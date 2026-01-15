Así han sido los últimos años de Irene de Grecia, la hermana de la emérita Sofía, marcados por un grave deterioro cognitivo

Triste noticia para la Familia Real española la que se ha conocido este jueves, 15 de enero: ha fallecido, a los 83 años, Irene de Grecia, la discreta hermana de la la reina Sofía (87 años), tras un tiempo aquejada de un deterioro cognitivo.

La vida de Irene de Grecia estuvo marcada por la discreción. Este deceso deja a la reina Sofía más sola que nunca, sin sus paños de lágrimas más exclusivos.

Las desgracias en la familia comenzaron en 1981 con la muerte de la reina Federica de Grecia, a los 63 años, de un infarto agudo de miocardio que sumió en un profundo dolor a sus hijos, el rey Constantino, la reina Sofía y la princesa Irene.

Sofía e Irene se han llevado tan bien que la Emérita la ha considerado siempre como una de sus principales confesoras, al igual que lo fue la aristócrata Tatiana Radziwill, fallecida el pasado diciembre a los 86 años.

Irene de Grecia, en una de sus últimas imágenes públicas antes de su fallecimiento. Gtres

El rastro de la princesa Irene en Zarzuela es fácil de seguir, ya que jamás ha provocado un escándalo, siempre se ha mostrado en un discretísimo segundo plano y apenas hay fotos de ella en el recinto real.

La finada siempre se ocupó y preocupó por satisfacer las necesidades de los más indefensos, concretamente, con los habitantes de la India, donde residió largos períodos de tiempo.

Allí, de hecho, fundó en 1986 la oenegé Mundo en armonía, que cesó sus actividades en diciembre de 2023 debido al delicado estado de salud de su creadora.

Los últimos años de la hija del rey Pablo de Grecia no han sido fáciles. Un deterioro cognitivo le fue ganando terreno a una mujer que siempre fue vitalista, enérgica, divertida y muy presente en actos sociales familiares.

Por ello, cada vez más quedó recluida en los dominios de los Borbones a las afueras de Madrid.

Sofía junto a su hermana Irene de Grecia en una imagen captada en 2024. Gtres

En el verano de 2024 se publicó que padecía alzhéimer, sin embargo, la Casa Real no publicó ningún comunicado oficial para ofrecer algún tipo de detalle.

En julio de ese mismo año viajó hasta Grecia para acompañar a su hermana en la inauguración en el museo de la Antigua Eleuterna de Creta de la exposición Picasso en Creta: La alegría de vivir.

En las imágenes se pudo ver cómo una cariñosa y atenta Sofía empujaba la silla de ruedas. Ya en agosto, como viene siendo una tradición legendaria entre la familia real española, Irene acudió al palacio de Marivent a pasar las vacaciones junto a sus familiares.

En una de esas noches en las que salieron a cenar, la princesa Irene también usó una silla de ruedas que empujaba la infanta Sofía de Borbón (18), al igual que hacía lo mismo Leonor de Borbón (20), princesa de Asturias, con Tatiana Radziwill.

En la fotografía tomada fuera del restaurante Mia en el puerto de Portitxol también estaban presentes Felipe VI (57) y Letizia (53).

En Zarzuela había unas dependencias especiales para la princesa Irene para que se sintiera como en casa y, sobre todo, había un equipo médico que la atendía las veinticuatro horas del día.

Siempre que estaba en palacio, como solía ser habitual, Sofía pasaba largas horas con su hermana recordando viejos tiempos. También se vio mucho a la infanta Elena, que quería muchísimo a su tía y también estuvo muy pendiente de ella.

Irene de Grecia junto a su hermana Sofía y la reina Letizia. Getty Images

No así la infanta Cristina (60), no porque no la quisiera, sino porque sus compromisos laborales la habían llevado a mudarse a Ginebra (Suiza).

La hija pequeña de los eméritos está a punto de mudarse nuevamente a Barcelona ya que en octubre de 2024 compró el piso de poco más de 300 metros cuadrados y unos 2 millones de euros en el elitista barrio de Pedralbes en el que curiosamente había residido con su exmarido, Iñaki Urdangarin (58).

A lo largo de 2025, la salud de la princesa Irene fue menguando considerablemente. Una fuente cercana a la familia comentó a quien escribe estas líneas que, además de la enfermedad cognitiva, también estaba prácticamente sorda, lo que hacía muy difícil comunicarse con ella.