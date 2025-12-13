El expríncipe Andrés, junto a Bill Gates, aparece en las 19 "inquietantes" fotografías del archivo de Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés, con Bill Gates, durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Una vez más, el expríncipe Andrés (65 años) copa todos los titulares de la prensa internacional. El hermano del rey Carlos III (77) vuelve a verse salpicado en el asunto que le ha costado la pérdida de todos sus títulos nobiliarios: su implicación con Jeffrey Epstein.

Este viernes, 12 de diciembre, han salido a la luz un total de 19 fotografías del patrimonio del pedófilo convicto, acusado de tráfico sexual de menores, quien se suicidó en su celda de la cárcel federal de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

En las imágenes, compartidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se ve al que fuera duque de York acompañado de Bill Gates (70) durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. Se trata de un retrato realizado por la agencia Getty Images en el que también aparecía el actual Rey de Inglaterra, pero fue recortado.

La instantánea no muestra conducta delictiva alguna, pero forma parte de las cerca de 95.000 fotografías que el delincuente sexual había recopilado. Según algunos miembros del panel legislativo, estas ponen de manifiesto el interés del fallecido magnate por establecer lazos con los hombres más influyentes del planeta. Entre ellos, el que fuera hijo predilecto de la reina Isabel II de Inglaterra.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

"Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo", han escrito los demócratas del comité en su cuenta en X. En ella han colgado también una carpeta para poder descargar las fotos.

En las instantáneas no solo se ve a Andrés Mountbatten-Windsor junto al filántropo y fundador de Microsoft. También aparecen figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79), el expresidente Bill Clinton (79) , y el cineasta Woody Allen (90), entre otros.

Dichas imágenes, que no son parte de los materiales que por ley se tienen que desclasificar antes del próximo 19 de diciembre, muestran a Trump posando con al menos seis mujeres, cuyos rostros se han cubierto por motivos de privacidad. Aún no está claro si las mujeres fueron víctimas de Jeffrey Epstein o si sus identidades se han mantenido en el anonimato por otras razones.

Woody Allen, con Jeffrey Epstein. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Hay además imágenes de Epstein con el estratega de la ultraderecha Steve Bannon, con el fundador de Virgin, el multimillonario británico Richard Branson (75), que recientemente ha perdido a su esposa,Joan Templeman.

Están retratados también otros personajes poderosos, como el exsecretario del Tesoro, Larry Summers (71); y el expresidente de Harvard y asesor de Clinton y Barack Obama, el abogado Alan Dershowitz.

Los congresistas demócratas que han hecho públicas las fotografías inéditas del archivo de Jeffrey Epstein el delincuente sexual han explicado que las fotos no prueban delitos por sí mismas.

Sí evidencian, tal y como defienden, el acceso privilegiado que Epstein tuvo durante años a las élites más influyentes. Según este grupo, revelan la amplitud de sus vínculos con el poder político, económico y cultural.

"Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y brindar justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos", ha asegurado el representante de California Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Sus palabras las ha pronunciado tras publicar el primer lote de imágenes, que muestran a más de 10 hombres de gran influencia.

La Casa Blanca ha respondido de inmediato acusando una difusión "selectiva" del material, afirmando que se trata de un intento por construir una narrativa falsa.

El expríncipe Andres y Sarah Fergusson en un acto público. Gtres

Reencuentro familiar

La nueva fotografía del expríncipe en la colección personal de Epstein ha salido a la luz pública el mismo día que este ha asistido a una importante cita familiar. Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson (66) han reaparecido de nuevo tras el escándalo que los ha despojado de sus títulos reales y los ha apartado de la vida pública.

La ocasión que los ha reunido no ha sido, ni mucho menos, un acto institucional, de los que han sido apartados definitivamente por su implicación con Jeffrey Epstein.

La razón de su reencuentro ha sido el bautizo de Athena, la segunda hija de la princesa Beatriz (37) y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi (42), que tuvo lugar en el Palacio de St James en Londres.

Tal y como deslizan varios medios británicos, el matrimonio se citó con algunos de sus familiares y amigos más cercanos en un local de la capital británica después de celebrar la ceremonia.

La revista británica HELLO! apunta a que la princesa y sus seres queridos se congregaron en "un pub realmente encantador con un ambiente muy relajado". Allí, "todos fueron muy discretos; nunca se hubiera sabido que había miembros de la realeza en el edificio".

La citada publicación ha publicado que Andrés fue visto "llegando al servicio en un Range Rover en una entrada lateral a los terrenos del palacio el viernes por la mañana". Su exesposa, por su parte, accedió "por separado" y "más temprano" ese mismo día. Al parecer, el bautizo contó únicamente con la presencia de familiares directos "y no hubo miembros de la realeza de alto rango".

Andrés, que perdió su título de Príncipe el pasado 17 de octubre debido a sus "graves errores de juicio" por su asociación con Epstein, apenas ha aparecido en público desde que su forzoso 'destierro'.

El mes pasado fue fotografiado cuando cabalgaba en privado en el Gran Parque de Windsor. Su salida más reciente, el bautizo de su nieta, ha sido el primer evento real al que asiste desde el funeral de la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster, el pasado septiembre.

Carlos III habla de su cáncer

Hace apenas unas horas, el pasado viernes, 12 de diciembre, el rey Carlos III anunciaba nuevas noticias sobre el cáncer que le fue diagnosticado en febrero de 2024.

En un vídeo grabado en Clarence House para la campaña de Stand Up To Cancer, el soberano reveló que el calendario de su tratamiento podría reducirse el próximo año.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede "reducirse" en el nuevo año", aseguró el monarca. Asimismo, destacó la importancia de los programas de detección del cáncer para favorecer el diagnóstico temprano.

El monarca también expresó su gratitud al personal médico: "A lo largo de mi propia experiencia con el cáncer, me ha conmovido profundamente lo que solo puedo llamar la "comunidad de atención" que rodea a cada paciente con cáncer: los especialistas, las enfermeras, los investigadores y los voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas".