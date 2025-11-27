Sin noticias de la 'princesa durmiente' de Tailandia meses después de que agravara su salud tras tres años en coma

El Rey y la princesa Bajrakitiyabha en un acto en Bangkok en 2019. Gtres

Solo muy pocos conocen el estado de salud de la princesa Bajrakitiyabha (46 años), la hija mayor del rey de Tailandia, quien ha permanecido inconsciente desde que enfermó en diciembre de 2022.

El último comunicado oficial sobre su estado de salud se publicó el pasado 15 de agosto. Un reporte que hablaba de un empeoramiento a causa de una severa infección en su torrente sanguíneo.

Desde entonces han pasado tres meses y nada más se conoce de la evolución de la princesa Bajrakitiyabha.

La princesa Bajrakitiyabha y su padre, el rey de Tailandia. Gtres

Su estado de salud ha estado marcado por el misterio desde el primer momento. Y aunque parecía que el pasado verano se abría la posibilidad de gestionar una comunicación más clara, nada más lejos de la realidad. La situación de la hija del rey de Tailandia es enigmática.

El comunicado difundido el pasado agosto explicaba que había sufrido infecciones ocasionales y que los médicos le administraban antibióticos.

"La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado", rezaba el escrito.

Entonces la Casa Real también recordó que la primogénita del monarca -la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con su prima hermana Soamsawali, de quien se divorció en 1991- sigue internada en el hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa. Allí ha estado desde diciembre de 2022.

La Princesa junto a su padre. Gtres

Bajrakitiyabha fue hospitalizada tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición canina en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

Sufrió problemas cardíacos y se desplomó quedando inconsciente en el suelo. Tras ser atendida en el lugar, tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero. Días después, la Casa Real explicó que se encontraba "estable hasta cierto punto" con varios órganos vitales, como su corazón, pulmones y riñones, dependiendo de máquinas para el funcionamiento.

Así sigue. Según la información oficial, Bajrakitiyabha no ha despertado y algunos se refieren a ella como la princesa durmiente. Otros, debido al misterio, hablan de muerte.

La situación ha conmovido a los ciudadanos tailandeses. También a las autoridades. Después de que se conociera su ingreso en diciembre de 2022, fueron muchos los que acudieron diariamente al hospital para depositar flores y enviar mensajes de apoyo. Mientras en templos, iglesias y mezquitas de todo el país se rezaba por ella.

En su día, el primer ministro Prayut Chan-ocha y otros políticos pidieron oración por la Princesa varias veces al día e instalaron una especie de altar en el centro médico con una foto de la paciente.

La Familia Real de Tailandia en un acto en 2019. Gtres

Por su parte, el patriarca supremo budista, Somdet Phra Ariyavangsagatayana, solicitaba a todos los templos en el país y en el extranjero que realizaran sesiones diarias de cánticos para Bajrakitiyabha.

A petición de oración se sumaba la Conferencia de Obispos Católicos de Tailandia y el Ejército.

Quién es la 'princesa durmiente'

Antes de que cayera en coma, muchos creían que Bajrakitiyabha se convertiría en la sucesora de su padre. Y es que cuando el Rey llegó al trono en 2016, la Princesa tomó un papel más prominente en las ceremonias, actos de la Casa Real y en representación del país.

Bajrakitiyabha es Doctora en Derecho por la Universidad estadounidense de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales. Se formó en algunas de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra. También se conoce que es amante de la hípica.

Entre 2012 y 2014 ejerció como embajadora de Tailandia en Austria. Además, ha ocupado varios cargos de representación del país en Naciones Unidas como en el organismo de la ONU para la Mujer y en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Respecto a su vida personal, no está casada ni tiene hijos. Así, sus principales apoyos en este difícil y misterioso trance de salud, son sus padres.