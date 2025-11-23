Sarah Ferguson podría mudarse a la mansión de su hija Beatriz de York en los Cotswolds, valorada en 4 millones de euros

Sarah Ferguson se estaría planteando trasladarse a la casa que tiene su hija Beatriz de York en los Cotswolds. GTRES

El futuro de Sarah Ferguson (66 años), al menos el que concierne a su futuro hogar, sigue siendo un misterio desde que el pasado 30 de octubre el Palacio de Buckingham confirmara que tanto ella como su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor (65), debían abandonar Royal Lodge, la residencia que compartían a pesar de su divorcio en 1996.

La orden de su 'desahucio' estaba respaldada por el propio rey Carlos III (77). El soberano despojó de títulos y honores a su hermano e inició el proceso para expulsarlos de la propiedad tras las implicaciones del exduque de York en diferentes controversias.

Una de ellas, su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Otra, las graves acusaciones de Virginia Giuffre, que lo denunció por abuso sexual.

El comunicado de Buckingham fue tajante: "Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo. Se le ha notificado formalmente que renuncie al contrato y se mudará a una vivienda privada alternativa".

Mientras se espera que el expríncipe se traslade a Sandringham, en Norfolk, el paradero de Ferguson permanece en el aire. Según la prensa británica, se estaría planteando trasladarse a una casa de campo propiedad de una de sus hijas.

Sarah Ferguson podría trasladarse a la casa que tienen Beatriz de York y su marido en la campiña inglesa. GTRES

Un posible nuevo hogar

Sin embargo, en las últimas horas el Daily Mail ha apuntado una posibilidad que gana fuerza: la escritora podría instalarse en un anexo completamente renovado dentro de la mansión de su hija mayor, la princesa Beatriz de York (37), ubicada en los Cotswolds.

Esta región campestre, situada en el sudoeste de Inglaterra, es conocida por sus colinas de piedra caliza, sus pueblos pintorescos y por albergar las casas de muchos millonarios y celebrities internacionales.

En esta zona, que se encuentra a unos 150 kilómetros de Londres, tienen casa rostros tan conocidos como el matrimonio Beckham, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres (67) y su mujer, Portia de Rossi (52), la actriz Kate Winslet (50), la modelo Kate Moss (51), la diseñadora Stella McCartney (54), la actriz y modelo Liz Hurley (60), el músico Damien Hirst (60) y el actor Hugh Grant (65).

Según la información publicada el pasado sábado, 22 de noviembre, Sarah Ferguson estaría valorando mudarse a la pequeña dependencia de la propiedad que Beatriz comparte con su esposo, el empresario inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi (41), y sus hijas, Sienna (4) y Athena (10 meses).

Sarah Ferguson, en un acto en Cannes el pasado julio. Gtres

La casa está valorada en 3,5 millones de libras, lo que equivale, según el cambio actual, a 3.981.600 euros.

Se trata de un refugio campestre, lejos de los focos y el bullicio urbano de la capital británica, adquirido en 2021. Su antiguo cobertizo de ganado ya fue transformado por los anteriores propietarios en un alojamiento independiente.

Ese anexo cuenta con un cómodo dormitorio, reformado con nuevas puertas, ventanas y detalles modernos. Y está separado de la vivienda principal por un patio bordeado de cipreses.

Según destaca la revista británica Hello!, en días recientes se habrían entregado allí bombonas de gas propano, "lo que sugiere que el espacio está listo para un uso inmediato durante el invierno".

Tal y como destaca la prensa británica, la mansión cuenta con amplios jardines, espacios para la vida familiar y una decoración clásica y elegante, acorde con el estilo tradicional británico.

La vivienda destaca por su discreción y privacidad, siendo ideal para la vida familiar e incluso reuniones alejadas del ambiente más formal. Allí, la pareja administra sus negocios y disfruta de la calma de la región más exclusiva de la campiña inglesa.

La princesa Beatriz de York, con su madre, Sarah Ferguson, en las carreras de Ascot, en 2017. GTRES

La salida de Royal Lodge

La vivienda principal de Beatriz de York es un auténtico remanso familiar, rodeado no solo de amplios jardines. También dispone de piscina y pistas de tenis.

Aunque la princesa y su marido suelen retirarse allí los fines de semana, Edoardo ha confirmado a The Times que siguen utilizando su apartamento en St James’s Palace entre semana debido a los compromisos escolares de las niñas.

La salida de Andrés y Sarah de Royal Lodge se produce tras la rotunda decisión del rey Carlos de retirarles los títulos de duque y duquesa de York el pasado mes de octubre.

La razón por la que Ferguson también ha sido apartada de la familia Windsor, al igual que su exmarido, es el polémico correo electrónico que envió a Epstein.

En él lo calificaba como "amigo fiel y supremo", "firme" y "generoso", después de que él cumpliera condena por explotación sexual de menores.

En el caso de Ferguson, su reputación ha sufrido durísimos golpes como consecuencia de la decisión: ha sido excluida como patrona de seis organizaciones benéficas.

Ahora, con Royal Lodge cada vez más lejos y un nuevo capítulo por escribir, todo apunta a que los Cotswolds podrían convertirse en el discreto y acogedor refugio en el que inicie su nueva etapa.