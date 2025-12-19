El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una tierna foto que desvela cuánto han crecido sus hijos

La felicitación navideña que ha compartido Meghan Markle en su perfil de Instagram este viernes, 19 de diciembre.

Este pasado jueves, 18 de diciembre, Guillermo (43 años) y Kate Middleton (43) felicitaban la Navidad con una tierna fotografía junto a sus tres hijos.

24 horas más tarde, ha sido el turno del segundo de los vástagos del rey Carlos III de Inglaterra (77).

Meghan Markle (44), esposa del príncipe Harry (41), ha compartido este viernes, día 19, una fotografía familiar con motivo de estas marcadas fechas. "Felices fiestas. De nuestra familia a la suya", ha escrito la duquesa de Sussex en su perfil de Instagram.

La imagen que ha sacado a la luz la actriz de Suits es de lo más significativa. Así, aparece muy cariñosa junto Lilibet (4), la pequeña de la casa.

Mientras que Markle se muestra ataviada con un vestido blanco, la benjamina de la familia luce uno en tonos azules.

El príncipe Harry también ha sido captado en la fotografía de lo más embelesado con su hijo, Archie (6). El hermano de Guillermo de Inglaterra, así, no ha dudado en acariciar el rostro del mayor de sus hijos.

Una significativa imagen que desvela cuánto ha crecido la pareja de hermanos.

La instantánea que ha publicado la duquesa de Sussex ha sido tomada en un puente sobre un arroyo. Según han comentado diversos portales internacionales como People, todos ellos han sido inmortalizados en la casa familiar de Montecito, California, este presente mes de diciembre.

La aparición de los pequeños Archie y Lilibet en la felicitación navideña de Harry y Meghan no es asunto baladí. Y es que ambos han llevado siempre por bandera la discreción de sus hijos, evitando compartir contenido de ellos.

El príncipe Harry y Meghan Markle el Día de la Commonwealth 2020.

Cabe puntualizar que el post de la actriz en Instagram no permite dejar comentario alguno. Además, tampoco es posible vislumbrar el número exacto de lijes que tiene la publicación.

Tras seis años de ausencia, Meghan Markle regresaba a comienzos de 2025 a Instagram. Así, esta felicitación navideña es la primera que los duques de Sussex difunden en una red social.

El pasado 2024, únicamente desearon felices fiestas a través de una postal que enviaron mediante un comunicado de prensa.

"En nombre de la oficina del Príncipe Harry y Meghan, el Duque y la Duquesa de Sussex, Archewell Productions y Archewell Foundation. Les deseamos unas muy felices fiestas y un Feliz Año Nuevo", rezaba la postal.

Las tiernas palabras fueron acompañadas de un collage de varias fotografías de Harry y Meghan en solitario y otras imágenes junto a los pequeños Archie y Lilibet.

La discusión de la felicitación navideña de este 2025 tiene lugar horas después de que los duques de Sussex comunicaran una importante decisión.

La felicitación navideña de Harry y Meghan en 2024. Archewell Foundation

Después de cinco años, la fundación Archewell pasará a llamarse Archewell Philanthropies.

"Este nuevo capítulo permite al príncipe Harry y a Meghan, duque y duquesa de Sussex, ampliar sus esfuerzos filantrópicos globales como familia, con un alcance significativo y el máximo impacto, basados ​​en los mismos valores, alianzas y su compromiso de estar presentes y hacer el bien", ha declarado la organización en un comunicado.

No es este el único hito con el que el nieto de Isabel II y su mujer cierran el 2025.

Unas semanas atrás, el príncipe Harry logró un avance en la batalla en la que reclama mayor seguridad para su familia en Inglaterra.

Meghan, por su parte, cierra este año centrada en su marca de productos gourmet, As Ever, y pendiente de la salud de su padre.

Thomas Markle (81), cabe recordar, perdió una pierna tras una cirugía de amputación. Además, ha permanecido varios días en la UCI.