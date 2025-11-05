Juan Carlos se da un 'homenaje' para celebrar la publicación de sus memorias en la mejor marisquería de O Grove

Juan Carlos I, en un restaurante de O Grove este miércoles, 5 de noviembre. Gtres

Este miércoles, 5 de noviembre, Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I (87 años) han visto la luz en Francia. El Emérito, sin embargo, ha celebrado la publicación de su libro autobiográfico en España.

El padre del rey Felipe VI (57) ha aterrizado al filo de las 13:00 horas de este miércoles en Vigo. No obstante, a diferencia de la mayoría de las ocasiones, no ha puesto rumbo a casa de su íntimo amigo Pedro Campos.

Juan Carlos I ha sido inmortalizado por los medios de comunicación a la salida del restaurante D'Berto en O Grove. Ataviado con una camisa azul de rayas blancas y una cazadora en azul marino, el exsoberano ha confesado tener "muchas ganas" de volver a vivir en España.

El Emérito, a su salida de D'Berro este miércoles, 5 de noviembre. Gtres

El que fuera jefe del Estado español hasta el año 2014 ha acudido al emplazamiento junto a un grupo de amigos, entre los que se ha encontrado Campos. Juan Carlos I, cabe recalcar, ha sido captado con su habitual muleta.

El establecimiento, tal y como recoge su página web, se define como la mejor marisquería de España en O Grove. La mayor parte de los platos que ofrece el menú del establecimiento no bajan de los 100 euros.

Así, por ejemplo, el precio a desembolsar por un bogavante a la plancha es de 130 euros el kilogramo. En cuanto a la langosta, su coste económico se sitúa en los 170.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, el precio medio por persona en el restaurante D'Berto oscila entre los 150 y los 300 euros. Un absoluto festín de marisco el que ha protagonizado el rey emérito Juan Carlos I el día de la publicación de sus memorias.

El lujo que envuelve la marisquería gallega, como no podía ser de otra forma, va acompañado de una serie de requisitos de reserva. No se permite acudir con mascotas. Además, es preciso un código de vestimenta, no pudiendo asistir con camisetas sin mangas ni ropa de playa.

Otro de los aspectos en los que incide el establecimiento hostelero que ha visitado el marido de la reina Sofía (87) es la previa antelación. "Las reservas se deberán hacer enviando un mensaje por teléfono. Para que podamos ofrecerle una mesa adecuada a sus necesidades, pues no todas son válidas para ello", afirma el restaurante en su sitio web.

No es la primera vez que el rey emérito acude a D'Berto. De hecho, apenas medio año atrás, en abril, Juan Carlos I fue inmortalizado junto a un grupo de amigos en la afamada marisquería. Entonces, también disfrutó de una agradable comida junto a su íntimo Pedro Campos.

El Rey Juan Carlos desembarcando, a 17 de mayo de 2025, en Sanxenxo (España) José Ramón Hernando Europa Press

La visita del exsoberano a su país natal tiene su fundamento en su participación en las regatas. El próximo sábado, 8 de noviembre, está previsto que Juan Carlos mantenga un encuentro en el Club Náutico de Sanxenxo para cerrar la temporada. Allí, entre otros familiares, podría coincidir con su hija la infanta Elena (61).

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, competirá el fin de semana a bordo de El Bribón en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, de la que es el vigente campeón.

A lo largo de este 2025, varias han sido las ocasiones en las que el exsoberano se ha desplazado desde Abu Dabi hasta su país de origen. De hecho, en una de estas veces, el pasado septiembre, tuvo la oportunidad de coincidir con su sobrina Simoneta Gómez-Acebo (57) y su nieta Irene Urdangarin (20)

Sus memorias

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I han visto la luz este miércoles, 5 de noviembre, en Francia. En España, sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo 3 de diciembre.

Con Reconciliación, el exmonarca quiere contar su versión de la historia. Un tomo que dedica a su mujer, sus hijos, sus nietos y a todos aquellos que le acompañaron en la transición democrática.

"Hice todo lo posible, a pesar de mis torpezas, por velar por su bienestar", asegura Juan Carlos I en el capítulo que dedica a su matrimonio con la reina emérita Sofía. Además, aborda temas tan delicados como sus relaciones extramatrimoniales o la muerte de su hermano, Alfonso.