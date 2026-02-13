El dardo de Jaime de Marichalar a su hermano Álvaro tras sus polémicas declaraciones contra su excuñado, Iñaki Urdangarin

Flaco favor le han hecho a Jaime de Marichalar (62 años) las explosivas declaraciones de su hermano, Álvaro de Marichalar (64) en los medios de comunicación.

El que fuera marido de la infanta Elena (62 ) ha vuelto a verse salpicado por las polémicas palabras del aventurero, quien en las últimas semanas ha arremetido públicamente contra Iñaki Urdangarin (58). Todo ello a raíz de la publicación de sus memorias: Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes.

A lo largo de diferentes intervenciones, el navegante y explorador ha cargado con dureza contra el exduque de Palma, insistiendo en que "un consorte no tiene nada que decir" y poniendo como ejemplo precisamente a Jaime, a quien presenta como el modelo de discreción que, en su opinión, deberían seguir quienes han estado vinculados a la Familia Real.

Que su hermano haya lanzado estas acusaciones contra quien fue su cuñado no han sido plato de buen gusto para Jaime. Tampoco parece haberle sentado bien que este se haya pronunciado sobre otros miembros de la Familia Real, entre ellos la reina Letizia. Así, se desmarca por completo de su hermano.

Jaime de Marichalar responde sobre las recientes declaraciones de su hermano Álvaro en los medios de comunicación. Europa Press

La rotunda respuesta de Jaime de Marichalar

Cabe recordar que Álvaro de Marichalar reapareció públicamente el pasado 29 de enero en el cumpleaños del chef Mario Sandoval (49). Allí no dudó en criticar a Iñaki Urdangarín por la publicación de su biografía, comparándolo con su hermano Jaime de Marichalar y defendiendo que los consortes de la Corona deberían guardar silencio por respeto a la institución.

En este contexto, y después de la tensa entrevista que Álvaro protagonizó en televisión con Sonsoles Ónega (48) por sus opiniones sobre la reina Letizia, el padre de Victoria Federica (25) y Froilán (27) ha decidido marcar límites.

Su respuesta cuando se le ha preguntado por estas cuestiones ha sido tajante. "Mi hermano es mi hermano, yo soy yo", ha sentenciado, dejando claro que no se siente representado por su discurso y que no quiere entrar en los argumentos esgrimidos por Álvaro.

Visiblemente molesto, e incómodo ante la presencia de las cámaras, Jaime de Marichalar ha reiterado su deseo de no hacer comentarios. "Bueno, ¿me puedes dejar tranquilo? No me quiero caer, por favor", ha pedido, sin ocultar su enfado.

A pesar de la insistencia de los reporteros, ha vuelto a recalcar su negativa a alimentar la polémica: "Por favor, sí, déjame, por favor. Lo he dicho cuarenta veces, pero no".

Con su contundente reacción, el exduque consorte de Lugo se mantiene fiel a la línea de discreción que ha procurado seguir desde su separación de la infanta Elena. Asimismo, traza una línea de distanciamiento, al menos en lo que respecta a la esfera pública y social, con su hermano Álvaro.

Sonsoles Ónega y Álvaro de Marichalar. Antena 3

El encontronazo de Álvaro con Sonsoles Ónega

El pasado miércoles, 11 de febrero, el hermano de Jaime de Marichalar visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde se reafirmó en sus declaraciones y protagonizó una entrevista marcada por la tensión con Sonsoles Ónega.

"Un cuñado del Rey o un yerno del Rey no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano no ha dicho nunca nada; su deber es estar callado y leal", afirmó sobre el exmarido de la infanta Cristina (60).

También hizo una controvertida referencia a la reina Letizia: "Igual que la Reina consorte. Está muy bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos porque no debe hablar. La Constitución no le asigna ese papel".

Sus declaraciones hicieron reaccionar a la periodista y presentadora, alifa íntima de la Reina, que le reprochó: "Lo que quiere es que la Reina no abra la boca en su vida y eso no va a pasar".

Juan Carlos

Álvaro de Marichalar habla de la Familia Real

En su intervención en el espacio de Antena 3, Álvaro se refirió al rey Juan Carlos I (88), lamentando la publicación de sus memorias Reconciliación.

"Es una pena porque se ha traicionado. Su aportación a España fue muy positiva y ejemplar, pero a nivel personal se ha equivocado. Ha perdido su grandeza", sentenció. Criticó, además, el uso del término "emérito", que calificó de "cursilada". Cree que el monarca debería ser llamado "Rey Padre".

Incluso habló de sus sobrinos, Victoria Federica y Froilán, destacando la responsabilidad que conlleva llevar el apellido Borbón. "Les digo que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes un apellido tienes que honrarlo", aseguró, haciendo una sutil referencia a los episodios polémicos protagonizados por Froilán. "Si te equivocas, debes hacer una gran meditación", subrayó.

Tras su paso por el programa, Álvaro de Marichalar volvió a insistir en la necesidad de que Juan Carlos I regrese a España. Esta vez, ante las cámaras de Europa Press.

"Nadie comprende que el Rey padre esté fuera de su patria cuando no hay ningún motivo para ello", expresó. Y calificó su ausencia de nuestro país como "inaceptable".

Asimismo, reiteró su postura sobre las memorias de Urdangarin: "Ningún miembro de la Familia Real, salvo el Rey, tiene nada que decir nunca". Menos aún -a su parecer- quienes ya no forman parte de ella.