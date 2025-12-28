Continúa la polémica en torno a la nueva residencia del príncipe Guillermo y Kate Middleton: la denuncia pública de los vecinos

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una foto de su perfil oficial de Instagram. Prince and Princess of Wales

Este pasado verano, salió a la luz que el príncipe Guillermo (43 años) y Kate Middleton (43), junto a sus tres hijos, dejarían Adelaide Cottage para fijar su residencia en Forest Lodge, una casa con 300 años de antigüedad situada en la finca Windsor Great Park.

Así las cosas, este pasado mes de noviembre, los príncipes de Gales se mudaron a la prestigiosa vivienda. Sin embargo, este traslado ha estado marcado por la polémica y el descontento de los vecinos desde un primer momento.

Ahora, lejos de haber dejado a un lado la disputa, los residentes de la zona han manifestado una nueva denuncia pública.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en febrero de 2025. Gtres

Según ha publicado el Daily Mail, se ha levantado un cordón de unos seis kilómetros alrededor de Forest Lodge, con una valla repleta de cámaras de CCTV y señales de "no entrar".

De acuerdo a la información que maneja el citado portal, los vecinos de Guillermo y Kate se sienten "absolutamente destrozados" por el efecto que la barrera alrededor de la mansión ha tenido en sus vidas.

La valla de seguridad no solo ha dejado franjas del Windsor Great Park fuera del alcance de cualquier residente. También ha bloqueado el acceso al resto de la tierra que los vecinos han disfrutado durante todo este tiempo.

Forest Lodge, una residencia catalogada de Grado II en Windsor Great Park, Berkshire, durante las obras de restauración en 2001. GTRES

"Dicen que se pueden usar otras puertas, pero no se puede porque no hay dónde aparcar", ha confesado un ciudadano al Daily Mail. "Llevamos 20 años viviendo aquí, es un sitio precioso", ha añadido.

Otro vecino calificó las medidas de "excesivas" y dijo: "Es un golpe, pero no van a cambiar de opinión".

Cabe mencionar que, previo a la instalación de estas medidas, aquellos vecinos que vivían cerca del parque podían pagar una tarifa cercana a los 50 euros para acceder a partes del terreno que no están disponibles para otros visitantes.

Forest Lodge se construyó en la década de 1770 y se reformó por última vez en el año 2001. GTRES

Ahora, el nuevo cordón hace que esto carezca de sentido.

Un vecino que había disfrutado de tal acceso, de hecho, reveló al mencionado tabloide: "Habría sido decente que enviaran una botella de vino o algo para disculparse".

Forest Lodge se encuentra a cinco kilómetros de su anterior residencia, Adelaide Cottage, y cuenta con casi 5.000 hectáreas de terreno.

Se trata de una propiedad georgiana reconocida por su paisajismo, arquitectura y entorno natural. Esta residencia fue construida en la década de 1779 y ampliada a inicios del siglo XX.

No fue hasta 1829, eso sí, cuando la corona Británica adquirió la propiedad y, en un principio, era un lugar que acogía diferentes guardabosques del parque que la rodea.

La princesa de Gales y el príncipe Guillermo, a su llegada a la abadía de Westminster. Gtres

La arquitectura de ladrillo rojo y tejado de pizarra es la base del edificio principal. Ocho dormitorios, seis baños, un salón principal, biblioteca y una galería se encuentran en el interior de la nueva residencia de los príncipes de Gales.

Además, cuenta con elementos históricos como cornisas de escayola, chimeneas de mármol y ventanales venecianos.

Forest Lodge se presenta como el "hogar definitivo" de la familia, incluso cuando el primogénito del rey Carlos III (77) acceda al trono.