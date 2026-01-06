Felipe VI recogiendo el broche que se le cayó a la reina Letizia y otras anécdotas memorables en la historia de la Pascua Militar

Día marcado en rojo para la Familia Real española. Este martes, 6 de enero, como manda la tradición, se celebra la Pascua Militar. Un acto presidido por los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), junto a la princesa Leonor (20), en el Palacio Real de Madrid.

En cuestión de horas, la población de nuestro país contemplará un año más el solemne acto que marca el inicio del curso militar. Un evento en el que todas las miradas estarán puestas en Sus Majestades y la heredera al trono.

Buena parte de la sociedad española estará pendiente de los gestos y movimientos de Felipe, Letizia y Leonor. Sin quererlo y sin buscarlo, todos ellos volverán a vivir anécdotas que pasarán a la historia, como suele ser habitual.

El rey Felipe VI durante la Pascua militar. Gtres

Corría el año 2022 cuando el rey Felipe VI, sin pretenderlo, protagonizó uno de los momentos más destacados de la historia de la Pascua Militar.

Ya subidos en el estrado instalado en el Patio de Armas del Palacio Real, mientras sonaba el Himno nacional, el monarca se percató de un importante detalle. A la reina Letizia se le había caído al suelo un broche al colocarse la chaqueta negra que portaba para protegerse del frío.

Felipe VI no dudó en agacharse para recogerlo y se lo entregó directamente a su mujer. Un instante que fue inmortalizado por los medios de comunicación allí presentes y que sigue siendo recordado cada vez que se acerca esta marcada fecha.

Cierto es que esta es una de las anécdotas más memorables de la tradicional Pascua Militar que presiden los Reyes junto a la princesa de Asturias. Sin embargo, los últimos años han traído consigo otros momentos a destacar.

Felipe VI recogiendo el broche de Letizia en la Pascua Militar de 2022. Gtres

Este pasado 2025, sin ir más lejos, la princesa Leonor protagonizó un divertido momento. La heredera al trono, tras pensar que el Himno nacional iba a ser entonado, llevó su mano a su frente para dar paso al tradicional saludo militar.

Sin embargo, al darse cuenta de que se trataba de una simple prueba, bajó el brazo rápidamente. Un lapsus que la joven corrigió en apenas segundos, aunque no impidió que quedara grabado en el recuerdo de todo un país.

Precisamente la asistencia de la princesa Leonor a la Pascua Militar durante estos dos últimos años ha demostrado el paso al frente de la heredera. Eso sí, siempre bajo la atenta mirada de sus padres.

Si hay una escena que se repite en este tipo de actos es el enorme orgullo de Felipe y Letizia al contemplar el crecimiento institucional de su hija mayor. Así, son varios los momentos que han protagonizado durante la Pascua Militar donde la admiración hacia Leonor ha opacado todo lo demás.

Los Reyes, con Leonor, en la pasada Pascua Militar. Europa Press

En el año 2024, poco antes de entrar a Palacio, el rey Felipe VI acarició la espalda de su hija en señal de orgullo por su debut en un acto tan señalado para la Casa Real. El monarca, cabe recordar, se mostró de lo más atento en todo momento.

Entonces también fue evidente la complicidad entre madre e hija. Letizia y Leonor mantuvieron una discreta charla en su camino de la Plaza de la Armería hacia el Palacio Real.

La expectación este 2026 es máxima. A pesar de que muchos esperaban su asistencia al haber alcanzado la mayoría de edad, la infanta Sofía (18) volverá a causar baja en este marcado acto.

Leonor, por su parte, afronta su tercer año en la Pascua Militar inmersa en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, la última etapa de su formación en los tres Ejércitos.

La princesa Leonor en su debut en la Pascua Militar. Año 2024. Gtres

Este martes, 6 de enero, Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, presidirán la celebración de la Pascua Militar, que constituye un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar. Para los Reyes también marca el comienzo de su agenda este 2026.

El origen de la Pascua Militar se remonta al reinado de Carlos III, cuando, el 6 de enero de 1782, se recuperó la localidad menorquina de Mahón, que se hallaba en poder de los ingleses.

Como expresión de júbilo, Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que, en la fiesta de la Epifanía, reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación.