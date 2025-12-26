La renovada imagen de Moulay Hassan, el heredero al trono de Marruecos: gran cambio físico y prendas de casi 5.000 euros

Moulay Hassan (22 años), al igual que la princesa Leonor (20) o Christian de Dinamarca (20), pertenece a la generación de jóvenes herederos al trono. En su caso, si todo marcha como es debido, reinará Marruecos en un futuro.

Aunque en los últimos tiempos ha aumentado sobremanera sus compromisos institucionales, lo cierto es que su realidad sigue alejada de la de los otros royals europeos. De ahí que sus apariciones públicas den siempre pie a debate.

Este pasado domingo, 21 de diciembre, el hijo del rey Mohamed VI (62) acudió a la ceremonia de inauguración de la 35ª edición de la Copa Africana de Naciones, que tuvo lugar en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Moulay Hassan, en Rabat este pasado 21 de diciembre. Getty Images

Más allá de confirmar su selecto paso al frente en la agenda real, Moulay ha vuelto a copar el foco estos últimos días. Y es que el joven ha experimentado un llamativo cambio físico en los últimos tiempos.

Atrás quedó aquel tímido niño que se encontraba a la sombra de su padre. Ahora, el heredero al trono de Marruecos es todo un hombre. Un hecho que se aprecia en su imponente altura y su rostro, destacando su marcada mandíbula.

Eso sí, aunque su acné ha disminuido considerablemente, lo cierto es que aún es posible vislumbrar varios granitos en sus mejillas.

Está llamado a regentar un país. Eso nadie puede obviarlo. Sin embargo, Moulay Hassan, como muchos jóvenes de 22 años, ha encontrado en la moda una forma de expresarse.

En su caso, se ha decantado por un estilo gentleman. Una tendencia que se escapa del alcance de muchos otros jóvenes de su edad, tal y como ha descubierto EL ESPAÑOL.

Moulay acudió al estadio ubicado en la capital de Marruecos ataviado con prendas de alta gama. Según ha comprobado este periódico, el joven lució un abrigo azul marino de tejido cashmere que pertenece a la firma Zegna.

Moulay Hassan, en Rabat este pasado 21 de diciembre. Getty Images

La prenda, tal y como se asevera en la página web de la firma, está confeccionada en un exclusivo hilo ultrasuave. Se presenta en un color clásico para que la calidad de su confección cobre un mayor protagonismo.

El precio no es asunto baladí. Y es que el abrigo que vistió hace unos días el también hijo de la princesa Lalla Salma (47) cuesta 4.300 euros. Un auténtico lujo a decir verdad.

El glamour no solo fue premiado en la prenda de abrigo. Moulay Hassan, así, combinó el modelo de Zegna con unos zapatos de piel en color negro que firma Tom Ford.

El 'look' de Moulay Hassan. Zegna|Tom Ford

Un modelo elegante a la par que cómodo. Su precio, eso sí, se sitúa cerca de los 1.500 euros.

Los accesorios siguieron la misma línea. La corbata pertenece a la firma Eton y el precio estimado de los complementos de la marca ronda los 100 euros, aunque el modelo del joven no está disponible a día de hoy.

El reloj siguió la misma línea y acudió con un Chaumet Élysées en oro amarillo de 18 quilates. Un modelo de correa de piel negra icónico en las décadas de 1980 y 1990 con el que ya se ha dejado ver en diversas ocasiones.

Aunque hoy puede encontrarse en el mercado de coleccionistas por entre 1.500 y 3.000 euros, su precio original superaba con creces los 4.000 euros.

El pasado mes de octubre, Moulay Hassan ya copó el foco con motivo de su estilismo gentleman. El joven asistió al Longines Global Champions Tour, celebrado en Rabat.

Se citó con un traje de raya diplomática en color azul marino, a juego con su corbata. Como complemento, añadió un pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta a tono con la camisa.

Moulay Hassan en el Longines Global Champions Tour Getty Images

Combinó el look con unos mocasines clásicos negros. Le dio el toque final a su outfit con unas gafas de sol retro que están en tendencia.

Moulay Hassan, a raíz de sus últimas apariciones públicas, ha confirmado su llamativo cambio físico así como su nuevo y cuidado estilo.

El apoyo a su padre

La salud del rey Mohamed VI ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. Un hecho que ha llevado a Moulay Hassan a arropar a su padre tanto en su día a día como en diversos compromisos institucionales.

Unos meses atrás, en febrero, el joven de 22 años fue captado dando un paseo por las calles de París junto a su progenitor y su hermana, la princesa Lalla Khadija, que ha alcanzado este 2025 la ansiada mayoría de edad.