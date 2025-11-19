Las 19 personas que ostentan el Toisón de Oro y por qué la reina Sofía es una excepción: del rey Juan Carlos a Nicolás Sarkozy

El rey Felipe VI con la reina Sofía, en una imagen de archivo. Gtres

Este próximo viernes, 21 de noviembre, Felipe VI (57 años) tiene, si cabe, el acto más importante y especial de su agenda. El Rey impondrá el Toisón de Oro a su madre, la emérita Sofía (87). También serán testigos de este histórico momento la reina Letizia (53) y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19).

En el mismo acto también serán distinguidos Felipe González (83), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (85) y Miguel Roca Junyent (85).

Los cuatro forman parte de una lista de 19 nombres que ostentan la Insigne Orden del Toisón de Oro, creada en 1430 por el Duque de Borgoña Felipe III el Bueno, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal.

El rey Felipe VI con la reina Sofía, en una imagen de archivo. GTRES

Vinculada a la Familia, y no al Ducado de Borgoña, pasó por el matrimonio de la Duquesa María con el Emperador Maximiliano, a su nieto Carlos I de España, el Emperador Carlos V. Desde entonces, los Reyes de España son los Soberanos y Grandes Maestres de la Orden.

El Toisón de Oro es una orden de caballería que distingue a personas que han prestado servicios excepcionales o tienen méritos sobresalientes. El Gran Maestre de la orden es el Rey y solo él puede concederla.

Durante su reinado, el emérito Juan Carlos (87) concedió el Toisón de Oro, sobre todo a diversas figuras de la realeza europea, incluyendo a dos mujeres soberanas. Sofía será la primera Reina que en su día ejerció de consorte que ostentará dicha distinción. Una excepción que, sumado a que es la madre de Felipe VI, la hace resaltar en la lista.

El monarca impondrá a su madre el Toisón de Oro cuando se cumplen 50 años de la llegada al trono de Juan Carlos I y de ella como consorte.

Leonor y el rey Felipe VI llevan el Toisón de Oro. Gtres

A continuación las 19 personas que, a día de hoy, ostentan tal distinción.

1. Juan Carlos I | 1941

Recibió el Toisón de Oro en 1941, 34 años antes de convertirse en monarca de todos los españoles, como símbolo de continuidad dinástica. En su papel de Rey ejerció como Soberano de la Orden. Durante su reinado, además, otorgó numerosos collares.

2. Felipe VI | 1981

El Rey recibió el Toisón de Oro en su juventud, a sus 13 años, cuando todavía era Príncipe de Asturias, por su condición de heredero. Se lo entregó su padre, el emérito Juan Carlos, en 1981. Como monarca ostenta la dignidad de Gran Maestre y ha destacado por su defensa de los valores democráticos y de la Corona

3. Carlos XVI Gustavo de Suecia | 1983

El actual rey de Suecia lo recibió en 1983, una década después de comenzar su reinado, como jefe de Estado europeo y figura relevante en las relaciones bilaterales de amistad con España.

4. Akihito de Japón | 1985

Se lo concedió el emérito Juan Carlos hace 40 años, en su condición de emperador y por el fortalecimiento de las relaciones entre España y Japón. También por su prestigio internacional y su compromiso con la paz, uno de los rasgos más destacados de su reinado.

5. Beatriz de los Países Bajos | 1985

Lo recibió hace 40 años, otorgado por el rey Juan Carlos, como reconocimiento a su papel fundamental en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad entre España y los Países Bajos, así como por su relevancia institucional en Europa.

6. Margarita II de Dinamarca | 1985

Al mismo tiempo, el Emérito concedió el Toisón de Oro a la anterior Reina danesa, en reconocimiento a su trayectoria, ejemplo internacional y al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre las casas reales de Dinamarca y España.

7. Alberto II de Bélgica | 1994

Durante el reinado del emérito Juan Carlos era habitual otorgar el Toisón a jefes de Estado aliados. Alberto II de Bélgica fue uno de ellos, debido al fortalecimiento de las relaciones de amistad y diplomáticas entre Bélgica y España.

