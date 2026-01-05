Felipe VI, el rey europeo que más ha trabajado en 2025: Alberto de Mónaco ocupa el segundo puesto en el ranking

24 horas antes de celebrarse la Pascua Militar en España, el rey Felipe VI (57 años) ha sumado un nuevo hito.

El soberano español ha sido el rey europeo que más ha trabajado fuera del despacho en 2025, según un análisis publicado por el medio británico UFO No More.

El monarca ha acumulado un total de 192 días. En 2024, cabe recordar, Felipe trabajó 188. Así, en estos últimos 365 días ha añadido cuatro más, superando a Alberto de Mónaco (67), quien atesora 165.

El citado medio también analiza los actos de los cónyuges de los reyes y reinas, y de los herederos al trono. En el año que acaba de terminar, el conjunto de la Familia Real española ha trabajado 216 días.

Letizia (53) ha acumulado un total de 121 días este 2025, aumentando considerablemente sus compromisos con respecto al pasado 2024. La emérita Sofía (87), por su parte, ha trabajado 36 días.

Leonor (20) y la infanta Sofía (18), tal y como recoge el citado informe, se encuentran centradas en sus estudios y solo asumen compromisos cuando es posible. De ahí que la heredera al trono acumule un total de 13 días y la Infanta tan solo 12.

Días trabajados por la Familia Real española en 2025. UFO No More

Felipe se ha convertido ahora en el rey europeo que más ha trabajado este último año. Por detrás de él se encuentran Alberto de Mónaco y Haakon de Noruega (52), quienes cuentan con 165 y 156 días, respectivamente.

El caso de la Familia Real nórdica es cuanto menos reseñable. Y es que ha sido el heredero a la Corona quien más días ha acumulado en 2025. El rey Harald de Noruega (88), pese a su delicado estado de salud, ha trabajado un total de 108 días.

También cabe destacar que la reina Letizia es la mujer de la realeza europea que más días ha laborado este pasado año, acumulando un total de 121.

En la parte final del ranking se encuentra María Teresa de Luxemburgo (69). La anterior Gran Duquesa del país apenas ha trabajado un total de 42 días. Cierto es, eso sí, que anunció su abdicación en diciembre de 2024, por lo que no resulta extraño que sus compromisos se hayan visto reducidos.

La publicación de este tradicional informe de UFO No More ha tenido lugar 24 horas antes de uno de los actos más importantes para la Familia Real española.

Alberto de Mónaco y el rey Felipe VI, el 15 de octubre de 2022, con motivo de la visita del príncipe monegasco a nuestro país. GTRES

Este próximo martes, 6 de enero, Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor, presidirán en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense española.

El resto de la semana, eso sí, Sus Majestades apenas cuentan con actos. Mientras que la Reina acudirá a una entrega de premios el día 8, el Rey presidirá la clausura de la X Conferencia de embajadores y embajadoras de España el 9 de enero.

La Familia Real comienza, así, un nuevo año. Un 2026 que viene precedido por semanas marcadas por acontecimientos de renombre.

Este pasado 24 de diciembre, el soberano español ofreció su tradicional discurso navideño. Un mensaje que transmitió por primera vez de pie.

La Familia Real, en la localidad asturiana de Valdesoto. Casa Real

Días antes, el 22 de diciembre, presidió el acto en el que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz Delgado prometieron su cargo.

También ha sido un último tercio de año significativo para Leonor y Sofía. La heredera al trono realizó unos días atrás su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio.

La benjamina de los Borbón Ortiz, por su parte, se encuentra en el primer año de su formación universitaria. Sofía, cabe recordar, está matriculada desde septiembre en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.