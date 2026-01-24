De la infidelidad a la cárcel: lo que debe abordar Urdangarin en sus memorias para destronar al emérito Juan Carlos en ventas

Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin, en Barcelona en el año 2006. Getty Images

Juan Carlos I (88 años) quiso reconciliarse con todos los españoles a finales de 2025. Al menos, esa era su intención.

El pasado 5 de noviembre, vio la luz el libro autobiográfico del Emérito, en Francia. Sus memorias, eso sí, no llegaron a nuestro país hasta el 3 de diciembre.

Si el exmonarca ha logrado reconciliarse con su patria está aún por ver. Lo que sí ha conseguido Juan Carlos es que su tomo más personal de la vuelta al mundo.

Iñaki Urdangarin, en una fotografía de archivo. Gtres

El impacto de Reconciliación ha sido tal que ha marcado un éxito sin precedentes en España, vendiendo más de 40.000 ejemplares en los primeros cinco días.

Un hito que no ha pasado desapercibido para muchos. Tampoco para su exyerno, Iñaki Urdangarin (58).

El que fuera duque de Palma ha seguido la estela de Juan Carlos y publicará el próximo 12 de febrero Todo lo vivido, sus memorias.

Al igual que el Emérito, Urdangarin quiere contar su historia a través de su propia voz.

Aunque odiosas, las comparaciones resultan ahora inevitables. Incluso el propio Iñaki ha dado paso a una especie de competición.

"Tendría su gracia quitarle el número 1 en ventas al rey Emérito, pero no creo que suceda", ha confesado recientemente Urdangarin en una conversación con Jordi Évole (51), en el marco de una entrevista del programa Lo de Évole, que verá la luz próximamente.

El exbalonmanista pronunciaba la frase entre risas, con tono irónico. Sin embargo, como dice el dicho: entre broma y broma, la verdad se asoma.

Iñaki Urdangarin, en una aparición reciente.

¿Qué temas debe entonces tratar Iñaki Urdangarin en sus memorias para 'destronar' a Juan Carlos?

A continuación, EL ESPAÑOL recopila cuatro momentos clave de la vida del exduque de Palma que tendrían que verse incluidos en Todo lo vivido.

1. La cárcel

La cárcel es uno de los capítulos inevitables en las memorias de Iñaki Urdangarin y, probablemente, el más determinante en su relato.

El exduque de Palma ingresó en prisión en junio de 2018, después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena a cinco años y 10 meses por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias en el marco del caso Nóos.

Íñaki Urdangarin durante un paseo por Barcelona en marzo de 2022. Gtres

Durante su estancia en prisión, Urdangarin mantuvo un perfil bajo y evitó declaraciones públicas. En enero de 2020 obtuvo el tercer grado penitenciario, una medida para internos con buena conducta y bajo riesgo de reincidencia, que le permitió salir de prisión para trabajar y regresar a dormir al centro.

Fue entonces cuando comenzó a colaborar en un bufete de abogados en Vitoria. Más allá de los aspectos legales, la cárcel supuso para Urdangarin una inmesa ruptura personal.

Él mismo ha reconocido que no solo perdió la libertad, sino también parte de su vida anterior, incluida su relación con la infanta Cristina (60), que se fue deteriorando durante esos años.

Si Todo lo vivido aspira a ser un testimonio honesto, debe contar todo lo ocurrido allí dentro.

2. De 'niño bonito' para Juan Carlos a yerno díscolo

Urdangarin entró en la Familia Real como un balonmanista de renombre, siendo aceptado por el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I.

El estallido del caso Nóos en 2011, como ya es sabido, supuso un punto de inflexión. Algo sobre lo que el propio Emérito habló en sus memorias el pasado mes de noviembre.

Juan Carlos, Urdangarin y la infanta Cristina en los Premios Laureus. Efe

"Evidentemente, como suegro y como padre, quise ayudarle, ofreciéndole los servicios de uno de los mejores abogados de España, pero no tenía los medios económicos para aceptar esa ayuda, pues sus cuentas bancarias estaban congeladas", se lee en un extracto de Reconciliación.

