su padre: "No me crio como su sucesor para convertirme en Rey. Me crio con los principios que él creía que debíamos tener: amor por nuestra patria y ser fieles a nuestras tradiciones".

Al igual que hicieron sus padres, él ha buscado transmitir los valores de la cultura griega a sus cinco hijos, Constantino (27), Aquiles (25), Olympia (29), Odiseo (21) y Arístides (17), fruto de su matrimonio con Marie Chantal (57).

"Los niños han crecido en un hogar griego, diferente al mío, pero amamos nuestra patria", ha confesado Pablo.

Pablo de Grecia junto a su padre y sus dos hermanos. Imagen de 2010. Gtres

El sobrino de la emérita Sofía (87), además, ha dado alguna pincelada sobre su dinámica familiar: "Siempre desayunábamos y cenábamos juntos y los llevábamos al colegio".

Con Marie Chantal lleva 30 años de matrimonio. La clave ha sido la siguiente: "Creo que hay que tener ideas parecidas y formar una buena familia, la verdad. Porque tener hijos también ayuda. Porque mantienes unida a la familia".

Para su mujer solo tiene palabras de cariño: "Es una excelente persona, trabaja duro, tiene su propia empresa y es interesante. Una muy buena madre, dedicada a sus hijos. Tenemos una familia. Algo que también aprendimos de mis padres es a estar unidos y a que los hijos se quieran ".

Posible restitución de la monarquía

El primo de Felipe VI (58), además, ha respondido con sinceridad cuando le han preguntado por la posibilidad de que se restituya la monarquía en Grecia y y se convierta en Rey de los helenos.

"Han pasado 50 años. Creo que la República de Grecia y la Constitución son muy firmes. Ahora se me hace esta pregunta quizá porque fui hijo de un Rey. La República continúa y es fuerte. La Constitución es fuerte. No existe tal problema. He adoptado la ciudadanía griega en mi nombre y vivo aquí, cerca de vosotros", ha respondido Pablo.

"Soy un griego que creció en el extranjero y ha regresado. Quiero vivir mi vida y contribuir a mi país. Quiero ser útil a mi país. No pido nada diferente", ha zanjado en su respuesta.

La política

Aunque estudió Relaciones Internacionales en Estados Unidos, no le interesa participar directamente en la política. Pablo de Grecia busca "ser útil y poder hacer algo bueno por mi país".

En esta línea, ha comentado: "Mi relación con otros países es muy sólida. Y con otras personas, empresas, etc., que puedan ser útiles al país. Por lo tanto, si hay una manera de que nos ayuden en lo que queramos, por supuesto que lo haré".