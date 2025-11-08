El rey Carlos III y el príncipe Guillermo lloran la muerte de persona "muy especial": su sentido mensaje de pésame

El rey Carlos III y su hijo, el príncipe Guillermo, han enviado sendos mensajes de condolencias tras la muerte de Manfred Goldberg. GTRES

Manfred Goldberg, superviviente del Holocausto y educador, mantuvo una relación cercana con la Familia Real británica. A lo largo de su vida coincidió en varias ocasiones con el príncipe Guillermo (43) y su mujer, Kate Middleton (43), así como con el rey Carlos III (76).

Fue invitado de honor en varios eventos oficiales relacionados con la memoria del genocidio nazi y la educación. Tras conocer la noticia de su muerte, el pasado jueves, 6 de noviembre de 2025, la Familia Real británica ha mostrado su pesar a través de sendos mensajes de condolencias.

Todos ellos le han rendido un pequeño homenaje por su labor educativa y testimonial como superviviente del exterminio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Los príncipes Guillermo y Kate coincidieron con Manfred Goldberg en 2017, durante su visita al antiguo campo de concentración nazi de Stutthof, cerca de Gdansk. GTRES

Encuentros con Manfred Goldberg

Los Príncipes de Gales han compartido un emotivo mensaje tras el fallecimiento de Manfred Goldberg, que dedicó su vida a educar sobre los horrores que él y muchos otros vivieron.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y firmado personalmente por la pareja, han expresado: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Manfred Goldberg".

"Tras acompañarlo en una visita a Stutthof, fuimos testigos directos de su extraordinaria fortaleza, entereza y dedicación a compartir su historia. Su incansable labor para educar a los jóvenes sobre el Holocausto jamás será olvidada", continúan diciendo el escrito.

Los príncipes Guillermo y Kate coincidieron con Manfred Goldberg en 2017, durante su visita al antiguo campo de concentración nazi de Stutthof, cerca de Gdansk, en Polonia.

Durante su gira real a dicho país visitaron uno de los últimos campos de concentración liberados por las fuerzas aliadas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que entre 63.000 y 65.000 de sus prisioneros murieron, incluidos 28.000 judíos.



Kate tuvo oportunidad de reunirse con Manfred en 2021. Ese año emocionó profundamente al escuchar sus experiencias. Entonces, la acompañó a Manfred y a Zigi Shipper, también superviviente del Holocausto, quien falleció en enero de 2023, para conmemorar el Día Internacional de la Memoria del Holocausto.

Tras la muerte de Shipper, Kate y su marido se despidieron de él con un sentido escrito: "En 2017 tuvimos el honor de conocer al superviviente del Holocausto, Zigi Shipper, en nuestra visita a Stutthof. Nos entristeció saber hoy de su fallecimiento. Le echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos”.

El rey Carlos III, con Manfred Goldberg, en una recepción con motivo del 'Holocaust Memorial Day' en Londres, el pasado mes de enero. GTRES

Manfred también se reunió con el rey Carlos el pasado mes de enero, cuando el monarca recibió a tres organizaciones con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto en Londres.

En aquella cita, el Rey habló con Manfred sobre su viaje a Polonia, con motivo del 80º aniversario de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau. Carlos le dijo entonces a Manfred: "Siento que debo ir... Es muy importante".

Al igual que su hijo, el monarca ha transmitido su pésame. "Mi esposa y yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del reciente fallecimiento de Manfred Goldberg y, junto con todos los presentes, lamentamos su gran pérdida en nuestros corazones y almas", empieza diciendo su escrito.

"Sobre todo, significó para mí más de lo que jamás podré expresar el haber podido despedirme con tanto cariño, hace unas semanas, de un ser humano verdaderamente especial, en cuyos ojos brillaba la luz de la verdadera redención y la humanidad", han destacado.

"Fue el mayor privilegio y alegría haberle conocido y mis oraciones están con su querida familia”, lamenta Carlos III en su mensaje de condolencias.

El monarca ha querido rendirle un tributo dejando claro cuánto apreciaba a Goldberg: "Como superviviente de los indecibles horrores del Holocausto, me siento muy orgulloso de que encontrara refugio en Gran Bretaña, donde luego contaría al mundo las atrocidades inimaginables que presenció cuando era un niño".

Además, ha recalcado que la experiencia que marcó la vida de Goldberg es "un recordatorio perdurable para nuestra generación, y para las generaciones aún no nacidas, de las profundidades de la depravación y la maldad a las que puede caer la humanidad, cuando se abandona la razón, la compasión y la verdad son abandonadas".

"De hecho, me conmovió profundamente escuchar las narraciones de Manfred en la recepción de este año para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto y, más recientemente, durante su ceremonia de investidura", añade en su escrito.

"Junto con otros supervivientes del Holocausto, se convirtió en una parte integral del tejido de nuestra nación; su extraordinaria dignidad, resolución y coraje son un ejemplo para todos nosotros, que será recordado para siempre. Fue el mayor privilegio y alegría haberle conocido y mis oraciones están con su querida familia y con aquellos que lloran con ellos”.