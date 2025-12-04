Laurence, la biógrafa de Juan Carlos I, presenta las memorias del Emérito en España arropada por la infanta Elena: los detalles

Laurence Debray y la infanta Elena en la presentación de las memorias del Emérito. Gtres

Este pasado miércoles, 3 de diciembre, se publicaron las memorias del emérito Juan Carlos (86 años) en España. Un mes después de que el libro viera la luz en Francia, Reconciliación ha llegado a nuestro país.

Así, al final de la tarde, la biógrafa del exjefe del Estado ha presentado el libro en una íntima reunión, que ha tenido lugar en la galería de una amiga íntima en Madrid.

Hasta allí se ha desplazado la infanta Elena (61), quien se ha mostrado especialmente cercana con la escritora de las memorias, Laurence Debray.

La biógrafa de Juan Carlos y la infanta Elena se han mostrado cómplices y cercanas. Gtres

Pero la hija mayor del Emérito no ha sido el único miembro de la familia en acudir a la presentación y firma de Reconciliación en Madrid. También han asistido María Zurita (50) y Simoneta Gómez Acebo (57), las sobrinas del rey Juan Carlos.

A la lista de invitados se ha sumado la periodista Susanna Griso (56), quien ha llegado junto a María Zurita. Además, Inés Sastre (52).

Durante el encuentro, Laurence Debray ha negado ser conocedora del malestar que han causado estas memorias en la Casa Real. "Yo acabo de llegar de París. No sé qué pasa", ha comentado ante los micrófonos de Europa Press.

Además, ha desvelado que el Emérito "está muy feliz" por la acogida que está teniendo el libro. La escritora ha recordado que "ya en Francia tuvo mucho éxito" y ambos esperan que "siga aquí en España", para que "la gente lo pueda leer y tenga su propia opinión". Por otro lado, ha negado rotundamente que se hayan quitado más de 100 páginas del libro.

Simoneta Gómez-Acebo en la presentación de las memorias de su tío. Gtres

Debray también ha sido preguntada por el vídeo que el emérito Juan Carlos emitió esta semana hablando de la Transición. "Si el señor quiere hablar y dirigirse a los españoles directamente, por qué no", ha expresado la escritora al respecto.

La infanta Elena, por su parte, ha optado por guardar silencio ante las cámaras. Fiel a su discreción, no ha hecho comentario alguno sobre las memorias de su padre. Eso sí, se ha mostrado muy cercana a Laurence Debray.

Sí ha querido posicionarse María Zurita, respaldando públicamente al rey Juan Carlos.

"Me acaba de llegar el libro por Amazon, una historia fascinante, que es la historia de mi tío. Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad. Y me parece muy bien", ha asegurado con una sonrisa.

Zurita también ha reconocido que aunque "nunca es un buen momento", le parece muy bien que las memorias del Emérito hayan visto la luz ahora, coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la monarquía.

María Zurita y Susanna Griso han llegado juntas. Gtres

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado. También se ha mostrado rotunda respecto al vídeo que publicó su tío para reivindicar su reinado y pedir el apoyo de los jóvenes españoles a Felipe VI (57).

"Me parece un mensaje a los jóvenes para leer el libro, fantástico. Hay que leer este libro. Cuenta la historia de nuestro país desde su perspectiva, que es de uno de los mayores protagonistas. Hay que leerlo", ha insistido María Zurita.