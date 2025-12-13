Pablo Urdangarin, alto y claro sobre la entrevista de su padre Iñaki en televisión: "Es nuestro padre y nos quiere mucho"

Pablo Urdangarin (25 años) no puede estar más alineado con su padre. El hijo de la infanta Cristina (60) ha dejado claro que ambos están muy unidos. Y que lo apoya de manera incondicional en sus decisiones.

El joven ha jugado este viernes, 13 de diciembre, un partido de balonmano en Cuenca. El encuentro se produce tras la entrevista de su padre, Iñaki Urdangarin (57) en el programa Pla seqüència de La 2Cat, el canal autonómico de RTVE, donde ha concedido su primera charla personal ante las cámaras y ha compartido sus más íntimas reflexiones sobre su paso por la cárcel.

Demostrando una vez más su exquisita educación y trato con los medios de comunicación, el nieto de los reyes Eméritos se ha pronunciado sobre la repercusión que las declaraciones de su progenitor han tenido públicamente.

Pablo Urdaangarin, en su último partido de balonmano de la Liga Asobal, en Cuenca. GTRES

No ha hablado con su madre

El joven, jugador del Fraikin BM Granollers, ha desvelado que aún no ha hablado con su madre de la entrevista. Pero sí que "la he visto", asegura. Y "sí" que le han gustado las palabras de Urdangarin.

Cuando se le ha preguntado "¿Qué te pareció la entrevista?", Pablo no ha dudado en contestar de manera rotunda: "Yo la he visto y… bien".

En cuanto a las confesiones que hizo su padre en televisión sobre él y el resto de sus hermanos, reflejando lo orgulloso que se siente de todos ellos, Pablo ha respondido con la misma firmeza: "Es nuestro padre y nos quiere mucho".

También ha respondido a su padre tras decir que es mucho mejor jugador de lo que fue él: "Cada uno tiene sus opiniones".

Las memorias de Urdangarin

Lo que "aún no" ha leído son las memorias que su padre publicará en febrero. Según ha informado este jueves Grijalbo, de la editorial Penguin Random House, el que fuera campeón olímpico de balonmano y exjugador de la Selección en dicha modalidad deportiva publicará sus memorias bajo el título Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes.

El libro, que verá la luz el próximo 12 de febrero, ofrecerá "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal" de Iñaki Urdangarin.

El exmarido de la infanta Cristina (60) repasará aspectos muy diversos de su vida: desde su infancia a su exitosa carrera deportiva o su llegada a la Familia Real. También abordará su estancia en prisión tras ser condenado por el caso Nóos.

Pablo Urdangarin, en un partido del Fraikin BM Granollers disputado en Cuenca, el viernes 12 de diciembre. GTRES

El ejemplo de su padre

Cabe recordar que Pablo Urdangarin es una de las personas que participó en la entrevista televisada de su padre con su amigo Jordi Basté (60) en la cadena autonómica catalana. El joven intervino en el espacio por videollamada.

Y aseguró que ser el hijo de Iñaki Urdangarin nunca le ha supuesto ninguna carga. Al contrario; se siente feliz y ve en su padre el mejor ejemplo a seguir en el deporte.

"Es mejor padre que jugador", explicaba Pablo. Y añadía: "Cualquier duda que tengo intento aclararla con él y me ayuda mucho, porque sabe responder. Es el ChatGPT del balonmano para mí".

Iñaki, por su parte, ha reconocido públicamente el carácter de su hijo Pablo: "Tiene una calma y una manera de hacer las cosas que es encomiable".

Iñaki Urdangarin, en una aparición reciente.

"Mis hijos me tienen confianza"

En su entrevista en La 2Cat, Iñaki Urdangarin confesaba que su experiencia en el presidio ha cambiado mucho su manera de gestionar la relación con sus hijos: "Yo era un padre muy exigente, controlador, rígido y ahora soy más comprensivo. Mis hijos me tienen confianza".

En efecto, la relación es de diálogo y confianza máxima. Sin embargo, en lo relativo a su autobiografía, Iñaki Urdangarin prefiere no compartir con nadie lo que plasmará sobre el papel.

Así, mantendrá en secreto lo que expondrá en sus memorias. Esto explica que, "por ahora" -tal y como ha destacado su hijo ante la prensa- no le haya dicho nada a Pablo de los temas que tratará en su trabajo editorial.

En sus declaraciones a Europa Press, Pablo Urdangarin se ha pronunciado sobre su primo Froilán (27), quien ha manifestado su deseo de volver a España tras haber disfrutado de una etapa profesional en Abu Dabi.

Sincero, no ha ocultado que "estaría bien" que el hijo de su tía, la infanta Elena (61) regresara a la capital. Por último, sobre cómo vivirá las Navidades, ha desvelado que las disfrutará "como siempre".