A ojos de Juan Carlos, tanto él como la emérita Sofía (87) sufrieron sobremanera con el estallido del caso Nóos, tal y como aseveró en su libro autobiográfico.

Cierto es que se conoce esa parte de la historia, pero ¿qué visión tiene a día de hoy Urdangarin de su exsuegro? ¿Cómo vivió su exilio a Abu Dabi?

3. Su "frío" último encuentro con el rey Felipe VI

​Tras casi seis años sin coincidir públicamente -desde el 12 de octubre de 2011-, Felipe VI y Urdangarin se reencontraron en 2017 en Reino Unido, durante una fiesta temática organizada por Marie-Chantal (57) y el príncipe Pablo de Grecia (58).

Según contaron algunos de los invitados a la revista Vanity Fair en aquel entonces, el encuentro entre Felipe VI y su cuñado fue "frío y distante", fuertemente incómodo, prueba de la relación enquistada que existía entre ellos.

Felipe VI en la fiesta de Pablo de Grecia, a la que también asistió Urdangarín.

"No los vi conversar en ningún momento de la noche. El señor Urdangarin permaneció pegado a su mujer y a sus hijos durante gran parte de la velada", afirmó uno de los asistentes nueve años atrás.

Desde entonces, no consta ningún otro reencuentro entre quienes un día fueran cuñados. Tampoco se espera.

Si quiere Urdangarin contar su verdadero relato en Todo lo vivido, no debería pasar por alto qué opinión le merece el actual soberano español y cómo vivió él su última reunión.

4 .La supuesta infidelidad a Cristina

El 19 de enero de 2022, la revista Lecturas publicó unas imágenes del exduque de Palma paseando en Bidart con una misteriosa mujer rubia en actitud cómplice y cariñosa. Al poco tiempo, se desveló que se trataba de Ainhoa Armentia.

Ambos, eso sí, se habían conocido unos meses atrás, en el bufete de Vitoria donde él trabajaba con tercer grado penitenciario.

La repercusión de las fotografías fue tal que Urdangarin y la infanta Cristina publicaron un comunicado conjunto a los pocos días. "Hemos decidido de común acuerdo interrumpir la relación matrimonial", rezaba parte del escrito.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en una imagen caminando por las calles de Vitoria, en noviembre de 2022. Europa Press

No obstante, subrayaron que el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto" y pedían, dado que era una decisión de ámbito privado, "el máximo respeto a todos los que nos rodean".

Se trataba del punto y final esperado a una separación que parecía a todas luces inevitable. Los papeles de divorcio, cabe recalcar, no se firmaron hasta pasado un año, en diciembre de 2023.

Cuatro años más tarde, continúa dando paso a debate si verdaderamente se solapó la relación de Urdangarin con Cristina y Ainhoa.

Habrá que esperar al próximo 12 de febrero para ver si el exdeportista aborda el tema en sus memorias.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin después de darse el 'sí, quiero' en 1997. Gtres

Cuatro episodios destacables en la vida de Iñaki Urdangarin que debería relatar en sus memorias y que podrían destronar al emérito Juan Carlos del podio de ventas.

'Todo lo vivido'

El pasado 11 de diciembre, salió a la luz que Iñaki Urdangarin publicará sus memorias en febrero bajo el título Todo lo vivido. Un tomo de Grijalbo, sello de Penguin Random House.

Se trata de "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal" de Urdangarin.

El que fuera marido de la infanta Cristina repasará en el tomo su infancia, su trayectoria deportiva y su llegada a la Familia Real. Además, abordará su estancia en prisión al ser condenado por el caso Nóos.

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio", asegura Urdangarin, que añade que ahora quiere contar su historia con su "propia" voz.

Y añade en su libro de memorias: "No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad".

El exduque de Palma explicará, además, su "camino de reinvención personal" tras su paso por prisión.