El Toisón de Oro consta de un collar de eslabones y el vellocino. Gtres

8. Harald V de Noruega | 1995

Como monarca reinante desde 1991, encajaba perfectamente en la categoría de jefes de Estado aliados o con fuertes vínculos con la Corona española. Así, fue uno de los soberanos que recibió el Toisón de Oro durante el reinado de Juan Carlos I.

9. Simeón II de Bulgaria | 2004

Fue el último zar de Bulgaria, entre 1943 y 1946. Más tarde, en el periodo de 2001 a 2005, se convirtió en primer ministro del mismo país. Fue entonces cuando el emérito Juan Carlos le concedió el Toisón de Oro.

10. Enrique de Luxemburgo | 2007

El collar le fue concedido mediante Real Decreto en 2007. Como en casos anteriores, se enmarca en la práctica de otorgar esta distinción a jefes de Estado europeos con buenas relaciones con España, como gesto de amistad institucional entre casas reales. Enrique de Luxemburgo, en su condición de gran duque, cumplía los criterios habituales de la orden: rango monárquico y vínculo diplomático.

11. Javier Solana de Madariaga | 2010

Juan Carlos I, en su discurso de imposición, destacó su "dedicación al servicio de España, de la Corona y de Europa". Solana ha tenido una larga carrera como diplomático y funcionario internacional. Fue Secretario General de la OTAN, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, y ha representado a España en muchos foros internacionales.

12. Víctor García de la Concha | 2010

El Emérito le otorgó el Toisón de Oro por su "servicio a España, a la lengua y a la cultura". Y es que bajo su mandato, la Real Academia Española vivió una etapa de modernización, internacionalización y cohesión panhispánica. Además, impulsó los grandes proyectos normativos del español contemporáneo.

13. Nicolás Sarkozy | 2011

El que fuera presidente del país galo recibió el Toisón de Oro "en muestra de la tradicional amistad entre Francia y España". En la ceremonia del 16 de enero de 2012 en el Palacio Real de Madrid, también se enfatizó que la concesión respondía a su papel en la cooperación Francia-España para "poner fin a la violencia terrorista" de ETA.

14. Enrique Iglesias García | 2014

El anterior monarca lo reconoció por "su eficaz dedicación y permanente entrega al servicio de la Comunidad Iberoamericana". Enrique Iglesias desarrolló una trayectoria relevante como economista y dirigente internacional. Fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 1988 y 2005, y luego secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) entre 2005 y 2014.

15. Leonor de Borbón | 2015

Recibió el Toisón de Oro en 2015, cuando cumplió 10 años, como gesto simbólico de continuidad dinástica y de preparación para su función como heredera. Es una de las pocas mujeres en la historia que han recibido el collar, y la más joven entre los miembros de la Orden.

El Rey impuso el suyo a Leonor en 2018. Gtres

16. La reina Sofía | 2024

Fue el pasado enero cuando Felipe VI concedió a su madre, la reina Sofía, el Toisón de Oro por "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". De las reinas, hasta el momento, es la única consorte que forma parte de la lista.

17. Felipe González | 2025

Fue el pasado octubre cuando se conoció que Felipe VI le entregará el Toisón de Oro al expresidente por su contribución al desarrollo democrático de España durante su mandato, entre 1982 y 1996. Su concesión reconoce su peso histórico, su proyección internacional y su papel en la consolidación del Estado social y de derecho en la etapa constitucional.

18. Miquel Roca | 2025

En octubre, Felipe VI también concedió el Toisón de Oro a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".

19. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón | 2025

Hace apenas un mes, el actual monarca también reconoció la labor de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, como uno de los padres de la Constitución.

Cabe puntualizar que antes de que el Rey concediera el Toisón de Oro al expresidente, así como a dos de los padres de la Constitución, solo se lo había otorgado a su hija Leonor y a su madre, la emérita Sofía.