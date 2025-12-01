Federico y Mary de Dinamarca, junto a sus hijos, comparten un espontáneo vídeo decorando su Palacio para esta Navidad

El rey Federico de Dinamarca y Mary en el balcón del palacio de Amalienborg. KONGEHUSET

A escasas semanas de festejar la Navidad, buena parte de Europa se encuentra ultimando los preparativos para estas fechas. Así, muchas casas del continente comienzan a acoger en su interior la clásica decoración.

La Familia Real de Dinamarca, en esta línea, ha compartido en la mañana de este lunes, 1 de diciembre, un vídeo que desvela cómo ha sido decorado el palacio de Amalienborg para estas navidades.

Espontáneo y divertido cuanto menos ha sido el filme que ha sacado a la luz el perfil de Instagram de la Casa Real danesa este día 1 de diciembre. Bailes, complicidad familiar y algún que otro percance inesperado han compuesto el vídeo de apenas un minuto de duración.

El rey Federico X de Dinamarca (57 años) se ha mostrado como cualquier otro mortal que decora con ilusión su vivienda de cara a estas fechas tan especiales. De ahí que haya estado rodeado de toda su familia.

Además del monarca, es posible vislumbrar decorando el palacio de Amalienborg a la reina Mary (53) y sus cuatro hijos, Christian (20), Isabella (18) y los mellizos Vincent y Josephine (14). Todos ellos han participado en la decoración del majestuoso árbol de Navidad.

Cada detalle ha sido cuidado meticulosamente. Y es que en varias bolas decorativas se encuentra grabado el nombre de los seis miembros de la Familia Real danesa.

El soberano ha premiado la espontaneidad y la naturalidad en la preparación de Palacio para estas fechas y no ha dudado en dar paso a un carismático baile junto a su hija mayor en un momento determinado del vídeo.

El árbol seleccionado parece salido de una película. Sin embargo, los imprevistos pueden tener lugar incluso cuando se habla de la Familia Real. De hecho, es posible apreciar en un instante del vídeo una bola rota en el suelo. También así a su mascota, que ha estado jugueteando con los cables del suelo.

No es el impresionante arbusto lo único destacable de la decoración navideña de los royals daneses. Así, especial atención merecen los apetecibles dulces que se encuentran en una de las alargadas mesas.

El palacio de Amalienborg ha sido el emplazamiento escogido por la Familia Real danesa para estas marcadas fechas. En los últimos años, las festividades más entrañables se celebraban en el castillo de Marselisborg, situado en la península de Jutlandia.

La princesa Isabella de Dinamarca junto a su padre, el rey Federico X, y su hermano Christian en la celebración de su 18 cumpleaños. Gtres

El próximo 24 de diciembre, el conjunto de la Corona danesa asistirá al servicio de Nochebuena en la iglesia de Vor Frue Kirke. Ya el día de Navidad, todos acudirán al templo para asistir a una misa por la mañana.

El rey Federico de Dinamarca estará acompañado por su mujer y sus cuatro hijos. También así se dará cita junto a ellos la reina emérita Margarita II (85). Quienes no estarán, sin embargo, serán Joaquín (56) y Marie (49), el hermano y la cuñada del monarca.

La dupla, cabe apuntar, reside en Estados Unidos desde verano del año 2023 y disfrutarán de estas navidades junto a sus hijos al otro lado del charco.

Escasas son las semanas que quedan para que la Familia Real se reúna en Amalienborg. Una jornada que tendrá lugar tras unos meses de renombre para los hijos mayores de Federico y Mary de Dinamarca.

Retrato oficial de la Familia Real danesa. Gtres

El pasado mes de agosto, el príncipe Christian comenzó su curso de instrucción de teniente en el cuartel de Antvorskov, en Slagelse. Isabella de Dinamarca, por su parte, alcanzó la ansiada mayoría de edad en abril.

Los compromisos de ambos se han visto fuertemente incrementados este año. Eso sí, será él quien se convierta en un futuro en el rey del país danés.