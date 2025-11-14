La infanta Margarita reaparece con mascarilla tras su ingreso en la UCI por neumonía

La infanta Margarita junto a su sobrina Simoneta Gómez-Acebo en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Europa Press

A finales del pasado mes de octubre saltaron las alarmas por el delicado estado de salud de la infanta Margarita (86 años).

La hermana pequeña del emérito Juan Carlos (87) estuvo 10 días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de una neumonía, tal y como publicó El Debate.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y el 28 de octubre recibió el alta, regresando a su casa con oxígeno domiciliario hasta su completa recuperación. No ha sido hasta este viernes, 14 de noviembre, cuando se le ha visto por primera vez públicamente.

Simoneta Gómez-Acebo, muy cariñosa con su tía Margarita en el Rastrillo de Nuevo Furuto. Europa Press

El pasado fin de semana, todavía algo debilitada para hacer largos desplazamientos, la infanta Margarita canceló su visita a Sanxenxo para reencontrarse con el emérito Juan Carlos, con el que tiene una maravillosa relación.

Una cita habitual en su agenda cada vez que su hermano regresa a España, que no pudo cumplir por su delicado estado de salud.

La infanta Margarita ha reaparecido en el Rastrillo de Nuevo Futuro tras su bache de salud. Europa Press

Fueron sus hijos, Alfonso (52) y María Zurita (50), y su nieto Carlitos (7), los que viajaron hasta la localidad pontevedresa para mostrar su apoyo al anterior monarca durante su participación en las regatas y tras la publicación de sus memorias.

Este viernes, sin embargo, la infanta Margarita sí ha podido estar presente en el Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo solidario instalado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles que promovió su hermana Pilar durante 50 años y que hoy continúa su sobrina Simoneta Gómez-Acebo (57).

En silla de ruedas, muy abrigada y con una mascarilla como protección, la hermana pequeña del rey Juan Carlos ha protagonizado un tierno reencuentro con su sobrina Simoneta Gómez-Acebo, que muy emocionada la ha abrazado y colmado de besos para agradecerle su gesto.

Cabe recordar que la sobrina del exjefe del Estado ocupa el cargo de vocal en la ONG Nuevo Futuro y, a día de hoy, es una de las más comprometidas con la causa.

La infanta Margarita no ha sido la única que se ha acercado hasta el Rastrillo de Nuevo Futuro, que abrió sus puertas este pasado jueves, 13 de noviembre. Una inauguración presidida por la infanta Elena (61) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50).

Este viernes, día 14, el edil de la capital ha repetido plan junto a la abuela de su mujer, Teresa de Borbón y Borbón (88). Además, han estado presentes Amparo Corsini, Esperanza Aguirre (73) y la escritora Belén Junco.

Este mercadillo solidario, que impulsó la hermana mayor de la infanta Margarita y el emérito Juan Carlos, estará abierto hasta el próximo domingo, día 16, entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche en horario ininterrumpido. Su objetivo es recaudar fondos que permitan ayudar a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.