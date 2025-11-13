10 años de la única visita del emérito Juan Carlos al Rastrillo de Nuevo Futuro, el legado de su hermana Pilar: sus donaciones

Este jueves, 13 de noviembre, vuelve el Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo solidario que impulsó la infanta Pilar, hermana del emérito Juan Carlos (87 años), durante cinco décadas. Hoy es su hija, Simoneta Gómez-Acebo (57), quien sigue su legado.

La sobrina del anterior monarca ocupa el cargo de vocal en la ONG Nuevo Futuro y, a día de hoy, es una de las más comprometidas con la causa.

El mercadillo abrirá sus puertas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles hasta el próximo domingo, día 16, entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche en horario ininterrumpido.

Allí se colocarán unos 30 puestos en los que se ofrecen prendas de ropa, muebles, obras de arte o antigüedades. ¿El objetivo? Recaudar fondos que permitan ayudar a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Desde hace más de 50 años es una cita marcada en la agenda de la jet set. Aunque participan personas de todas las clases sociales, se ha posicionado como un mercadillo solidario en el que confluyen la realeza con la aristocracia y las figuras más destacadas de nuestro país.

Una de las ediciones más exitosas fue la de 2015. Hace 10 años el emérito Juan Carlos asistió por primera vez al evento. Acudió por sorpresa, siendo testigo de la gran labor que llevaba a cabo su hermana mayor, la infanta Pilar, fallecida en 2020.

Esta fue la única vez que se le vio presencialmente en el mercadillo. El Emérito, sin embargo, siempre ha buscado la manera de participar.

El Emérito y su hermana en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Getty Images

Hace 10 años, donó chaquetas, chaquetones y corbatas de su armario que, según contó la infanta Pilar, "se vendieron como rosquillas". En los años posteriores, aunque no se ha registrado otra visita física, Juan Carlos ha seguido donando prendas. Especialmente trajes y objetos personales.

"Cada año nos envía ropa. Este año ya me ha mandado cinco trajes para vender", reveló Simoneta Gómez-Acebo en 2024 a la revista ¡HOLA! Así confirmaba que, como en épocas pasadas, su tío buscaba estar presente en el mercadillo que en su día impulsó su hermana mayor.

Como el año pasado, este 2025 el mercadillo será inaugurado por la infanta Elena (61), quien al igual que su madre, la reina Sofía (87), se ha convertido en uno de los rostros habituales de esta cita anual.

La Emérita no podrá estar en la inauguración, ya que este jueves tiene previsto un acto en Nueva York. No obstante, como en años anteriores, bien podría visitar el Rastrillo de Nuevo Futuro durante el fin de semana.

La madre de Felipe VI (57) está comprometida con la causa y su recorrido por los diferentes puestos del mercadillo ya se ha convertido en tradición. Bien se conoce que la reina Sofía también aprovecha para comprar regalos y así contribuir con la asociación.

En el Rastrillo de Nuevo Futuro la Emérita se ha hecho con bisutería, algún Belén particular y hasta con un décimo de lotería.

La reina Letizia y la emérita Sofía en El Ratrillo de Nuevo Futuro en 2019. Gtres

En 2019 estuvo acompañada de su nuera, la reina Letizia (53), quien en sus años como Princesa de Asturias también había recorrido el mercadillo.

A lo largo de 57 años -con tres años de parón debido a la Covid- el Rastrillo de Nuevo Futuro se ha convertido en una cita solidaria con desfile de vips. A la lista de royals y aristócratas se suman la infanta Margarita (86), María Zurita (50), Luis Alfonso de Borbón (51), Margarita Vargas (42) o Laura Ponte (52), quien fuera nuera de la infanta Pilar.

El Rastrillo de Nuevo Futuro también era una cita marcada en la agenda de la duquesa de Alba. Solía hacerlo con Carmen Tello (70), pero en sus últimos años también la acompañó su viudo, Alfonso Díez (74). En su momento lo hizo la que fuera su nuera, Genoveva Casanova (49), y en ocasiones llegó a coincidir con su exyerno, Francisco Rivera (51).

Durante varios años, el diestro ha liderado la Cena Benéfica de los Toreros, a favor de Nuevo Futuro y reuniendo a compañeros de profesión. Entre ellos, Óscar Higares (54) o Manuel Escribano (41). La mujer de Francisco Rivera, Lourdes Montes (41), también ha recorrido los puestos del mercadillo.

El rey Juan Carlos en el mercadillo solidario de 2015. Getty Images

El legado de la infanta Pilar

Simoneta Gómez-Acebo ha formado parte del Rastrillo de Nuevo Futuro desde que era una niña.

"Nos tenía a todos trabajando de una forma o de otra, fregando platos, vasos, vendiendo chocolatinas... Inculcándonos un sentimiento de que hemos tenido una enorme suerte en la vida y hay que devolverle algo a la sociedad", recordó el pasado martes, 11 de noviembre, en Y ahora Sonsoles.

El Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo de la 'jet set': legado de la infanta Pilar y ropa de segunda mano de Juan Carlos I

Respecto a la asistencia de la Emérita y la infanta Elena, comentó: "Yo no movilizo a la Familia Real, el interés es de ellos por venir. A veces sí las llamo yo para algo, pero en general son ellas las que quieren venir".

Sobre su tío, el emérito Juan Carlos, se mantuvo discreta. No obstante, quiso destacar su buena relación con sus hermanas. "No hacía falta pegamento, porque los tres hermanos se llevaban muy bien y mi tío y Margarita se siguen llevando", confirmó.