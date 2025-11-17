La princesa Beatriz de York se sincera sobre las dificultades de un parto prematuro: "Puede ser increíblemente solitario"

La princesa Beatriz de York en un acto en Reino Unido en 2024. Gtres

Este lunes, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Prematuridad. Una fecha significativa para la princesa Beatriz de York (37 años), la mayor hija del expríncipe Andrés (65) y Sarah Ferguson (66). Y es que, a comienzos de este 2025, la nieta de Isabel II fue madre de una niña prematura.

Una experiencia difícil sobre la que se ha pronunciado ahora, como parte de una campaña junto a la organización Borne, dedicada a la investigación de nacimientos prematuros.

La princesa Beatriz, concretamente, ha hablado de su parto prematuro en un podcast, a propósito del Día Mundial de la Prematuridad.

Beatriz de York junto a su marido en un acto en Windsor, tres meses después de dar a luz a su segunda hija. Gtres

"Creo que muy a menudo, especialmente como madres, pasamos nuestras vidas sintiendo que tenemos que ser perfectas", ha reconocido la hija mayor de Andrés Mountbatten-Windsor en una edición especial del podcast de Borne.

"Cuando te enfrentas a ese momento en el que te enteras de que tu bebé va a nacer un poco antes de tiempo, puede ser increíblemente solitario", ha confesado Beatriz de York.

"E incluso ahora, hablando con algunas de las madres que conocen mi trabajo con Borne, sienten ese alivio que les cambia la vida al saber que hay una organización que apoya la investigación... y que plantea algunas de estas preguntas importantes", ha añadido en su relato.

En la misma línea, ha asegurado: "Me encanta que Borne esté ahí para apoyar a las madres cuando están pasando por algo increíblemente traumático. Y cómo podemos asegurarnos de que tengan a su disposición datos extraordinarios, excelentes herramientas y grandes médicos para que ninguna madre se sienta sola".

Como patrona de Borne, hace apenas unos días, la Princesa también visitó los laboratorios de investigación de la organización, ubicados en el Hospital Chelsea and Westminster de Londres

Fue el pasado enero cuando Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi (41) dieron la bienvenida a Athena Elizabeth Rose, quien llegó antes de lo previsto, pesando poco menos de dos kilos.

Beatriz de York debía dar a luz a su segunda hija a principios de la primavera, pero en diciembre recibió el consejo médico de no viajar largas distancias. Según ha trascendido en los medios británicos, los médicos le advirtieron de la posibilidad de un parto prematuro.

La hija del expríncipe Andrés y Edoardo Mapelli Mozzi ya tenían experiencia en la paternidad. Su primera hija en común, Sienna, nació hace cuatro años. El empresario, por su parte, tiene un hijo mayor, Christopher Woolf, fruto de una relación anterior.

Sienna y Athena son la décima y la undécima, respectivamente, en la línea de sucesión al trono británico.

La polémica de su padre

Beatriz de York encabeza dicha campaña sobre el Día Mundial de la Prematuridad en medio de la polémica mediática que afronta su padre.

Andrés Mountbatten Windsor ya no es duque de York ni Príncipe. En cuestión de 13 días quedó completamente anulado de la Familia Real británica por su vínculo con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein y tras la publicación de las memorias de su víctima, Virginia Giuffre.

Su caída definitiva se produjo el pasado 30 de octubre, cuando Carlos III (76), sin piedad, inició un proceso formal para retirarle los títulos y honores.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi en una boda en Grecia. Gtres

Dicha decisión, no obstante, no perjudica a Beatriz ni a su hermana pequeña, Eugenia (35), las dos hijas de Andrés son Princesas y continúan ostentando el tratamiento de Su Alteza Real, siguiendo así lo estipulado en la patente real del rey Jorge V, abuelo de Isabel II.

El documento establece que dichos títulos se atribuyen a los hijos del monarca, los nietos del soberano por línea masculina y el primogénito del hijo mayor del Príncipe de Gales.

Los títulos y tratamientos se pueden modificar o revocar únicamente por decisión del monarca reinante mediante nuevas patentes reales. Así, a no ser que Carlos III decida lo contrario, las hijas de Andrés Mountbatten Windsor siguen siendo Su Alteza Real la princesa Beatriz de York y Su Alteza Real la princesa Eugenia de York.